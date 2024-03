Austria Wien: Raus aus der Schuldenfalle

Genese

Die Austria ist hochverschuldet, ihr droht seit Jahren die Pleite. Nun ist es richtig ernst. Kann die Rettung gelingen, fragte sich Autor Gerald Gossmann.

Gesprächspartner

Jürgen Werner, Investor und Sport-Vorstand des FK Austria Wien

Kurt Gollowitzer, Präsident des FK Austria Wien und CEO der Wien-Holding

Ehemalige Mitarbeiter des Vereins, die anonym bleiben wollen

Daten und Fakten

Historie: Der FK Austria Wien wurde 1911 gegründet und gilt als einer der renommiertesten Traditionsklubs in Österreich. Bislang wurde die Austria 24-mal österreichischer Meister und 27-mal ÖFB-Cup-Sieger (und ist somit österreichischer Rekord-Titelträger). International stand man 1978 im Europacup der Cupsieger-Endspiel. Im Gegensatz zum Arbeiterklub Rapid Wien galt die Austria immer als Klub der noblen Leute, der auf dem Feld Intellektuelle und Kaufleute applaudierten.

Finanzen: Der Profibetrieb ist in die FK Austria Wien AG ausgelagert. Vor allem der kreditfinanzierte Stadionbau und der nicht vorhandene sportliche Erfolg machten aus dem Klub einen Sanierungsfall.

Die wichtigsten Finanzkennzahlen (Angaben in TEUR) der Saison 2022/23 mit Stichtag 30.06.2023 (in Klammer sind die Zahlen der Saison 2021/22):

Anlagevermögen: 54.061 (56.609)

Umlaufvermögen: 4.507 (5.732)

Eigenkapital: -20.659 (-16.281)

Fremdkapital*: 73.620 (71.911)

Personalaufwand: 14.565 (12.621)

Erträge/Umsatz: 30.663 (23.583)

Jahresergebnis nach Steuern: -6.853 (-7.058)

*Das Fremdkapital setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten in der Höhe von 66.730 TEUR, Rückstellungen in der Höhe von 1.500 TEUR und Rechnungsabgrenzungen in der Höhe von 5.390 TEUR.

