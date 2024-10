Quecksilber ist ein hochgiftiges Schwermetall – und trotzdem tragen es viele von uns in Form von Amalgamplomben im Mund. „Solange sie dicht ist, keine Beschädigungen aufweist und keine Karies darunter entsteht, kann man eine Amalgamfüllung im Mund belassen, ohne Angst vor einer Vergiftung haben zu müssen“, sagt Günter Gottfried, Vizepräsident der Österreichischen Zahnärztekammer, zur WZ. „Das Problem ist die Entsorgung, wenn das giftige Quecksilber in die Umwelt gelangt.“ Deshalb verbietet die EU ab 1. Jänner 2025 neue Amalgamplomben.

Der Haken dabei: Derzeit ist Amalgam jenes Füllungsmaterial, das in Österreich von der Kasse bezahlt wird, während alle anderen – etwa Komposit (Kunststoff), Keramik oder Gold – Privatleistungen sind. Deshalb verhandeln Sozialversicherungen und Zahnärztekammer gerade darüber, welches Material künftig zur Kassenleistung werden soll. Während die Österreichische Gesundheitskasse auf WZ-Nachfrage klarstellt, dass „die bundesweite Finanzierung zahnmedizinisch notwendiger Füllungen durch die Sozialversicherung auch in Zukunft sichergestellt“ sein werde, ist Zahnärztekammer-Vizepräsident Gottfried skeptisch und warnt bereits: „Falls es zu keiner Einigung kommt, müssten nach aktuellem Stand alle Alternativen zu Amalgam privat gezahlt werden.“

Keine leistbare Alternative zu Amalgam

Dass es so weit kommt, wünscht sich der Standesvertreter nicht, wie er im Gespräch mit der WZ betont. Nur sieht er derzeit keine sinnvolle Alternative, weil die Kosten-Nutzen-Rechnung bei Amalgam aus zahnärztlicher Sicht unschlagbar ist: „Amalgam ist jenes Füllungsmaterial, das den niederschwelligen Zugang zur Kassenversorgung offen hält, weil es günstig in der Produktion, einfach in der Verarbeitung, antimikrobiell, dicht, robust und langlebig ist“, zählt Gottfried auf. „Das ist die Anforderung an ein sozial verträgliches Füllungsmaterial.“ Und es kommt auch Patient:innen mit nicht so ausgeprägter Mundhygiene entgegen, „andere Füllungsmaterialien sind pflegeintensiver“. Vor allem aber sind sie teurer. Komposit etwa kostet bei Zahnärzt:innen abseits der Kassenambulatorien mitunter fünfmal so viel wie Amalgam, Keramik oder Gold mehr als das Zwanzigfache. Deshalb liegen die privaten Füllungsleistungen weit über dem Kassentarif. „Selbst Kunststoff wäre für die Kassen nur schwer stemmbar“, meint der Zahnärzt:innenvertreter.

Schon jetzt sei der Kassenvertrag zum Teil nicht mehr kostendeckend. „Zum Beispiel bleiben uns bei einer Zahnextraktion inklusive Lokalanästhesie und Wundversorgung von den 23,30 Euro abzüglich aller Kosten am Ende 3,69 Euro vor Steuer“, rechnet Gottfried vor. „Dafür hebt ein Handwerker nicht einmal das Telefon ab.“ Mittlerweile gebe es in den Praxen oft eine Querfinanzierung aus den privaten Leistungen, um die Kassenordination am Laufen zu halten. Kein Wunder, dass in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Kassenzahnärzt:innen um neun Prozent zurückgegangen und jene der reinen Wahlordinationen um neun Prozent gestiegen ist. „Übrig bleiben dabei die Kassenpatient:innen“, sagt Gottfried.

Warum Kunststoffplomben keine Alternative sind

Er warnt vor Kunststoffplomben als Alternative zu Amalgam auf Kasse: „Würden wir aus einer Privatleistung eine schlecht dotierte Kassenleistung machen, täten wir weder uns noch unseren Patient:innen einen Gefallen, weil dann noch mehr Kolleg:innen ihren Kassenvertrag zurücklegen würden. Das würde die zahnärztliche Grundversorgung der gesamten Bevölkerung ausdünnen, denn die kasseneigenen Ambulatorien versorgen weniger als zehn Prozent, alles andere leistet der niedergelassene Bereich.“ Dort müssten die Privatleistungen dann um ein Vielfaches teurer werden. Und gerade im Zahnbereich sind es nicht nur die Reichen, die lieber mehr Geld für qualitativ hochwertige Füllungen und Mundhygiene ausgeben, um Probleme mit Plomben und Karies zu vermeiden. Es träfe also auch Patient:innen mit niedrigeren Einkommen.

Aus zahnärztlicher und gesundheitlicher Sicht spreche nichts dagegen, weiterhin Amalgamplomben einzusetzen, meint Gottfried: „Eben weil potenziell giftiges Quecksilber enthalten ist, handelt es sich um einen der am besten erforschten Füllungswerkstoffe weltweit. Nach dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnisstand besteht kein begründeter Verdacht, dass ordnungsgemäß gelegte Amalgamfüllungen negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben.“ Und zur Entsorgungsproblematik führt er an, dass Österreich sehr hohe Standards für die Quecksilberabscheidung habe, „da gelangt praktisch nichts in die Umwelt.“

Gefährlich sind die Aerosole

Potenziell gefährlich ist Amalgam beim Legen und bei der Entnahme der Füllung – und zwar weniger für die Patient:innen als vielmehr für die Behandler:innen, weshalb Masken und Handschuhe vorgeschrieben sind. Sie könnten das entweichende Quecksilber nämlich in Form von Aerosolen einatmen. Quecksilber, das durch den Speichel in den Körper gelangt, wird von diesem nicht aufgenommen, sondern wieder ausgeschieden – und gelangt damit in die Umwelt. Dass Quecksilber für diese schädlich ist, bestreiten die Zahnärzt:innen gar nicht. Sie hätten sich allerdings eine Übergangsfrist bis 2030 gewünscht, um der Industrie die Chance zu geben, eine leistbare Alternative zu Amalgamfüllungen zu entwickeln.

