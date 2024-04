American Dream in Fürstenfeld

Genese

Joe Hampton wurde durch die Netflix-Doku „Last Chance U“ weltweit bekannt. Nun verfolgt der 26-jährige Basketballspieler seinen Traum in der steirischen Provinz bei den Fürstenfeld Panthers. Zahlreiche Amerikaner verfolgen diesen Traum vom Profisport in Österreich. Abseits des Scheinwerferlichts werfen sie Ball um Ball in kleinen Turnhallen. Oft werden sie gefeiert, manchmal erfahren sie aber auch Rassismus. Wie sieht ihr Leben in Österreich aus? Der freie Journalist Stephan Wabl hat Joe Hampton in Fürstenfeld getroffen, um es herauszufinden.

Gesprächspartner

Joe Hampton: Basketball-Spieler bei den Fürstenfeld Panthers und einer der Protagonisten der Netflix-Doku „Last Chance U“

Pit Stahl: Trainer bei den Fürstenfeld Panthers

Shawn Ray: Spieler bei den Wörthersee Piraten

Clarence Swearengen: Ehemaliger Spieler bei den Fürstenfeld Panthers

Daten und Fakten

Der Österreichische Basketballverband wurde 1948 gegründet, hat 164 Vereine und 22.073 Mitglieder.

In der ersten Basketball-Bundesliga der Männer spielen aktuell zwölf Teams. Diese kommen aus Oberwart, Traiskirchen, Klosterneuburg, Wels, Gmunden, Graz, Kapfenberg, Fürstenfeld, Eisenstadt, St. Pölten und Wien. Die erfolgreichsten Mannschaften der jüngsten Vergangenheit sind die Kapfenberg Bulls (siebenmal Meister) und die Gmunden Swans (sechsmal Meister). Die Saison läuft von Oktober bis Mai. Im Schnitt kommen rund 500 Zuseher:innen zu den Spielen. Bei Spitzenspielen sind es 2.000 Zuseher:innen. Die Vereine haben im Schnitt ein Budget von 500.000 Euro.

Bei den Frauen sind es acht Teams in der ersten Bundesliga. Diese kommen aus Klosterneuburg, Wels, Graz, Wien und St. Pölten. Die erfolgreichsten Teams der jüngsten Vergangenheit sind Vienna United (vierzehnmal Meister) und die Klosterneuburg Duchess (neunmal Meister).

In der ersten Basketball-Bundesliga spielen bei den Männern 168 Spieler. Davon sind 64 Legionäre, davon wiederum sind 32 aus den USA. In der Frauen-Bundesliga spielen 124 Spielerinnen. Davon sind 35 Legionärinnen (keine aus den USA). Anmerkung: Zu den Legionär:innen zählen auch Spieler:innen, die seit ihrer Geburt in Österreich leben, aber keine österreichische Staatsbürgerschaft haben.

Beide Nationalmannschaften, Männer und Frauen, haben sich bisher noch nie für die Olympischen Spiele oder die Weltmeisterschaft qualifiziert. Auch kein österreichischer Basketballklub hat bisher einen internationalen Titel gewonnen.

Ein Österreicher hat es bisher in die NBA geschafft. Der 28-jährige Wiener Jakob Pöltl spielt bei den Toronto Raptors in der besten Basketballliga der Welt.

