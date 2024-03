Genese

WZ-Autor Michael Schmölzer interessiert sich für Fragen der Vergangenheit, aber auch, wie die Zukunft aussehen könnte. Was unsere Ernährung betrifft, ist der Anthropologe Gunther Hirschfelder in beiden Bereichen einer der führenden Experten im deutschsprachen Raum. Beim Symposion „Was werden wir morgen essen“ in den barocken Räumen des Stifts Dürnstein ergab sich die Gelegenheit, sich mit den Thesen des Regensburger Professors auseinanderzusetzen.

Gesprächspartner

Nach Vertretungsprofessuren in Mainz und Bonn ist Gunter Hirschfelder seit 2010 Professor für Vergleichende Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der kulturwissenschaftlichen Ernährungs- und Agrarforschung in historischer sowie gegenwärtiger Perspektive. Er hat unter anderem das Buch „Europäische Esskultur. Geschichte der Ernährung von der Steinzeit bis heute“, Frankfurt a. M. / New York, 2001 publiziert.

Daten und Fakten

In den ersten Hochkulturen aß die Oberschicht viel Fleisch, die Bauern wenig. Sozialer Aufstieg bedeutet damals Zugriff auf Fleisch. Im Zeitabschnitt zwischen dem Jahr 1500 und 1800 nach Christi Geburt ist der Fleischkonsum drastisch zurückgegangen, verbreiteter Proteinmangel stellte sich ein, es kam zu regelmäßigen und verheerenden Hungersnöten. Mit den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts hielt der Wohlstand in zuvor nicht gekannter Weise Einzug, schließlich gab es Überfluss. Es ist die Zeit, als in Österreich in „Wienerwald“-Restaurants Brat- und Backhühner in Unmengen verschlungen wurden und der fette Schweinsbraten Objekt der Begierde war, um die dürren Jahre des Zweiten Weltkriegs zu kompensieren.

In-vitro-Fleisch: Künstliches Fleisch, das zu den Fleischalternativen gezählt wird. Es handelt sich um das Ergebnis von Gewebezüchtung. In-vitro-Fleisch soll unter anderem helfen, globale Probleme im Zusammenhang mit den Umweltauswirkungen der Fleischproduktion zu lösen.

Enzymatische Futtermittelerzeugung: Prozess, der die Futtermittelerzeugung unter der Verwendung von Enzymen besser und umweltverträglicher gestalten könnte.

Controlled Environment: In der Landwirtschaft handelt es sich hier um die künstliche Herstellung einer Umgebung für Pflanzen. Alles, was Pflanzen für ihr Gedeihen brauchen, wird, abgeschottet von der Umgebung, künstlich hergestellt.

Quinoa ist eine Quelle für hochwertiges pflanzliches Eiweiß. In den Anden ist sie seit 5.000 Jahren bekannt, essbar sind die ein bis zwei Millimeter großen Nüsschen der Pflanze.

