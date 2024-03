Andrea Amort erhielt eine Ausbildung in Modernem Tanz und Ballett bei Erika Gangl und Andrei Jerschik und promovierte an der Theaterwissenschaft der Uni Wien. Sie war viele Jahre Tanzkritikerin beim „Kurier“ und unterrichtete an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz und am Wiener MUK. Amort arbeitete als Dramaturgin unter anderem an der Deutschen Oper am Rhein und am Tiroler Landestheater sowie in Kooperation mit freien Choreografen. Ferner war sie als Kuratorin für Theater, Tanz und Performance bei der Stadt Wien tätig. Sie schrieb zahlreiche Bücher über Tanz wie etwa „Alles tanzt. Kosmos Wiener Tanzmoderne“ (Berlin: Hatje Cantz, 2019) oder „Nurejew und Wien“ (Wien: Brandstätter, 2003). Außerdem leitete sie Tanzprojekte, die sich mit der Recherche historischen Tanzmaterials befassten; zuletzt zum Thema Grete Wiesenthal: „Glückselig. War gestern, oder?“