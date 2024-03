Die Befreiung der Brüste

An der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ifop nahmen zwischen dem 9. und 12. Juni 2020 genau 3.018 Menschen teil - davon 1.603 Frauen über 18 Jahre. Die Umfrage wurde im Auftrag der Camsex-Seite XCams durchgeführt. Als häufigsten Grund für den Verzicht auf den BH gaben Frauen aller Altersklassen die Bequemlichkeit an. Knapp ein Drittel (32 Prozent) der Frauen unter 25 Jahre gab auch an, gegen die Sexualisierung der weiblichen Brust kämpfen zu wollen, die es notwendig mache, sie vor den Augen anderer zu verstecken. Ebenfalls ein häufig angegebener Grund sind die negativen Auswirkungen, die ein BH auf die Brüste haben kann.