Update

Am Tag vor der Veröffentlichung dieses Artikels schrieb uns der Bürgermeister von Pyhra, Günter Schaubach, eine E-Mail. Wir haben sie erst heute in der Früh gelesen. Schaubach will das Geld, das er mit dem Umwidmung verdient hat, zur Gänze an die Pfarre Pyhra gespendet haben. Bei unserem ersten Kontakten erwähnte Schaubach die Spende nicht. Wir haben die Aussage nicht überprüft. Was Schaubach privat mit dem Geld macht, ist nicht Inhalt dieses Artikels.

Genese

„Wisst ihr eigentlich, wie viele Grundstücke dem Bürgermeister von Pyhra gehören?“ Mit dieser Nachricht meldete sich ein anonymer Hinweisgeber bei Michael Ortner und Matthias Winterer – kurz nachdem sie die ersten Geschichten zu Alfred Riedl, Bürgermeister von Grafenwörth und mittlerweile Ex-Gemeindebund-Präsident, veröffentlicht hatten. Das Interesse war geweckt. Die Recherchen zeigen: Riedl ist kein Einzelfall. Auch in Pyhra, einer kleinen Gemeinde östlich von St. Pölten, hat der Bürgermeister eifrig Immobilien gekauft. Und auch in Pyhra gibt es fragwürdige Grundstücks-Geschäfte, in denen der Bürgermeister involviert ist.

Gesprächspartner:innen

Günter Schaubach, Bürgermeister von Pyhra und Geschäftsführer von T.L.S. Transport und Logistik Schaubach GmbH

Franz Marchat, Geschäftsführer Hörhan & Marchat Tankstopp GmbH

Franz Hagenauer, Obmann Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung (GVU) im Bezirk St. Pölten

Johann Freiler, Amtsleiter, Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung (GVU) im Bezirk St. Pölten

Doris Molnar, Vorstand Immobilienmanagement, Gemeinnützige Donau- Ennstaler Siedlungs- Aktiengesellschaft (Gedesag)

Sprecher Bundesrechenzentrum (BRZ)

Sprecherin Bundesministerium für Justiz

Verkäufer:innen von Grundstücken

Daten und Fakten

Pyhra ist eine Gemeinde in Niederösterreich mit rund 3.550 Einwohner:innen. Bei den letzten Gemeinderatswahlen 2020 erzielte die ÖVP 64,33 Prozent. Sie stellt 15 von 23 Mandatar:innen im Gemeinderat.

Wie funktioniert eine Umwidmung?

Die Kompetenz der Umwidmung liegt bei den Gemeinden. Sie können den Flächenwidmungsplan ändern, sprich Ackerflächen in Bauland umwidmen. Für diese Änderungen brauchen die Gemeinden die Genehmigung des Landes. Gibt es grünes Licht, wird im Gemeinderat über eine Umwidmung abgestimmt. Eine ausführliche Erklärung des Umwidmungsprozesses findet ihr hier.

Quellen

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien

Nach Veröffentlichung unserer Geschichte haben zahlreiche Medien das Thema aufgegriffen.