Jugendliche springen von Brücken, surfen auf Zugdächern, klettern Strommasten hoch und bringen sich in Lebensgefahr. Warum tun sie das?

Triggerwarnung: Hier geht es um riskantes Verhalten von Jugendlichen und schwere Verletzungen sowie tödliche Unfälle.

Wiener Reichsbrücke, Fußgängerbereich: Vorne ein halbhohes Geländer, dann geht es mehr als 10 Meter in die Tiefe. Unten die Donau, hinten ein Fahrradstreifen und die Schienen der U1.

Einen Steinwurf entfernt, mitten auf der Donauinsel, treffe ich Alex. Er ist Wiener, Chemieingenieur. Und er beginnt zu erzählen: Im Alter von 19 Jahren seien er und zwei Freunde, Alfred und Ulrich (beide Namen geändert), von ebendieser Brücke gesprungen. Als Mutprobe. Er selbst sei dieses Wagnis nicht zum ersten Mal eingegangen, Ulrich schon. „Er ist bei dem Sprung in Schieflage gekommen und hat einen Rückenklatscher hingelegt. Ein Wirbel war gebrochen“. Ulrich sei noch selbst mit dem Auto ins Hanusch-Krankenhaus gefahren. „Der Arzt dort war richtig sauer“, sagt Alex, „weil wir nicht die Rettung gerufen haben, die ihn liegend transportiert hätte. Der Doktor meinte, Ulrich wäre knapp einer Querschnittslähmung entgangen.“ Und: „Wir waren total bekifft, Ulrich hat damals schon härtere Drogen genommen, so dass die Schmerzmittel, die er im Spital bekam, schlecht gewirkt haben.“

In den vergangenen Jahren endeten derartige, als Mutproben gedachte Sprünge männlicher Jugendlicher von Donaubrücken mehrfach tödlich.

Aber es sind nicht immer Aktionen dieser Art: 2024 starben zwei Burschen, 17 und 18 Jahre alt, weil sie auf das Dach eines U4-Zugs geklettert und gegen eine Fußgängerüberführung gestoßen sind. Im März dieses Jahres bestieg ein 19-jähriger Steirer in Feldbach einen Strommast, geriet in den Stromkreis und kam ums Leben. Mitte September 2026 stürzte ein 17-Jähriger in der Brigittenau auf die U-Bahn-Geleise, weil er mit anderen auf die Brüstung einer Brücke geklettert war. Der Junge verletzte sich schwer.

Männlichkeit, ein fragiles Konstrukt

„Diese Jugendlichen wollen zeigen: ,Ich bin ein Mann‘“, erklärt der Psychotherapeut Romeo Bissuti im Gespräch mit der WZ. „Es sind Burschen, die versuchen, anderen zu demonstrieren, dass sie echte Draufgänger sind.“ Bissuti arbeitet für die Männerberatung Wien, bietet Workshops in Schulen an, geht aber auch in die Spitäler. Dort findet er die, die an ihren waghalsigen Aktionen gescheitert sind. „Die bereuen ihre Aktionen dann sehr“, sagt er. Den Jungen, sagt Bissuti, sitze trotzdem stets die eine, ganz große Angst im Nacken: nicht männlich genug zu sein. Nicht stark, nicht mutig genug. Und die Angst, in der Gruppe nicht dazuzugehören.

Dazu kommen abwesende Väter und ganz generell ein Mangel an männlichen Bezugspersonen, wodurch Jungen in der heiklen Phase der Pubertät wenig Orientierung bekommen und sich zu irrwitzigen Aktionen hinreißen lassen.

Stellt sich die Frage, was ein junger Mensch tun muss, um vom Kind zum erwachsenen Mann zu werden.

Schmerzen, Hunger, Durst

Ein Weg, darüber nachzudenken, führt in sogenannten traditionellen Gesellschaften über Initiationsrituale, die zwar ganz unterschiedlich sind, bei denen Jungen aber häufig Schmerzen erdulden, lebensgefährliche Mutproben und verschiedene Prüfungen bestehen müssen. Oft werden sie bewusst mit Hunger und Durst konfrontiert. Im Amazonas beispielsweise gibt es ein Ritual, wo Jungen, nur mit einer Liane gesichert, von hohen Holzgerüsten springen müssen. Nach dieser Prüfung lebt der Junge in der Gewissheit, als vollwertiger Mann und Mitglied der jeweiligen Gemeinschaft akzeptiert zu sein.

Bei uns in Europa waren derartige Rituale nie verbreitet. Was es im Mittelalter gab, war die Schwertleite, der Ritterschlag: Der markierte den Eintritt des jungen Mannes in den Ritterstand. Als harte Bewährungsprobe mag im Mittelalter auch die Walz gelten, die Pflicht des frischgebackenen Gesellen, auf Wanderschaft zu gehen und in der Fremde neue Techniken seines Handwerks zu lernen.

