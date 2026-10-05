Wer nach einer langen Nacht, in der das eine oder andere Bier getrunken wurde, nach Hause will, ist gut beraten, nicht selbst ein Verkehrsmittel zu steuern. Was aber, wenn an der Ecke ein E-Scooter oder das eigene Fahrrad steht? Eine kurze Fahrt nach Hause, was soll da schon schiefgehen, werden sich wohl einige denken. Ein Trugschluss, der gravierende Folgen haben kann, wie die Unfalldaten aus Österreich zeigen.

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Mehr Alkoholunfälle

Während der Alkoholkonsum in der Gesellschaft seit Jahren allmählich abnimmt, steigt die Zahl der Alkoholunfälle im Straßenverkehr weiter an. Im Vergleich zu 2017 ist sie bis 2025 um rund 20 Prozent auf 2.792 gestiegen.

Zwar sind Autolenkende absolut gesehen weiterhin für die meisten Alkoholunfälle verantwortlich, ihr Anteil nimmt jedoch seit einigen Jahren ab. Besonders deutlich ist das bei den 20- bis 29-Jährigen. In dieser Gruppe ist die Zahl verunfallter alkoholisierter Pkw-Lenkender seit 2021 von 428 auf 318 gefallen, ein Minus von rund einem Viertel.

Schnell wachsen die Zahlen dagegen bei zwei anderen Verkehrsmitteln: E-Scooter und E-Bike. Bei beiden ist die Zahl alkoholisierter Lenker:innen seit 2023 um mehr als 55 Prozent gestiegen, wie Daten der Statistik Austria zeigen.

Getrübte Risikoeinschätzung

Marion Seidenberger, Verkehrspsychologin beim ÖAMTC, sieht eine Ursache im Erscheinungsbild der Fahrzeuge. „Diese Fahrzeuge können recht harmlos wirken, vor allem ein E-Scooter: klein, kompakt“, sagt sie. „Man denkt, dass man diese Gefährte ohne viel Können lenken kann.“

Dazu komme, dass der Alkohol genau jene Fähigkeit beeinträchtigt, die dieses Urteil korrigieren müsste: „Aufgrund der Beeinträchtigung wird die Risikoeinschätzung getrübt, eine zunehmende Unbeschwertheit lässt einen glauben, weiterhin gut auf zwei Rädern fahren zu können“, sagt sie.

Von allen verunglückten E-Scooter-Lenker:innen war 2025 rund jede achte Person alkoholisiert, konkret 12,8 Prozent. Beim Fahrrad waren es 6,8 Prozent, beim Pkw 6,6 Prozent. Das Risiko, betrunken auf einem Scooter zu verunglücken, ist somit etwa doppelt so hoch wie bei anderen Fahrzeugen.

Das führt Klaus Robatsch , Bereichsleiter Forschung & Wissensmanagement beim Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) , vor allem auf die Tageszeit zurück. „Der Scooter wird sehr oft am Abend verwendet, auf dem Nachhauseweg“, sagt er. „Und auf dem Nachhauseweg wird grundsätzlich mehr Alkohol konsumiert als tagsüber.“ Manche würden dabei bewusst das Fahrzeug wechseln: „Viele sagen, dass sie bewusst nicht mit dem Auto fahren und deshalb lieber den Scooter verwenden. Oft führen sie den E-Scooter sogar im Auto mit.“

Herabgesetzte Promillegrenze

Die Politik hat reagiert und einen ersten Schritt gesetzt, um die Sicherheit auf E-Scootern zu verbessern. Seit 1. Mai 2026 gilt für E-Scooter und Fahrräder eine Promillegrenze von 0,5 statt zuvor 0,8. Gleichzeitig wurden E-Scooter rechtlich zu Fahrzeugen erklärt, dazu kamen eine Helmpflicht bis 16 sowie eine Blinker- und Klingelpflicht.

Einen weiteren Hebel sieht der ÖAMTC in der Prävention. In Fahrsicherheitszentren finden schwerpunktmäßig sogenannte “Alkohol-Experimente” statt. Dabei absolvieren Jugendliche unter ärztlicher und polizeilicher Aufsicht Parcours nüchtern und alkoholisiert, mit Rad, Scooter und Auto, und vergleichen die gemessenen Werte mit ihrer eigenen Einschätzung.

Für Robatsch stehen zwei weitere Maßnahmen im Vordergrund. Die erste ist die Infrastruktur: „In Österreich haben wir qualitativ und quantitativ eine schlechte Radinfrastruktur“, sagt er. Weil Rad, E-Bike und Scooter dieselben Wege benutzen, betreffe jede Lücke im Netz alle drei.

Daneben brauche es eine Helmpflicht für alle. Trügen alle Rad- und Scooterfahrenden einen Helm, gäbe es laut KFV jährlich über 1.000 Schädel-Hirn-Verletzungen weniger. Derzeit trägt nur rund jeder zehnte verunglückte E-Scooter-Fahrende einen Helm.