Um Beton zu gewinnen, ist Zement nötig. Die Herstellung von Zement ist energieaufwändig. Er wird bei 1.450 Grad gebrannt. Dabei wird aus Kalk Calciumoxid und aus Sauerstoff Kohlendioxid (CO 2 ). Das treibt die Temperaturen nach oben. Die Zementindustrie verursacht acht Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen – mehr als das Land Indien, dreimal mehr als der globale Flugverkehr.

Stahl ist nicht weniger schädlich. Er wird in mit Kohle befeuerten Hochöfen erzeugt. Dabei entsteht CO 2 . Viel CO 2 . Die Produktion einer Tonne Stahl setzt rund 1,6 Millionen Tonnen Kohlendioxid frei. Dieser Prozess ist für acht Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich.