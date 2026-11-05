In den vergangenen Tagen war viel davon zu hören und zu lesen, dass die Begutachtung zum Klimagesetz, dessen Inhalt war hier schon Thema, zu Ende gegangen ist- mit erwartbaren Ergebnissen; „der Wirtschaft“ gehen die ohnehin recht unambitioniert formulierten Zielbestimmungen darin zu weit, Umwelt-NGOs sind sie zu wenig ambitioniert.

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Ich möchte deine Aufmerksamkeit aber auf ein anderes, eher technischeres Gesetz lenken, das ebenfalls gerade aus der Begutachtung gekommen ist: Der Name „Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz“ ist eventuell ein bisschen zu sperrig, um sich für Party-Smalltalk oder Politsymbolik zu eignen, ich halte es aber für einen wirklichen Schlüssel zur Energiewende und, mit ein bisschen Glück, auch zum Wirtschaftswachstum in unserem Land.

Mehr als 120 Stellungnahmen zur UVP-G-Novelle liegen auf der Parlamentshomepage auf, von der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen bis zur Initiative „Rett’ ma die Schütt, rett’ ma unsre Böden“. Ich habe mich durch die wichtigsten davon gegraben – aber fangen wir damit an, was das Ganze eigentlich soll.

Die Begleitmusik: Beim Sommerministerrat im Juli 2025, die Koalition war damals noch frisch und voller Tatendrang, hat Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) angekündigt, man wolle „Bürgerinitiativentourismus einen Riegel vorschieben“; UVP-Verfahren dauerten im Schnitt 25 Monate, „unser Anspruch ist, dass wir das halbieren“. Im Regierungsprogramm ist paktiert, man wolle „zeitgemäße Regelungen über die Bildung von Bürgerinitiativen in Anlehnung an die Vorgaben bei Volksbegehren“ – sowie eine „praxisgerechte und EU-konforme Vereinfachung der Kumulierungsregelungen“.

Den Teil mit den Bürgerinitiativen – ok, das ist wahrscheinlich halbwegs einleuchtend. Aber das mit den Kumulierungsregeln ist eine etwas sperrige, aber wirklich wichtige Angelegenheit, wenn es einem um „schnellere Genehmigungsverfahren“ geht.

Fangen wir mit einem kurzen Überblick an, was Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) da eigentlich in Begutachtung geschickt hat – die umfangreichste Überarbeitung des UVP-Gesetzes seit Jahren nämlich:

Statt zwei Verfahrensarten („ordentlich“ und „vereinfacht“) gibt es nur noch eine, und zwar, so steht es in den Erläuterungen, das bisherige vereinfachte Verfahren als Standard: sechs Monate Entscheidungsfrist, Umweltverträglichkeitsgutachten durch die Behörde, Nachkontrolle nur noch, wenn keine Abnahmeprüfung stattfindet.

Autobahnen und Eisenbahn-Hochleistungsstrecken werden in einem einzigen Verfahren beim Verkehrsministerium genehmigt, statt wie bisher geteilt zwischen Bund und Land. Dafür braucht es eine Verfassungsänderung – und damit die Stimmen von FPÖ oder Grünen, aber soweit sind wir noch nicht.

Kundgemacht wird eine UVP nicht mehr am Gemeindeamt, sondern im Rechtsinformationssystem des Bundes; die Beschwerdefrist läuft ab der Online-Veröffentlichung.

Die Behörde darf für Stellungnahmen und Privatgutachten einen Höchstumfang festlegen – die Erläuterungen nennen „computerunterstützt und allenfalls auch KI-generiertes Vorbringen“ ein „zunehmendes Problem“ und auf die mündliche Verhandlung verzichten, wenn nur „unsubstantiierte“ Einwendungen eingehen.

Erweiterungen bestehender Anlagen lösen eine Einzelfallprüfung erst ab einer Verdoppelung der genehmigten Kapazität aus; bisher reichte die Hälfte.

Rechenzentren bekommen erstmals einen eigenen Tatbestand, ab 100 Megawatt Leistung ist ihre Errichtung UVP-pflichtig.

Wird eine Genehmigung nachträglich vom Verwaltungsgerichtshof aufgehoben, darf bis zu ein Jahr lang weitergebaut werden.

Die allgemeine Kumulierungsregel fällt.

Bürgerinitiativen bekommen neue Hürden.

Die beiden letzten Punkte sind in den Stellungnahmen die meistdiskutierten.

Grob sortiert fällt das Feedback in folgende Kategorien: Wirtschaftskammer, Industrie und Energiewirtschaft finden die Novelle gut, aber nicht weitgehend genug – die WKO will unter anderem das Revisionsrecht an den Verwaltungsgerichtshof für Umweltanwälte und NGOs streichen und Bürgerinitiativen zum Unterschreiben aufs Gemeindeamt schicken (die Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums liest sich über weite Strecken ähnlich). Umweltorganisationen, Arbeiterkammer und Rechtsanwaltskammertag sehen einen Abbau von Beteiligungsrechten; der Rechtsanwaltskammertag fasst es so zusammen:

„Der vorliegende Begutachtungsentwurf enthält überwiegend Einschränkungen der Rechte anderer Verfahrensparteien als der Projektwerberinnen bzw. Projektwerber. Besonders deutlich sind die Einschränkungen bei Gemeinden, Bürgerinitiativen und anerkannten Umweltorganisationen, bei der Berücksichtigung von Vorbringen und Privatgutachten sowie beim Rechtsschutz gegen die Umsetzung eines Vorhabens.“

Die Länder fürchten vor allem: Kosten. Die Steiermark lehnt eine Umsetzung „ohne gesicherte Kostentragung durch den Bund“ ab, der Städtebund beklagt die „unentschädigte Überwälzung von Meldedatenprüfungen bei Bürgerinitiativen“ auf die Gemeinden. Und das Bundesverwaltungsgericht, das über UVP-Beschwerden entscheidet, nennt die Folgenabschätzung des Ministeriums, die „ohne jede Rücksprache beim BVwG erstellt“ worden sei, „in ihrer vorliegenden Form gänzlich verfehlt“. So reden Beamt:innen, wenn sie eher verärgert sind und viel zusätzliche Arbeit fürchten.

Weniger Mitsprache, schnellere Genehmigungen?

Jetzt zu den Bürgerinitiativen. § 19 des UVP-Gesetzes sagt bisher: Wenn mindestens 200 Menschen, die in der Standortgemeinde oder einer Nachbargemeinde wahlberechtigt sind, eine Stellungnahme unterschreiben, wird daraus eine Bürgerinitiative mit Parteistellung – sie kann Umweltschutzvorschriften als eigenes Recht geltend machen, Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und Revision beim Verwaltungsgerichtshof erheben. Die Novelle hängt drei Dinge dazu: Der Unterschriftenliste ist eine „maschinenlesbare Liste“ beizulegen, anhand derer die Gemeinde die aufrechte Meldung der Unterstützer:innen prüft. Erfüllt die Initiative „die Voraussetzungen für die Gründung nicht mehr“, verliert sie ihre Parteistellung – laut Erläuterungen auch mitten in einem laufenden Beschwerdeverfahren, das dann einzustellen ist. Und für eine Beschwerde ist der Beschwerdetext „von mindestens 100 der ursprünglichen Personen zu unterstützen“. Das Ministerium nennt das in den Erläuterungen eine „Demokratisierung der Bürgerinitiative“.

Das Gemeindeamt-Modell aus dem Regierungsprogramm steht übrigens nicht im Entwurf, die Wirtschaftskammer vermisst es ausdrücklich. Und einen „Tourismus“ auswärtiger Initiativen verhindert die Novelle auch nicht, weil es den schon bisher nicht geben konnte – unterschreiben dürfen nur Wahlberechtigte aus Standort- und Nachbargemeinden. Ein bisserl schwerer wird aber, diese Beschwerdebefugnis zu behalten: Eine Initiative, die mit 220 Unterschriften gegründet wird, muss diese Unterstützung auf dem Weg zum Gericht ein zweites Mal mobilisieren – und kann sie zwischendurch verlieren. ÖKOBÜRO, der Dachverband der Umweltorganisationen, sieht darin einen Hebel für die Gegenseite:

„Der ex-nunc-Verlust der Parteistellung durch ‚contrarius actus‘ macht Beschwerdeverfahren zudem gezielt destabilisierbar: Projektwerbenden wird ein Anreiz gegeben, einzelne Unterstützer:innen zum Widerruf zu bewegen und so ein anhängiges Rechtsmittelverfahren zu Fall zu bringen.“

Der Rechtsanwaltskammertag hält die maschinenlesbare Liste für „überwindbar“, das Beschwerdequorum aber für demokratiepolitisch heikel, „da kleinen Gemeinden unter Umständen dann jegliches Beschwerderecht genommen wird“. Das Land Steiermark, das solche Verfahren führt, fragt, wer das alles eigentlich prüfen soll – Gesetzestext und Erläuterungen widersprächen einander, „je nach Auslegung“ wären drei Stellen (Behörde, Gemeinde und BVwG) damit befasst: „Das führt zu Mehrfachprüfungen und Rechtsunsicherheit.“ Der IG Windkraft wiederum geht das alles nicht weit genug; sie will, dass Unterstützer:innen ihre Unterschrift binnen zwei Wochen bei der Gemeinde persönlich bestätigen.

Was man am Ende festhalten kann: Es wird deutlich aufwendiger, große Bauprojekte zu bekämpfen.

Warum die Regierung Umweltbelastungen nicht mehr zusammenrechnen will

Kommen wir zum spannendsten Punkt der Novelle: die Kumulierung. Hier geht es um richtig viel – um große Projekte, viel Zeit und Geld. Das UVP-Gesetz funktioniert über Schwellenwerte im Anhang zu dem Gesetz – ab so und so viel Hektar, Megawatt oder Tonnen Jahreskapazität ist ein Projekt prüfpflichtig. Weil diese Schwellen in Österreich eher hoch liegen, gab es ein Korrektiv, § 3 Abs. 2:

„Bei Vorhaben des Anhanges 1, die die dort festgelegten Schwellenwerte nicht erreichen oder Kriterien nicht erfüllen, die aber mit anderen Vorhaben gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert erreichen oder das Kriterium erfüllen, hat die Behörde im Einzelfall festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen und daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das geplante Vorhaben durchzuführen ist. Für die Kumulierung zu berücksichtigen sind andere gleichartige und in einem räumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben, die bestehen oder genehmigt sind [...]. Eine Einzelfallprüfung ist nicht durchzuführen, wenn das geplante Vorhaben eine Kapazität von weniger als 25 % des Schwellenwertes aufweist.“

Übersetzt: Wer neben eine bestehende Anlage eine zweite gleichartige setzt, also beispielsweise ein Windrad oder ein Zementwerk neben ein bereits bestehendes stellt, die für sich allein zu klein für eine UVP wäre, muss damit rechnen, dass die Behörde für die Schwellenwerte beide zusammenrechnet. Das ist kein österreichischer Spleen, sondern steht so in Anhang III der EU-Richtlinie: Bei der Frage, ob ein Projekt zu prüfen ist, ist die „Kumulierung mit anderen bestehenden und/oder genehmigten Projekten“ zu berücksichtigen.

