Australiens Klimawende made in Austria

Genese

WZ-Redakteur Bernd Vasari hat über dutzende Unternehmen in Österreich geschrieben. Es sind mittelständische Unternehmen, die erfolgreich ihre Nischen finden, die sich agil an Trends anpassen, die in ihren Bereichen oftmals Weltmarktführer sind. Gleichzeitig brachte Australien sein Klimagesetz auf den Weg. Vasari begann zu recherchieren, inwiefern Österreichs Unternehmen daran beteiligt sind.

Gesprächspartner:innen

Thomas Schlegl, Geschäftsführer von Eologix

John Grimes, Australischer Energieexperte und Geschäftsführer von Smart Energy Council

Karl Hartleb, Außenhandelsbeauftragter der Wirtschaftskammer in Sydney

Alexander Fleischanderl, Leiter von „Green Steel“ bei Primetals Technologies.

Mariella Doppelbauer, Geschäftsführerin von Fronius Australien

Quellen

Das Thema in anderen Medien