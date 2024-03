Genese

Straßenkämpfe in großen Städten sind für die Angreifer militärisch immer ein großes Problem und für die Zivilbevölkerung eine Katastrophe. Die russische Armee hat sich im letzten Jahr nur kurz den Kopf zerbrechen müssen, wie Kiew einzunehmen wäre – es ist bekanntlich nicht dazu gekommen. Auch die Eroberung Bagdads 2003 durch die US-Armee verlief für die Angreifer problemlos und endete nicht wie befürchtet in einem Blutbad. Israels Armee will jetzt die Hamas ausschalten und könnte demnächst mit Bodentruppen in den Gazastreifen eindringen. Die Frage, was da bevorstünde, hat den Autor dieses Artikels bewegt. Wobei es schwierig ist, den Ausgang eines solchen Krieges vorwegzunehmen.