Im August 2024 hat der Verwaltungsgerichtshof dann im Fall einer steirischen Baurestmassendeponie in Fisching entschieden, dass auch Vorhaben zusammenzurechnen sein können, deren Schwellenwerte in unterschiedlichen Einheiten gemessen werden – eine Deponie in Hektar, eine Schottergrube in Kubikmetern. Eine Anwaltskanzlei sprach damals von der „UVP-rechtlichen Büchse der Pandora“, das Ministerium in seinen Erläuterungen von „erheblicher Rechtsunsicherheit“. Die Antwort darauf ist im Entwurf ziemlich radikal: Die allgemeine Kumulierungsregel wird gestrichen, ersatzlos. An ihre Stelle tritt eine Umgehungsklausel, § 3 Abs. 3 neu:

„Wird ein Vorhaben eines Projektwerbers/einer Projektwerberin so aufgeteilt oder ausgestaltet, dass der maßgebliche Schwellenwert nicht mehr überschritten oder das maßgebliche Kriterium nicht mehr erfüllt ist und damit eine UVP-Pflicht umgangen wird, ist das Vorhaben so zu betrachten, als ob der Schwellenwert bzw. das Kriterium, den/das der Projektwerber/die Projektwerberin zu umgehen versucht, erreicht bzw. erfüllt wird.“

Bumm. Bisher ging es um die Frage, wie viel Umweltbelastung an einem Ort tatsächlich zusammenkommt, egal, wer sie verursacht. Künftig geht es um die Absicht eines einzelnen Projektwerbers, sein Projekt in Scheibchen zu schneiden – die „Salamitaktik“, wie die Wirtschaftskammer sagt, die die Klausel begrüßt (und trotzdem gern noch das Wort „missbräuchlich“ eingefügt hätte). Zwei benachbarte Anlagen zweier Unternehmen, die gemeinsam weit über der Schwelle liegen, fallen durch diese Regelung, wenn es nicht eine eine eigene Zusammenrechnungsregel gibt, wie bei Deponien, Straßen, Bergbau oder Rodungen; die bleiben. Und wo eine Behörde auf Basis der Kumulierung bereits rechtskräftig eine UVP-Pflicht festgestellt hat, fällt diese Feststellung mit dem Inkrafttreten weg (§ 46 Abs. 31 Z 11) – die Umwelt-NGO Ökobüro nennt das eine „Amnestie“.

Begründet wird das in den Erläuterungen so: „Weder die UVP-Richtlinie noch der EuGH verlangen eine Regelung zur Zusammenrechnung von Schwellenwerten.“ Das stimmt grundsätzlich, ist aber eher heikel. Denn der EuGH verlangt in seiner UVP-Rechtsprechung sehr wohl, dass ein Mitgliedstaat, der die UVP-Pflicht über Schwellenwerte steuert, bei deren Festlegung die Kriterien des Anhangs III berücksichtigt, also auch die Kumulierung, und nicht ganze Klassen von Projekten von vornherein ausnimmt. Tut er es trotzdem, wird die Richtlinie unmittelbar anwendbar: Behörden und Gerichte müssen sie dann direkt anwenden, am nationalen Gesetz vorbei. Österreich hat das 2013 schon einmal erlebt, als der EuGH im Fall Salzburger Flughafen die heimischen Schwellen für Flughafenerweiterungen für zu großzügig erklärt hat.

Und Österreich hat in Sachen UVP-Kumulierung ohnehin schon ein Vertragsverletzungsverfahren wegen mangelhafter Umsetzung der UVP-Richtlinie laufen; im Mai 2025 hat die Kommission die zweite Stufe gezündet, die „mit Gründen versehene Stellungnahme“ – die letzte vor einer Klage in Luxemburg. Beanstandet hat die Kommission schon damals zu hohe Schwellenwerte und eine unzureichende Berücksichtigung kumulativer Wirkungen. Das Ministerium schreibt in den Erläuterungen, den Bedenken der Kommission „begegnet die vorliegende Novelle unter anderem mit der neu eingeführten Regelung zum Umgehungsschutz“.

Das Ökobüro hält in seiner Stellungnahme dagegen: Genau dieses Argument – die Rechtsprechung zum Umgehungsverbot schließe die Lücken – habe Österreich im Verfahren schon vorgebracht, und die Kommission habe es ausdrücklich zurückgewiesen, weil ein Maßstab, der eine nachgewiesene Umgehungsabsicht voraussetze, nur die offensichtlichsten Fälle erfasse.

