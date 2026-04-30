Bonuspunkte - Der Hörspaziergang zum ESC
In sechs Stationen geht es durch Wien und um die Geschichte des Eurovision Song Contest.
In der Wiener Stadthalle ist alles bereit für die große Show. Der ESC ist wieder in Wien. Doch die Show findet nicht nur in einer Halle oder auf einer Bühne statt. In der ganzen Stadt hat der Eurovision Song Contest seine Spuren hinterlassen. Wir bringen dir Orientierung, in den nächsten rund 60 Minuten führen wir dich auf einem Streifzug durch die Wiener Innenstadt vorbei an unseren Hörstationen.
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Geh mit uns von der Wiener Staatsoper über den Heldenplatz und das Museumsquartier bis zum Café Savoy am Ende des Naschmarkts. Bei jeder Station erzählen dir aktuelle und ehemalige ESC-Teilnehmer:innen, Fans und Historiker persönliche Geschichten, Wissenswertes und Funfacts zum ESC. Jede Station ist einem speziellen Thema gewidmet wie den Fragen, wie sich Klassik und Pop verbinden lassen, oder, wie politisch der ESC eigentlich ist. Und: Beim Museumsquartier erfährst du, wie du Musik nicht nur hören, sondern auch sehen kannst.
Es geht los. Unser Spaziergang beginnt bei der Wiener Staatsoper.
Station 1: Wiener Staatsoper – Die Stadt der Musik: Wien ist Oper und Pop zugleich. Auf den ersten Blick passt das nicht zusammen: hier Mozart und Verdi, dort Pyrotechnik und Windmaschinen. ESC-Größen wie Kaleen, Cosmó, Nathan Trent sowie Abor und Tynna erklären dir genauso wie Drag Queen Dutzi Ijsenhower, warum sich Hochkultur und Pop-Spektakel aber oft näher sind, als man denkt – und warum diese Mischung Wien zur ultimativen ESC-Bühne macht.
Station 2: Hofburg – Zwischen Walzer und Weltbühne: In den Festsälen der Hofburg fand 1967 der erste Eurovision Song Contest auf österreichischem Boden statt. Doch die Beziehung zwischen Österreich und dem Contest ist kompliziert. Historiker Florian Wagner nimmt dich mit in die Geschichte des ESC und zeigt dir, warum du hier berühmten ESC-Requisiten viel näher bist, als du vielleicht vermutest.
Station 3: Heldenplatz – Politics on Stage: Der Heldenplatz ist geschichtsträchtig und politisch – genau wie der ESC, obwohl er es laut EBU nicht sein soll. Hier stellen wir die unbequemen Fragen: Wie unpolitisch ist der Wettbewerb wirklich? Wir sprechen mit der ehemaligen ESC-Moderatorin Alice Tumler und Teilnehmer:innen der vergangenen Jahre über Boykotte, Doppelstandards und die Macht der Symbole auf der größten Musikbühne der Welt.
Und jetzt bist du dran:
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Station 4: Museumsquartier – Musik, die man sehen kann: Wie fühlt sich Musik an, wenn man sie nicht hören kann? Lena coacht beim ESC 2026 die Gebärden-Dolmetscher:innen. Sie erklärt uns, wie die Gehörlosen-Community ESC-Hits sichtbar macht: durch Gebärdensprache, Körper und Bewegung. Hier siehst du, wie faszinierend „Sign Performance“ in Action aussieht. Lass dich inspirieren und probiere es bei unserer kleinen Mitmach-Übung gleich selbst aus!
Station 5: Naschmarkt – United by Music: Der Naschmarkt ist fast so laut, bunt und herrlich vielfältig wie der ESC. Entdecke, wie Musik und Kulinarik Gegensätze überwinden und Menschen weltweit verbinden. Wusstest du, dass beim ESC bereits in 79 Sprachen gesungen wurde? Ein perfekter Ort, um kurz innezuhalten, sich durch die Köstlichkeiten der Welt zu probieren und die Vielfalt der Welt und des ESC zu feiern.
Und jetzt eine Frage an dich:
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Station 6: Café Savoy – Wo Wien queere Geschichte schreibt: Willkommen im Savoy, einem Herzstück der queeren Wiener Szene. Während du vielleicht eine Melange genießt, erfährst du, warum der Song Contest für viele queere Menschen weit mehr ist als eine Show. Wir entschlüsseln die queeren Codes der ESC-History, feiern die schillernden Hymnen und Ikonen von heute und lassen die queeren Fans ihre ganz eigenen süßes ESC-Stories erzählen.
Du bist nun am Ziel. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hoffen, du hattest Spaß. Wenn dir unser Projekt gefallen hat, erzähl davon – online wie offline. Wir freuen uns auch über Feedback an feedback@wienerzeitung.at und eine Empfehlung auf der Plattform deiner Wahl.
Mehr zum ESC findest du in unserem Schwerpunkt.
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Infos und Quellen
„Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“ wurde produziert von Inselmilieu Reportage.