Härte und das Erleiden von Schmerzen auf dem Weg zum Mannsein war für die Nazis wichtig, die aus jungen Menschen in erster Linie Soldaten formen wollten. In den Nazi-Eliteschulen, den Napolas, mussten die Jungen verschiedene Mutproben absolvieren, sie mussten Boxen und Schießen. Ihnen wurde vor allem beigebracht, kein Mitleid mit Schwächeren zu zeigen.

Initiationsriten, wie sie etwa bei Indigenen am Amazonas praktiziert werden, erfüllen ihre Aufgabe dort gut, sagt Claudia Augustat, Kuratorin im Weltmuseum für Nord-, Mittel- und Südamerika im Gespräch mit der WZ: „Bei uns in Europa dauert der Prozess des Erwachsenwerdens enorm lange, viele Jahre. So viel Zeit haben die Menschen in traditionellen Gesellschaften nicht, da muss es sehr schnell gehen, sehr drastisch.“ Die blutigen Übergangsrituale seien in diesem Fall höchst effektiv.

Untauglicher Versuch der Selbstinitiation

Stellt sich die Frage, ob eine Anwendung dieser Rituale unter Aufsicht und Anleitung erwachsener Männer nicht auch bei uns zielführend wäre? Die Antwort: Nein. Eine Übertragung dieser Methoden auf europäische Gesellschaften funktioniere nicht, so Kuratorin Augustat. Trainsurfing und riskante Sprünge von Brücken gelten hierzulande als gefährlicher Unsinn, die Jugendlichen würden sich dadurch geradezu aus der Gesellschaft ausschließen, sie würden sich stigmatisieren. Das genaue Gegenteil also von dem, was Initiation innerhalb indigener Gesellschaften leisten soll. „Die Jugendlichen werden so maximal zum Teil einer kleinen, isolierten Peergroup junger Männer, wo sie dann Anerkennung erfahren“, sagt Augustat.

Bei den Sprüngen von Brücken und dem Surfen auf Zugdächern handelt es sich also um den völlig untauglichen Versuch einer Selbstinitiation, ein Versuch, sich selbst im Schnellverfahren zu einem akzeptierten Mann zu machen, der scheitern muss.

Von der Nachempfindung traditioneller Initiationen „halte ich persönlich nichts“, meint auch Männerberater Bissuti. Auch wenn sie von Erwachsenen überwacht werden. Bei rituellen Beweisen von Mut, Kraft und Stärke, beim Erdulden von Schmerzen gehe es immer um „eine problematische, verengte Vorstellung von Männlichkeit“, die nicht in eine komplexe Gesellschaft passe und bei denen Benachteiligungen, (etwa gegen Frauen oder Transgender-Personen), immer mitschwingen würden.

Oliver Sven Simon organisiert Veranstaltungen für Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren, die er beim Übergang ins Mannsein unterstützen will. Initiationsmethoden traditioneller Gesellschaften lehnt auch er ab, wie er zur WZ sagt. Da gehe es darum, „das Ego zu brechen“, denn: „Der Junge lernt, Schmerz für die Gesellschaft auszuhalten“. Das sei schon deshalb Unsinn, weil „die Jungen ohnehin so viel Schmerzhaftes erleben“. Mutproben wie Brückensprünge sind für Simon „Ersatzhandlungen“ für Initiationsmethoden, die im Gegensatz dazu von erfahrenen Erwachsenen geführt werden.

Mitgefühl statt Wirbelbruch

Was also tun mit Jugendlichen, die hochriskantes Verhalten an den Tag legen? Er versuche mit seinen Workshops „Harm Reduction“ zu bewirken, sagt Bissuti von der Wiener Männerberatung. „Und wir bearbeiten das Thema Grenzen: Woran erkennst du, dass eine Grenze erreicht ist?’“. Ziel sei es, dass der Mann einen kompetenten Umgang mit Risiko erlerne.

Und was können die Väter der Betroffenen tun? Hubert Steger, wie Bissuti bei der Männerberatung Wien tätig, meint, es sei durchaus sinnvoll, wenn sich der Sohn ernst genommen fühle, wenn er dem Vater vertrauen könne. Wichtig sei die gemeinsame Freizeitgestaltung: „Der Vater macht dann alles richtig, wenn er sich mit der Lebenswelt des Sohnes auseinandersetzt.“

Sollte diese Lebenswelt Übernachtungen im Freien, Höhlenwanderungen und gemeinschaftliches Sitzen in der selbst gebauten Schwitzhütte nicht ausschließen, dann ist man bei Oliver Sven Simons modernem Initiationsprogramm richtig. Es gehe hier nicht um Härte und Schmerz, sondern darum, „zu erzählen, wenn man gemobbt wurde, Mitgefühl zu zeigen, Gemeinschaftsgefühl. Und nicht darum, sich dauernd zu beweisen“, sagt Simon. Denn da, wo Jungen beigebracht wird – egal in welchem Kulturkreis – dass Mannsein mit dem Ertragen von Schmerzen und Zufügen von Verletzungen verbunden ist, läuft grundsätzlich etwas schief.