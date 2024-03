Bablers Basis

Genese

Eine Frau, die ihre Miete nicht zahlen kann. Ein Student, der seit Monaten nur billige Tiefkühlprodukte isst. Ein Vater, den seine fünfjährige Tochter anfleht, die Heizung aufzudrehen. WZ-Redakteur Matthias Winterer kennt die drei Personen. Ihnen geht schlicht und einfach das Geld aus. Sie fühlen sich in ihrer Lebensqualität beschnitten – und von den Parteien im Stich gelassen. Im neuen Vorsitzenden der SPÖ, Andreas Babler, sehen sie einen Lichtblick. Sie wollen, dass er Kanzler wird. Winterer glaubt, dass Babler das Potenzial hat, eine breite, zunehmend unzufriedene Masse abzuholen. Warum, das erklärt er in diesem Kommentar. Es handelt sich um die persönliche Meinung des Autors.

Daten und Fakten

Die SPÖ hat 149.000 Mitglieder. In den Wochen vor der Mitgliederbefragung im Frühling traten der Partei 10.000 Menschen bei. In den ersten zwei Wochen, nachdem Babler zum Obmann gewählt wurde, wuchs die SPÖ um 1.700 Mitglieder. Wie viele in dem Zeitraum austraten, konnte die Pressestelle der Partei der WZ nicht exakt sagen. Es seien aber fast alle der neu Eingetreten geblieben – etwa 97 Prozent.