Team
Produktion WZ: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker
Produktion Inselmilieu Reportage: Julia Breitkopf und Jana Mack
Redaktionelle Leitung: Madeleine Geosits
Interviews und Recherche: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker, Julia Breitkopf und Jana Mack
Moderation und Social Media: Sandra Vučić
Storytelling: Julia Breitkopf und Jana Mack – Inselmilieu Reportage
Brand Management: Lena Jansa
Grafik: Katharina Wieser
Technische Umsetzung: Georg Zeglovits, Fabian Obermann (F5)
Chefredaktion WZ: Katharina Schmidt, Sebastian Pumberger
Gesprächspartner:innen
Station 1:
- Abor & Tynna (ESC-Teilnehmer:innen aus Österreich für Deutschland 2025 in Basel)
- Cosmó (ESC-Teilnehmer für Österreich 2026 in Wien)
- Kaleen (ESC-Teilnehmerin für Österreich 2024 in Malmö)
- Nathan Trent (ESC-Teilnehmer für Österreich 2017 in Kiew)
- Dutzi Ijsenhower (ESC-Fan und Drag Queen)
- Florian Wagner (Historiker vom Haus der Geschichte Österreich)
Station 2:
- Cesár Sampson (ESC-Teilnehmer für Österreich 2018 in Lissabon)
- Kaleen (ESC-Teilnehmerin für Österreich 2024 in Malmö)
- Dutzi Ijsenhower (ESC-Fan und Drag Queen)
- Florian Wagner (Historiker vom Haus der Geschichte Österreich)
Station 3:
- Abor & Tynna (ESC-Teilnehmer:innen aus Österreich für Deutschland 2025 in Basel)
- Cesár Sampson (ESC-Teilnehmer für Österreich 2018 in Lissabon)
- Kaleen (ESC-Teilnehmerin für Österreich 2024 in Malmö)
- Nathan Trent (ESC-Teilnehmer für Österreich 2017 in Kiew)
- Alice Tumler (moderierte den ESC 2015 in Wien und den ESC-Vorentscheid 2026 in Wien)
- Anna (ESC-Fan, 39, aus Wien)
- Dutzi Ijsenhower (ESC-Fan und Drag Queen)
- Peter Kraus (Stadtrat - Grüne Wien)
- Florian Wagner (Historiker vom Haus der Geschichte Österreich)
Station 4:
- Abor & Tynna (ESC-Teilnehmer:innen aus Österreich für Deutschland 2025 in Basel)
- Cesár Sampson (ESC-Teilnehmer für Österreich 2018 in Lissabon)
- Cosmó (ESC-Teilnehmer für Österreich 2026 in Wien)
- Magdalena Schramek (Coach für International Sign beim ESC)
- Delil Yilmaz (Gebärdensprachdolmetscher)
- Peter Kraus (Stadtrat - Grüne Wien)
Station 5:
- Abor & Tynna (ESC-Teilnehmer:innen aus Österreich für Deutschland 2025 in Basel)
- Cosmó (ESC-Teilnehmer für Österreich 2026 in Wien)
- Nathan Trent (ESC-Teilnehmer für Österreich 2017 in Kiew)
- Alice Tumler (moderierte den ESC 2015 in Wien und den ESC-Vorentscheid 2026 in Wien)
- Dutzi Ijsenhower (ESC-Fan und Drag Queen)
- Peter Kraus (Stadtrat - Grüne Wien)
Station 6:
- Anna (ESC-Fan, 29, aus Eferding)
- Dutzi Ijsenhower (ESC-Fan und Drag Queen)
- Peter Kraus (Stadtrat - Grüne Wien)
- Florian Wagner (Historiker vom Haus der Geschichte Österreich)
Songs
Station 1:
- JJ – Wasted Love
- Eurovision – ARD/ORF/SRF
- Recomposed by Max Richter Vivaldi's Four Seasons
- Il Volo – Grande Amore
- Abor & Tynna – Baller
- Malena Ernman – La Voix
- Tunetank/Pixabay – Intro-Jingle
Station 2:
- Walter Andreas Schwarz – Im Wartesaal zum großen Glück
- Bob Martin – Wohin, kleines Pony
- Udo Jürgens – Merci, Chérie
- Conchita Wurst – Rise Like A Phoenix
- JJ – Wasted Love
- Tunetank/Pixabay – Intro-Jingle
Station 3:
- Kalush Orchestra – Stefania
- We Don't Wanna Put In – Stefane & 3G
- Genealogy – Face The Shadow
- Jamala – 1944
- Tunetank/Pixabay – Intro-Jingle
Station 4:
- Cesár Sampson – Nobody But You
- Abor & Tynna – Baller
- Cosmó – Tanzschein
- Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Tunetank/Pixabay – Intro-Jingle
Station 5:
- Lelek – Andromeda
- Electric Fields – One Milkali (One Blood)
- Bendik Singers – It`s Just A Game
- Cosmó – Tanzschein
- Kristian Kostov – Beautiful Mess
- Sandra Kim – J'aime La Vie
- Tunetank/Pixabay – Intro-Jingle
Station 6:
- Jean-Claude Pascal – Nous Les Amoureux
- Dana International – Diva (English)
- Marija Šerifović – Molitva
- Conchita Wurst – Rise Like A Phoenix
- Nemo - The Code (live)
- JJ – Wasted Love
- Cosmó – Tanzschein
- Tunetank/Pixabay – Intro-Jingle
Das Thema in der WZ
- Wie funktioniert der ESC?
- Warum lieben die Girls und Gays den ESC so?
- Was macht Schweden beim ESC so erfolgreich?
Das Thema in andere Medien
- ORF: Countdown zur Opening Ceremony
- ORF: Alle Länder im Überblick
- Kurier: Public Viewing: Wo kann man beim ESC live mitfiebern?
- Kleine Zeitung: Großer Guide zum Eurovision Song Contest in Wien
- SRF: Österreichische Politik reagiert bisher gelassen auf ESC-Proteste
- Die Zeit: ESC: Kein Bedarf für Verschärfung des Sicherheitskonzepts