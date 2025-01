Barbi Marković: Wienerin ohne Wahlrecht

Barbi Marković

Ich habe schon Spaß, wenn es diese großen Turniere wie WM oder EM gibt, alles bunt ist und es von Spiel zu Spiel spannender wird. Aber ich tue mir immer noch schwer mit der Aufteilung in Lager. Das liegt auch daran, dass dieses Denken in meiner Heimat in Nationalismus und Krieg geendet ist. Aber ich finde diese Einteilung in Nationen auch im Alltag und in der Literaturszene schwierig. Ich habe einen serbischen Pass, lebe aber seit 20 Jahren in Österreich. Muss ich mich für ein Land entscheiden? Ich bezeichne mich am ehesten als Wienerin – so wie ich damals am Schulhof FK BASK gesagt habe.