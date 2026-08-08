Bitter ist das Piratenleben

Sie sind wieder da: Piraten, die mit ihren Booten die Gewässer vor Somalia und der jemenitischen Küste unsicher machen, Tanker und Containerschiffe kapern und von den Reedereien Lösegelder in Millionenhöhe erpressen. Nachdem die Überfälle in den vergangenen Jahren zurückgegangen waren, haben sie zuletzt wieder stark zugenommen.

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Die Ursachen dafür sind vielfältig. Da sind zunächst die aktuellen politisch-militärischen Unsicherheiten in Nahost, insbesondere der Krieg der USA und Israels gegen den Iran, die zur Umleitung der Schifffahrtsrouten entlang des Horns von Afrika geführt haben. Dazu kommt, dass die somalische Regierung, die durch einen Bürgerkrieg mit Islamisten geschwächt ist, nicht wie erhofft die Kontrolle über das Land festigen konnte und der Piraterie wenig entgegensetzt.

Ausgehungert und unter Drogen

Einen weiteren wichtigen Grund für die Überfälle kennt der ehemalige Chefmaschinist Danijel. Der Kroate hat jahrelang auf verschiedenen Frachtern gearbeitet und das Piratenunwesen aus unmittelbarer Nähe erlebt, wie er der WZ erzählt. „Das sind ursprünglich friedliche Fischer“, sagt er, „denen durch internationale Fangflotten die Lebensgrundlage entzogen wurde.“ Die Piraten hätten ihm in erster Linie leidgetan. „Die sind mit Booten Hunderte Seemeilen vor der Küste unterwegs. Dinger, die man als Nussschalen bezeichnen muss. Diese Kutter sind für die raue See weit draußen nicht gebaut.“ Außerdem seien die Piraten meist sehr jung und stünden unter Drogeneinfluss. Sie würden sich mit Seilen, an deren Enden Enterhaken befestigt seien, die hohe Schiffswand hochziehen und als Erstes die Kombüse auf der Suche nach Essbarem stürmen.

Die Besatzung eines Frachters, so der Maschinist, ziehe sich in so einem Fall in einen extra dafür angelegten, massiv befestigten Überlebensraum zurück, in den die Angreifer nicht vordringen könnten und in dem Verpflegung für viele Wochen sowie sanitäre Einrichtungen vorhanden seien.

Basisdemokratische Banditen

Keine Piratenromantik heute – und auch keine Piratenromantik in früheren Zeiten. Seeräuber führten selbst im sogenannten Goldenen Zeitalter der Piraterie im 17. und frühen 18. Jahrhundert ein Leben, das nichts mit dem Hollywood-Mythos zu tun hatte. So glamourös, wie es in „Fluch der Karibik“ mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow vermittelt wird, war es nicht. Vielmehr waren die Piraten von früher brutale Kriminelle, meistens bitterarm, von Krankheiten gezeichnet, selten wurden sie alt. Hatten sie Glück und machten Beute, waren Geld und Gold im nächsten Hafen schnell wieder ausgegeben.

Immerhin: Piratencrews waren in früheren Zeiten oft basisdemokratisch organisiert. Prinzipiell war jeder gleich, egal woher er kam und wie sein sozialer Status früher war. Kapitäne wurden von der Mannschaft gewählt und konnten von dieser wieder abgesetzt werden.

Und bis heute wird mehr oder weniger erfolgreich nach Wegen gesucht, der Piraterie Herr zu werden. Zuletzt waren es fallweise schwer bewaffnete Wachmannschaften, hoch bezahlte Söldner spezialisierter Unternehmen, die auf Frachtschiffen mitfuhren und die Piraten abwehren sollten. Unangenehme Gesellen, die auf Streit aus sind und mit denen Danijel keine guten Erfahrungen gemacht hat. „Die sind viel schlimmer als die Piraten selbst“, sagt er der WZ.