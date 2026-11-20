Hornhaut auf der Seele. Die Regisseurin Anna L. Krassnigg hat diese Formulierung in einem Gespräch über Kunst und Kultur einmal verwendet. Es war ihre Charakterisierung von Leuten, die unfähig sind, gewisse Dinge zu empfinden und zu spüren, selbst wenn sie sie anspringen. Noch Jahre später sind mir diese Worte in Erinnerung geblieben, beschreiben sie doch sehr treffend den Zustand unserer Zeit. Nur, dass aus der Hornhaut regelrecht ein Panzer geworden ist, der dafür sorgt, die Welt auf Abstand zu halten. Als hätte sie nichts zu bieten außer Tragödien. Besser sich nur auf das Eigene zu konzentrieren, das Private, das Klein-Klein auf seinem Teller und den Tellerrand in guter Ferne zu wissen, um ja nicht in diesen Abgrund von Kriegen, Armut, Ausbeutung, Klimakollaps und dem ganzen deprimierenden Rest blicken zu müssen.

Es ist ein trauriges Dasein, diese Existenz im Panzer. Wer also hungrig nach der Welt ist, tut gut daran, alles daranzusetzen, ihn aufzubrechen. Gelegenheiten dazu gibt es, im Großen wie im Kleinen. Zu den exklusivsten zählt die Biennale in Venedig. Zum ersten Mal war ich auf der berühmten Kunstausstellung. Als Besucherin, nicht als Künstlerin, nicht als Expertin, nicht als Kennerin des Kunstmarkts und dessen, was er will und verlangt. Und auch nicht als Analystin all der politischen Kontroversen rund um die Teilnahme autoritärer und semi-autoritärer Staaten und der Bespielung ihrer Länderpavillons. Ich war einfach nur da, eine Laiin, die bemerkt, wie dieser Panzer bei allen Anwesenden Schicht für Schicht abfällt, wenn sie durch die Pavillons der Giardini und der historischen Schiffswerften des Arsenale streifen, und kleine Ausstellungsräume in alten Palazzi in Venedig entdecken. Wie ehrfürchtig diese Abertausenden von Menschen den Bildern, Installationen, Skulpturen, dem Verwobenen und Verperlten begegnen. Wie beglückt sie sind, wenn sie in der Stadt per Zufall in Pavillons von Ländern stolpern, von denen sie nie gehört haben, wie jenem des Inselstaats Nauru, der kleinsten Republik der Welt, der auf dieser Biennale sein Debüt feiert.

Detail eines Wandteppichs Wandteppichen der Südafrikanerin Thania Petersen, die Sufis auf fliegenden Fischen skaten lässt. © Bildquelle: Solmaz Khorsand.

Künstler:innen aus über 100 Ländern

Drei Tage lang bin auch ich durch diese wundervollen Arbeiten gestolpert, stand ebenso ehrfürchtig vor dem monumentalen Werk der kubanischen Künstlerin Maria Magdalena Campos-Pons, die in ihrer „Anatomy of the Magnolia Tree for Koyo Kuoh und Toni Morrison“ zwei Gigantinnen ein Denkmal gesetzt hat: Kuoh, der ersten afrikanischen Chefkuratorin der Biennale, die im Mai 2025 überraschend verstorben war, und Morrison, der ersten Afroamerikanerin, die den Nobelpreis für Literatur gewann.

Geradezu hypnotisiert war ich von der britischen Schauspielerin Noma Dumezweni, die in Tiona Nakkia McCloddens Videoinstallation wie eine Hohepriesterin über das Begehren spricht, dass „dich trainiert, das dafür sorgt, dass du dich besser anziehst, besser riechst und neue Dinge probierst“, und habe mich auf den Sofas rund um Cauleen Smiths Arbeit fallen lassen, selig bedöst von vorbeiziehenden Videos von Straßen und Menschenmengen in Los Angeles und der Stimme der Lyrikerin Wanda Coleman, der „inoffiziellen Hofdichterin Los Angeles“, die einen fast in den Schlaf wiegt.

Solmaz vor dem Werk "Anatomy of the Magnolia Tree for Koyo Kouoh und Toni Morrison" © Bildquelle: Solmaz Khorsand.

Man möchte sich verneigen vor all den Künstler:innen aus über 100 Ländern, die einem dabei helfen, wieder einmal den Blick über den Tellerrand zu riskieren. Behutsam und empathisch, und doch kämpferisch. Ob in riesigen Wandteppichen der Südafrikanerin Thania Petersen, die Sufis auf fliegenden Fischen skaten lässt, oder jahrhundertealten Familiengeschichten des Kenianers Kaloki Nyamie, die er in meterhohen gemalten und vernähten Werken von der Decke des Arsenale hängen lässt. Ob bei schmerzhaft klaffenden Wundbildern von Adriana Varejão im brasilianischen Pavillon oder der Arbeit von Sumakshi Singh im indischen, wo sie die Wände, Stiegen, Fenster und Türen des Hauses ihrer Kindheit, das längst nicht mehr ist, in feiner Spitze aus Seide und Baumwolle nachgebaut hat.

