Kriminologe zu Amoklauf: Ein Täterprofil ist nutzlos

Manuel Heinemann

Keinen direkten, wohl aber zwischen dem verfügbaren Tatmittel und der Art der Umsetzung. Wer töten will, findet Wege – auch ohne Schusswaffe. In Deutschland, wo die Waffengesetze strenger sind, kommen Messer oder Fahrzeuge zum Einsatz. Entscheidend ist der Modus Operandi, also das Vorgehen des Täters während der Tat, das sich häufig im Planungsverlauf ändert. In Graz etwa versuchte der Täter vergeblich, eine Rohrbombe zu bauen.