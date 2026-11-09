Ich bin in Krakau geboren und habe meine ersten Lebensjahre dort verbracht. Ich bin immer noch relativ oft in der Gegend, weil meine Familie dort lebt. So habe ich die letzte Woche in einem Dorf etwa 100 km von Krakau verbracht. Samstagfrüh habe ich von dort aus einem Freund noch eine Sprachnachricht aufgenommen „Es ist so chillig hier, wenn dieses Land nicht so problematisch wäre, dann würd ich echt in Frühpension gehen und einfach hierbleiben.“

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Keine fünf Stunden später erschießt ein Terrorist auf dem Krakauer Marktplatz sechs Menschen, davor tötet er noch seine Eltern und seine Schwester, wie später bekannt wird. Weitere Menschen werden schwer verletzt, darunter zwei Polizisten. Auch eine Niederösterreicherin ist unter den Toten. Der Attentäter ist Montagmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Minuten nach dem Anschlag, die Toten und Verletzten liegen noch auf der Straße, stellt sich Tomasz Sakiewicz, Chefredakteur des rechtspopulistischen Senders Republika TV in einer Liveschalte auf den Markplatz und berichtet davon, dass „die Täter wahrscheinlich Ausländer waren. Wo ist die Polizei? Die ist ja vor dem Tribunal in Warschau beschäftigt.“ Sakiewicz spielt hier auf den aktuellen politischen Streit um den polnischen Verfassungsgerichtshof an (Mehr dazu s. Infos&Quellen). Tatsächlich hatte die Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits auf den Angreifer geschossen. Ausschnitte des Livestreams gingen schnell viral, stießen auf Zuspruch aber auch Kritik.

In Kirchen wird für den TV-Sender gebetet

Was Sakiewicz sagt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht belegt. Aber es passt in eine politische Erzählung, die in Polen seit Jahren verbreitet wird: Migration bedeutet Gefahr, die politische Gegenseite trägt die Verantwortung, und die eigenen Leute hätten das alles verhindern können.

Republika TV ist einer der reichweitenstärksten Nachrichtensender Polens. Der private Sender gilt als eng mit der nationalkonservativen ehemaligen Regierungspartei PiS verbunden und steht wegen seiner polarisierenden Berichterstattung immer wieder in der Kritik. Finanziert wird er zu einem erheblichen Teil durch sein eigenes Publikum: Allein 2025 spendeten Zuschauer:innen umgerechnet rund 13 Millionen Euro. Hinzu kommen Werbeeinnahmen und umstrittene Verträge mit PiS-regierten Regionalverwaltungen. Während viele Unternehmen den Sender wegen seiner politischen Ausrichtung als Werbeplattform meiden, ruft Republika regelmäßig zu Spenden auf. Und das offenbar mit Erfolg. Sogar in katholischen Messen in Polen wird für den Sender gebetet. Der polnische Medienrat hat die Berichterstattung von Republika TV zu dem Anschlag scharf verurteilt.

„Das ist ekelhaft, das ist keine normale Kunst“, kommentiert ein Reporter des Mediums „Kanał Zero“ die Kunstprojekte der Schwester des Attentäters, die ebenfalls von ihrem Bruder umgebracht wurde. Die Kunststudentin hatte sich in ihren Bildern unter anderem mit dem Thema Menstruation auseinandergesetzt. Während in Polen noch Staatstrauer herrscht, ist die Abwertung der Kunst des Opfers für manche Sender scheinbar Priorität.

Kanał Zero ist ein 2024 gegründetes polnisches Medienprojekt von Krzysztof Stanowski, das sich als unabhängig präsentiert, politisch aber häufig konservative Positionen aufgreift.

Auch andere polnische Medien verlieren kaum Zeit. Reporter:innen suchen die Nachbar:innen des Attentäters auf – ich weiß an dieser Stelle echt nicht mehr, wem das allseits Bekannte „Er hat immer freundlich gegrüßt“ etwas nützt, befragen ehemalige Schulkolleg:innen des mittlerweile 24-Jährigen und zeigen unzensiert Bilder der Leichen.

