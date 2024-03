Andrea Amort

Was davon? Die Technik, die Stücke, die Ästhetik oder das Repertoire? Oder alles? Dafür muss man zuerst zwischen Sich-Ballett-Anschauen und Ballett-Ausüben - als Hobby - unterscheiden. Es treten immer wieder Menschen, vor allem Jugendliche, an mich heran, um zu fragen, wo sie denn Ballett-Workshops machen könnten. Das Problem liegt eher darin, dass ich mir nicht sicher bin, welche Ballettschulen ich empfehlen kann. Die sind in Wien eher spärlich vorhanden. Also die guten. Aber das ist ein anderes Thema. Das Interesse an der Bewegung ist sehr wohl da; auch an der Technik und an der Idee, dass man vielleicht - etwas klischeehaft - mit Spitzenschuhen tanzt.