Barbie ist zwar Feministin, aber immer noch Plastikgraffl

Die Spielzeugfirma Mattel produziert seit 1959 die weltberühmten Barbiepuppen. Dem Weltkonzern werden immer wieder Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen: Das Schwarzbuch Markenfirmen deckte auf, dass Mattel in China einen Stundenlohn von lediglich 11 Cent bezahlte - bei 16-Stunden-Tagen für die Arbeiter:innen. Mattel gibt an, dass jedes Jahr 58 Millionen Barbiepuppen in 150 Ländern verkauft werden, also etwa 100 Puppen pro Minute.