Indien © Bildquelle: Solmaz Khorsand.

Notgeile Kunstkritiker

Es ist in Privileg, hier zu sein. Eine kleine Weltreise unternehmen zu dürfen und dabei sanft an der Hand genommen zu werden. Von all diesen Botschafter:innen dieser Biennale, die wissen, wie sie die Schwere der Welt verpacken müssen, um die immerzu vom Leid Verschonten nicht allzu sehr zu verschrecken.

Umso bedauerlicher ist es, wenn die vermeintlichen Kunstkenner nicht davon vermitteln können oder wollen. Abgebrüht beschreiben sie in den Medien – zumindest im deutschsprachigen Raum – dieselben fünf Arbeiten, in die dann ein treues und höriges Publikum trottet, um später sagen zu können: Man hat gesehen, was man zu sehen gehabt haben soll. Statt einen eigenen Blick zu kultivieren, folgt dieses Publikum dem spießigen und provinziellen jener, die schon lange nichts mehr sehen. Oder nur ganz Bestimmtes, wie etwa ein Journalist von der „Zeit“, der davon schreibt, dass überhaupt „viel Busen“ auf dieser Biennale zu sehen war. Wo war denn so viel Busen, Herr Kollege? will man ihn fragen.

Es ist die stumpfe Wahrnehmung eines Besuchers, der nun einmal lieber – wie viel zu viele – die Nackten im Österreich Pavillon begaffen will, statt sich vielleicht einmal in etwas zu trauen, das er nicht kennt, von dem nicht alle sprechen und darüber staunen. Vielleicht mal ein Blick in den somalischen Pavillon riskieren, Herr Kollege? Einem Land, in das man nicht so leicht einreisen kann, dessen Kultur nicht so oft ausgesetzt ist und das zum ersten Mal auf der Biennale vertreten war. Vielleicht das verdammte Privileg anerkennen, dass man hier, in Venedig, drei Tage lang für 40 Euro die entlegensten Winkel der Welt auf diese Art kennenlernen darf?

Die Schlange vor dem Österreich Pavillon. © Bildquelle: Solmaz Khorsand.

Kontingente für den Globalen Süden

Die Präsenz des „Globalen Südens“ scheint überhaupt viele Kenner:innen der Branche irritiert zu haben – wie selbstbewusst er sich zeigt, verspielt, verträumt und nachdenklich um sich und seine Bedürfnisse kreist und ohne Scheu jene anklagt, die für die Miseren dieser Welt verantwortlich sind. Das „Europäische Zentrum“ bleibt dabei außen vor, wie mancher Beobachter verschnupft anmerkt. Das Zentrum gibt es hier nicht. Obgleich die Biennale eine Veranstaltung des Globalen Nordens bleibt.

Man ist unter sich. Das hat etwas Beklemmendes. Wo sind sie, die Besucher:innen aus anderen Ländern, die Nigerianer:innen, die Usbek:innen, die Marokkaner:innen, die Vietnamesinnen, die Kubaner:innen? Sollten nicht auch sie durch diese Räume, durch dieses Venedig streifen können, die Werke anderer und die ihrer Landsleute bewundern dürfen? Auch sie be-ahen und be-ohen und bewerten dürfen? Es wäre ein Leichtes, Kontingente von ein paar Hundert Tickets für Kunstinteressierte aus der ganzen Welt zu verschenken und ihnen ein paar Tage in diesem teuren Venedig zuzugestehen. Wenn man einem Milliardär Jeff Bezos schon die Lagunenstad als Kulisse für die eigenen Hochzeit zur Verfügung stellt, können doch ein paar Philanthropen ein bisschen Geld locker machen für ein anderes Publikum. Und wenn sie schon dabei sind, gleich ein paar Barrieren abbauen, sodass auch Menschen mit Behinderung zumindest ein paar Tagen in diesen knapp sieben Monaten, solange die Biennale dauert, Zugang zu den Werken bekommen und nicht betreten angeschwiegen werden, wenn sie etwa nach einer Rampe für den Rollstuhl verlangen.

Ästhetische Räume sind nicht nur politische, sondern auch soziale Räume, Orte der Begegnung des Anderen. Wer auch immer dieses Andere sein mag, den man – bislang – eingepanzert auf Abstand gehalten hat. Brechstangen für alle!