Man könnte das als Lobbyposition abtun. Aber auch das dahingehend eher unverdächtige Bundesverwaltungsgericht – das von der Streichung profitieren würde, weil „sich die Kumulationsprüfung oft aufwändig gestaltet“, wie es selbst schreibt – hält in seiner Stellungnahme fest:

„Die vorgeschlagenen neuen § 3 Abs. 3 und § 3a Abs. 3 stellen eine reine Missbrauchsbestimmung dar, die nur die Umgehung der ohne Berücksichtigung der Kumulation festgelegten Schwellenwerte hintanhalten soll, nicht aber die fehlende Berücksichtigung möglicher kumulativer Wirkungen bei der Schwellenwertfestlegung ersetzen kann.“

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Für viele Vorhabenstypen mit „typischerweise kumulierenden Auswirkungen wie z.B. Luftschadstoffemissionen oder Lärm“, deren Schwellen nicht gesenkt würden, „erschließt sich das nicht“, schreibt das Gericht. Sein Vorschlag: Schwellenwerte teilweise senken, Zusammenrechnungsregeln ausdehnen – also ziemlich genau das Gegenteil dessen, was im Entwurf steht. Und das Umweltbundesamt, immerhin die Fachstelle des Bundes, die unter anderem die UVP-Berichte an den Nationalrat erstellt, hat sich in seiner Stellungnahme ausdrücklich auf zwei Punkte beschränkt, Kumulation und Änderungsvorhaben, und schreibt zum Schluss:

„Die EU-Kommission kritisiert im aktuellen Vertragsverletzungsverfahren die im österreichischen UVP-G festgelegten Schwellenwerte als zu hoch. Wenn Österreich nun, anstatt auf die Bedenken der Kommission einzugehen, in zwei wesentlichen Bereichen (Kumulation und Änderungsvorhaben) sich weiter vom europäischen Rechtsbestand entfernt, könnte dies zu einer Verschlechterung der Rahmenbedingungen für Neuinvestitionen führen, da die Unsicherheit, wie österreichische und europäischen Gerichte über das Vorhaben entscheiden werden, nicht sinkt, sondern steigt.“

Die Verdoppelung der Änderungsschwelle, so das Amt, „würde vor dem EuGH möglicherweise nicht ‚halten‘“; die Rechtssicherheit für Projektwerber:innen dürfe nicht „durch nachträgliche Aufhebungen/Abänderungen seitens österreichischer oder europäischer Gerichte“ gefährdet werden.

Und damit wäre am Ende niemandem geholfen, wenn zwar die Verfahren schneller würden, aber der EuGH irgendwann feststellt, das geht so nicht, und ein solches Verfahren dann komplett an den Start zurückschickt. Und viele Expert:innen befürchten genau das.

Die Arbeiterkammer formuliert es als Prognose: Es sei „davon auszugehen, dass die geplante Regelung nach ihrer Umsetzung in konkreten Verfahren rechtlich angefochten und letztlich den Höchstgerichten zur Klärung vorgelegt werden wird“. Sogar die IG Windkraft, der die Kumulierung in der Praxis „allenfalls in Randkonstellationen“ begegnet, hält die Umgehungsklausel für „kein funktionaler Ersatz“ und warnt, „die EU-rechtliche Problematik der Streichung“ könnte „die Gesamtverhandlungsposition schwächen“ – sie bittet also sinngemäß darum, ihr die Beschleunigung nicht mit einer Kumulierungsdebatte zu verhauen.

Ob diese Bedenken ankommen, entscheidet sich jetzt im Ministerium, das die Stellungnahmen seit Dienstag am Tisch hat, und danach im Nationalrat, wo die Koalition für den Autobahn-Teil ohnehin eine Zweidrittelmehrheit braucht.

Das wird noch spannend.