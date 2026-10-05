Betrunken nach Hause fahren, aber nicht mit dem Auto
- Von
- Alexander Lüthi
Die Zahl der Alkoholunfälle in Österreich ist seit 2017 um 20 Prozent gestiegen, obwohl weniger getrunken wird. Verantwortlich sind aber nicht Autofahrer:innen, sondern ein Verkehrsmittel, das viele gar nicht als solches wahrnehmen: der E-Scooter.
- Die Zahl der Alkoholunfälle mit E-Scooter und E-Bike ist seit 2023 um über 55 Prozent gestiegen.
- Alkohol trübt die Risikoeinschätzung, was bei E-Scootern besonders gefährlich ist.
- Seit Mai 2026 gilt für E-Scooter und Fahrräder eine Promillegrenze von 0,5 sowie neue Sicherheitsvorschriften.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Alkoholunfälle im Straßenverkehr stiegen seit 2017 um 20 % auf 2.792 Fälle.
- Anteil alkoholisierter E-Scooter-Lenker:innen 2025: 12,8 %, Fahrrad: 6,8 %, Pkw: 6,6 %.
- Seit 1. Mai 2026 gilt für E-Scooter und Fahrräder eine Promillegrenze von 0,5.
- Helmquote bei verunglückten E-Scooter-Fahrenden: rund 10 %.
Wer nach einer langen Nacht, in der das eine oder andere Bier getrunken wurde, nach Hause will, ist gut beraten, nicht selbst ein Verkehrsmittel zu steuern. Was aber, wenn an der Ecke ein E-Scooter oder das eigene Fahrrad steht? Eine kurze Fahrt nach Hause, was soll da schon schiefgehen, werden sich wohl einige denken. Ein Trugschluss, der gravierende Folgen haben kann, wie die Unfalldaten aus Österreich zeigen.
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Mehr Alkoholunfälle
Während der Alkoholkonsum in der Gesellschaft seit Jahren allmählich abnimmt, steigt die Zahl der Alkoholunfälle im Straßenverkehr weiter an. Im Vergleich zu 2017 ist sie bis 2025 um rund 20 Prozent auf 2.792 gestiegen.
Zwar sind Autolenkende absolut gesehen weiterhin für die meisten Alkoholunfälle verantwortlich, ihr Anteil nimmt jedoch seit einigen Jahren ab. Besonders deutlich ist das bei den 20- bis 29-Jährigen. In dieser Gruppe ist die Zahl verunfallter alkoholisierter Pkw-Lenkender seit 2021 von 428 auf 318 gefallen, ein Minus von rund einem Viertel.
Schnell wachsen die Zahlen dagegen bei zwei anderen Verkehrsmitteln: E-Scooter und E-Bike. Bei beiden ist die Zahl alkoholisierter Lenker:innen seit 2023 um mehr als 55 Prozent gestiegen, wie Daten der Statistik Austria zeigen.
Getrübte Risikoeinschätzung
Marion Seidenberger, Verkehrspsychologin beim ÖAMTC, sieht eine Ursache im Erscheinungsbild der Fahrzeuge. „Diese Fahrzeuge können recht harmlos wirken, vor allem ein E-Scooter: klein, kompakt“, sagt sie. „Man denkt, dass man diese Gefährte ohne viel Können lenken kann.“
Dazu komme, dass der Alkohol genau jene Fähigkeit beeinträchtigt, die dieses Urteil korrigieren müsste: „Aufgrund der Beeinträchtigung wird die Risikoeinschätzung getrübt, eine zunehmende Unbeschwertheit lässt einen glauben, weiterhin gut auf zwei Rädern fahren zu können“, sagt sie.
Von allen verunglückten E-Scooter-Lenker:innen war 2025 rund jede achte Person alkoholisiert, konkret 12,8 Prozent. Beim Fahrrad waren es 6,8 Prozent, beim Pkw 6,6 Prozent. Das Risiko, betrunken auf einem Scooter zu verunglücken, ist somit etwa doppelt so hoch wie bei anderen Fahrzeugen.
Das führt Klaus Robatsch, Bereichsleiter Forschung & Wissensmanagement beim
Herabgesetzte Promillegrenze
Die Politik hat reagiert und einen ersten Schritt gesetzt, um die Sicherheit auf E-Scootern zu verbessern. Seit 1. Mai 2026 gilt für E-Scooter und Fahrräder eine Promillegrenze von 0,5 statt zuvor 0,8. Gleichzeitig wurden E-Scooter rechtlich zu Fahrzeugen erklärt, dazu kamen eine Helmpflicht bis 16 sowie eine Blinker- und Klingelpflicht.
Einen weiteren Hebel sieht der ÖAMTC in der Prävention. In Fahrsicherheitszentren finden schwerpunktmäßig sogenannte “Alkohol-Experimente” statt. Dabei absolvieren Jugendliche unter ärztlicher und polizeilicher Aufsicht Parcours nüchtern und alkoholisiert, mit Rad, Scooter und Auto, und vergleichen die gemessenen Werte mit ihrer eigenen Einschätzung.
Für Robatsch stehen zwei weitere Maßnahmen im Vordergrund. Die erste ist die Infrastruktur: „In Österreich haben wir qualitativ und quantitativ eine schlechte Radinfrastruktur“, sagt er. Weil Rad, E-Bike und Scooter dieselben Wege benutzen, betreffe jede Lücke im Netz alle drei.
Daneben brauche es eine Helmpflicht für alle. Trügen alle Rad- und Scooterfahrenden einen Helm, gäbe es laut KFV jährlich über 1.000 Schädel-Hirn-Verletzungen weniger. Derzeit trägt nur rund jeder zehnte verunglückte E-Scooter-Fahrende einen Helm.
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Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
- Marion Seidenberger – Verkehrspsychologin ÖAMTC
- Klaus Robatsch – Bereichsleiter Forschung & Wissensmanagement Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV)
Quellen
- Straßenverkehrsunfälle – Statistik Austria
- Spezialauswertung zu E-Scootern – Statistik Austria
- Handbuch Alkohol Österreich – Gesundheit Österreich GmbH
- Gesetze die ab Mai gelten – Parlament Österreich
Daten und Fakten
- Grundlage ist die Statistik der Straßenverkehrsunfälle der Statistik Austria für das Jahr 2025 sowie eine Sonderauswertung nach Verkehrsart und Alter. Die Angaben zum Alkoholkonsum stammen aus dem Handbuch Alkohol Österreich der Gesundheit Österreich GmbH und reichen bis zum Datenjahr 2024.
- Als Alkoholunfall gilt in der Statistik ein Unfall, bei dem mindestens eine beteiligte Person alkoholisiert war. Davon zu unterscheiden ist die Zahl der alkoholisierten Beteiligten selbst: 2025 waren es 2.808 Personen bei 2.792 Alkoholunfällen, weil an einem Unfall mehrere alkoholisierte Personen beteiligt
,sein können.
- Erfasst sind ausschließlich Unfälle, die polizeilich aufgenommen wurden. Stürze ohne Polizeieinsatz fehlen in der Statistik.
- E-Scooter werden erst seit dem Berichtsjahr 2023 gesondert geführt, davor liefen sie in der Kategorie E-Bike. Vergleiche mit früheren Jahren sind für diese beiden Verkehrsarten deswegen nicht möglich.