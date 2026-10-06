Alleinerziehende: Das Problem heißt nicht Selbstmitleid

Gute Familienpolitik besteht nicht aus „positive affirmations” und Anleitungen, wie man besser mit Belastungen klarkommt. Gute Familienpolitik beseitigt die Belastungen.

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Dass man auf Social Media und im Internet regelmäßig auf die eine oder andere sonderbare Äußerung seitens Politiker:innen stößt, sollte niemandem mehr überraschen. Der Ratgeber „ElternTIPPs Alleinerziehend“ auf der Website des Bundeskanzleramtes hat mich letztens trotzdem ratlos zurückgelassen.

Ein kurzer Rückblick: Seit Ende letzter Woche ist die Broschüre nicht mehr abrufbar. Mittlerweile wissen wir auch warum: Die Tageszeitung Der Standard berichtet, dass das Familienministerium sie nach einem Haufen öffentlicher Kritik offline genommen hat. “Inhalte und Tonalität” seien “so nicht mehr zeitgemäß”.

Das ist zunächst einmal erfreulich. Die eigentliche Frage bleibt aber: Wie konnte ein solches Schriftstück im Jahr 2026 überhaupt auf der Website des Bundeskanzleramtes landen? Neu ist der Ratgeber nämlich nicht, er stammt aus dem Jahr 2016. Für Frau Ministerin Claudia Bauer hat sich die Broschüre offenbar trotzdem als nettes Recyclingprodukt geeignet; aufgehübscht mit einem neuen Vorwort.

Darin betont sie, dass es ihr als Familienministerin ein besonderes Anliegen sei, Familien zu entlasten, dass gerade Alleinerziehende enorm viel leisten. So weit, so gut.

Dann kommt folgender Abschnitt: „Erste Hilfe bei Selbstmitleid“. Allein die Überschrift offenbart mangelndes Verständnis für die Lebensrealität vieler Alleinerzieher:innen. Schließlich kennen wir die Zahlen: 80% der Alleinerziehenden sind Frauen. Alleinerziehende Mütter sind laut Statisik Austria die am stärksten von Armut und Ausgrenzung betroffene Familienform.

Ich selbst bin kinderlos und möchte hier nicht so tun, als wüsste ich, was es wirklich bedeutet, 24/7 für einen anderen Menschen zu sorgen. Ich denke, dass ich das an dieser Stelle auch Frau Bauer unterstellen kann. Allerdings bin ich von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen worden, und es stimmt: It takes a village, und nicht den Ratschlag, man solle doch mit einem pseudotherapeutischen "So ist es eben und ich mache das Beste draus" in die Zukunft schauen. Außerdem wird im Ratgeber betont, dass man sich selbst im Weg steht, wenn man denkt, dass alle Probleme gelöst wären, hätte man mehr Geld.

Mehr Geld. Ausgerechnet das wird hier als utopische Illusion präsentiert. Und als eine, von der man sich laut Bauer am besten verabschieden sollte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man wie meine Mama damals zwei Jobs hat, von A nach B hetzt, die komplette mentale Last allein trägt, sich neben dem alltäglichen Wahnsinn um eine kaputte Waschmaschine kümmern muss, auf keinen Fall zu spät beim Elternabend erscheinen soll und am Ende des Monats jeden Cent für eine warme Mahlzeit umdreht, soll mehr Geld nicht helfen. Checke.

Natürlich löst mehr Geld nicht jedes Problem, aber Geld schafft Möglichkeiten, etwa anständige Kinderbetreuung oder eine größere Wohnung. Es sorgt dafür, nicht mehr ständig rechnen zu müssen, ob sich am Monatsende alles ausgeht. Und es erspart einem das enttäuschte Gesicht eines Kindes, das trotz Zuschuss und wegen des zu hohen Selbstbehalts nicht mit auf Landschulwoche fahren kann.

Alleinerziehenden Vätern wird im Absatz „Medientipps“ übrigens zur Dramedy Serie „Shameless“ geraten. Für diejenigen, denen die Serie kein Begriff sein sollte: Shameless zeigt den Alltag einer dysfunktionalen Familie, deren Routinen vor allem seitens der Vaterfigur von Armut und Sucht geprägt ist. Ich lasse das jetzt einfach so stehen.

Wer Eltern aktiv dazu auffordert, weniger mit ihrem Schicksal zu hadern sollte zuerst vielleicht darüber nachdenken, warum es so viel zu hadern gibt. Und dann hört sich ein “So ist das eben” irgendwie mehr nach Resignation einer Familienministerin statt unterstützendem Zuspruch an.