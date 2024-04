Auf der Suche nach explosivem Kriegserbe

Genese

WZ-Autor Michael Schmölzer hat sich bereits im vergangenen Jahr mit gefährlichen Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs in Österreich beschäftigt. Eine Hinweistafel mit der Aufschrift „EOD Munitionsbergung“ in der Nähe der Donauinsel hat sein Interesse an der Tätigkeit des Unternehmens geweckt und er griff zum Telefonhörer.

EOD-Geschäftsführer Stefan Plainer hat sich viel Zeit genommen und war bereit, dem Autor die Theorie zu erklären und die Praxis zu zeigen.

Seine Mitarbeiter Florian und Daniel lieferten ebenfalls wichtige Hinweise.

Blindgänger: Ein Blindgänger ist eine Bombe, Granate oder ähnliches, die scharf gemacht wurde − etwa durch Ziehen eines Splints oder indem das Geschoß mit Drall durch ein Kanonenrohr geschickt wurde −, aus den verschiedensten Gründen aber nicht explodiert ist. Von einer nicht verwendeten Bombe geht keine Gefahr aus, außer es wirken starke äußere Kräfte ein, die die Bombe beispielsweise knicken.

Langzeitzünder: Im Zweiten Weltkrieg wurden Zünder verwendet, die eine Fliegerbombe erst nach Stunden zur Explosion brachten. Es handelt sich dabei um ein vorgespanntes Zündsystem, vergleichbar mit einem Bogen, dessen Sehne mit einem Finger gespannt wird. Eine Glasampulle mit Aceton zerplatzt, Säure tröpfelt auf den Finger, der die Sehne zurückhält. Irgendwann ist der Finger aufgelöst und die Bombe explodiert. Bei einem Blindgänger kann es sein, dass die Ampulle nicht zerbrochen ist und keine Säure austritt. Der Finger ist aus Zelluloid, einem Material, das mit der Zeit brüchig wird. Die Federspannung lässt aber auch nach 80 Jahren nicht nach. Wenn Zelluloid brüchig wird, gibt es nach und die Bombe explodiert. Es kann auch sein, dass das Aceton aus der Ampulle den Rückhaltemechanismus nur zum Teil aufgelöst hat, es hängt alles am letzten Stück Zelluloid. Dann reicht eine leichte Berührung und die Bombe fliegt in die Luft.

EOD: Die Firma EOD Munitionsbergung wurde 2009 gegründet und hat ihren Sitz in Wien, 22. Bezirk. Erklärtes Ziel ist es unter anderem, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass im Boden ein gefährliches Erbe aus dem Zweiten Weltkrieg lauert. Das Unternehmen hat mehr als 30 Mitarbeiter:innen. Unter den Bombensuchern ist keine Frau.

Bombenangriffe: Im Zweiten Weltkrieg galt Österreich lang als sicher und hatte die Bezeichnung „Reichsluftschutzkeller“. Ab Sommer 1943 flogen die Alliierten auch Angriffe auf österreichisches Territorium. Insgesamt wurden auf das damalige „Großdeutsche Reich“ zwei Millionen Tonnen Bomben geworfen.

Österreichisches Waffengesetz, § 42 Absatz 4: „Wer wahrnimmt, dass sich Kriegsmaterial offenbar in niemandes Obhut befindet, hat dies ohne unnötigen Aufschub einer Sicherheits- oder Militärdienststelle zu melden. Die auf Grund der Meldung einschreitenden Organe sind ermächtigt, den Gegenstand vorläufig sicherzustellen.“

