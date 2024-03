Ausgetindert: Warum Datingapps nicht mehr cool sind

Was ist Tinder?

Tinder ist eine populäre mobile Dating-App, die 2012 gestartet wurde. Sie ermöglicht es Nutzer:innen, Profile anderer Personen, basierend auf deren Fotos, einer kurzen Beschreibung und optionalen weiteren Informationen wie Interessen oder gemeinsamen Freunden, zu durchstöbern. Das Kernfeature der App ist das „Swiping“-System: Wischt man nach rechts (swipe right) auf das Profil einer Person, signalisiert man Interesse; wischt man nach links (swipe left), zeigt das Desinteresse. Wenn zwei Nutzer:innen gegenseitig nach rechts wischen, also beide Interesse bekunden, entsteht ein „Match“, und sie können miteinander über die App kommunizieren.