"Zero migrants, zero terrorist attacks"

Gleichzeitig wird politisch nach Schuldigen gesucht. Die Regierung von Donald Tusk, die EU, die Migration, Ukrainer:innen – alle anderen sind schuld. Noch bevor die Hintergründe zumindest zu einem vertretbaren Anteil geklärt sind, werden die bekannten politischen Konflikte auf die Tat übertragen.

Dabei passt der Anschlag gerade nicht zu jenem Bild, das insbesondere rechte Politiker:innen seit Jahren von Polen zeichnen. Unter dem Schlagwort „Be like Poland“ kursieren in sozialen Netzwerken Videos, die ein angeblich besonders sicheres Land zeigen. Aufnahmen von sauberen Straßen, friedlichen Innenstädten und fast ausschließlich weißen Menschen. Die Botschaft ist meist dieselbe: Weil Polen kaum irreguläre Migration zulasse, gebe es dort auch keine Terroranschläge.

Der polnische EU-Abgeordnete Dominik Tarczyński hat diese Vorstellung immer wieder öffentlich vertreten. „Zero migrants, zero terrorist attacks“, lautet eine seiner Botschaften. Und jetzt war der Täter weiß und gebürtiger Pole.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll der Attentäter rechtsextreme und ultranationalistische Ansichten vertreten haben. In sozialen Netzwerken kursieren allerdings auch Bilder, die ihn mit einer LGBT-Flagge und einer Gasmaske zeigen. Die Kombination erinnert mich jedenfalls an eine Aktion aus dem Jahr 2019: Damals wollten rechte Aktivist:innen gemeinsam mit dem PiS-Politiker Dariusz Matecki nach einem Gleichberechtigungsmarsch in Stettin symbolisch die Straßen „desinfizieren“, um sie von der angeblichen „LGBT-Ideologie“ zu reinigen. Aber das mit Vorbehalt, diesen Spekulationen möchte ich hier nicht zu viel Raum geben.

„Warum ist das wichtig, welche Ideologie er vertreten hat? Es sind Menschen gestorben“, liest man in vielen Kommentarspalten polnischer Medien. Es ist deshalb wichtig, um mehr über die Hintergründe der Tat und mutmaßliche Netzwerke oder potenzielle Mitwirkende zu erfahren, wie das bei Anschlägen dieser Art so üblich ist. Nur war es in Polen bisher eben nicht „üblich“, dass so eine Tat stattfindet. Deshalb kursieren im Netz auch unfassbar viele Verschwörungstheorien zu dem Attentat.

Das Vertrauen in Medien ist in Polen vergleichsweise gering und zuletzt weiter gesunken. Laut dem Reuters Institute Digital News Report 2026 vertrauen nur noch 39 Prozent der Befragten den Nachrichten im Allgemeinen. Übrigens quasi gleichstand mit Österreich.

Es geht mir nicht darum, dem Täter zu viel Raum zu geben und das Leid der Opfer für eine politische Gegenrechnung zu benutzen, das tun schon die polnischen Politiker:innen und ein reichweitenstarke Medien dort. Menschen wurden auf einem öffentlichen Platz getötet, weitere schwer verletzt. Familien haben Angehörige verloren, Menschen mussten etwas erleben, das sie vermutlich ihr ganzes Leben begleiten wird.

„Be like Poland“ – weiß ich jetzt nicht. Will ich wie ein Land sein, deren große Teile der Medien Opfer verhöhnen und ihre Machtspielchen dabei austragen? Will ich wie ein Land sein, das innerlich so zerstritten und zerrissen ist, weil jeder auf die eigenen Interessen schaut? Gleichzeitig gibt es auch eine andere Seite: Menschen stehen Schlange, um Blut für die Verletzten zu spenden, und viele kritisieren öffentlich den Umgang der Medien mit den Opfern – da können wir gerne sein like Poland.