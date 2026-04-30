Bonuspunkte - Der Hörspaziergang zum ESC

Es geht los. Unser Spaziergang beginnt bei der Wiener Staatsoper.

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Station 1: Wiener Staatsoper – Die Stadt der Musik: Wien ist Oper und Pop zugleich. Auf den ersten Blick passt das nicht zusammen: hier Mozart und Verdi, dort Pyrotechnik und Windmaschinen. ESC-Größen wie Kaleen, Cosmó, Nathan Trent sowie Abor und Tynna erklären dir genauso wie Drag Queen Dutzi Ijsenhower, warum sich Hochkultur und Pop-Spektakel aber oft näher sind, als man denkt – und warum diese Mischung Wien zur ultimativen ESC-Bühne macht.

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Station 2: Hofburg – Zwischen Walzer und Weltbühne: In den Festsälen der Hofburg fand 1967 der erste Eurovision Song Contest auf österreichischem Boden statt. Doch die Beziehung zwischen Österreich und dem Contest ist kompliziert. Historiker Florian Wagner nimmt dich mit in die Geschichte des ESC und zeigt dir, warum du hier berühmten ESC-Requisiten viel näher bist, als du vielleicht vermutest.

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Station 3: Heldenplatz – Politics on Stage: Der Heldenplatz ist geschichtsträchtig und politisch – genau wie der ESC, obwohl er es laut EBU nicht sein soll. Hier stellen wir die unbequemen Fragen: Wie unpolitisch ist der Wettbewerb wirklich? Wir sprechen mit der ehemaligen ESC-Moderatorin Alice Tumler und Teilnehmer:innen der vergangenen Jahre über Boykotte, Doppelstandards und die Macht der Symbole auf der größten Musikbühne der Welt.

Und jetzt bist du dran:

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zurück Museumsquartier nächste Station abspielen

Station 4: Museumsquartier – Musik, die man sehen kann: Wie fühlt sich Musik an, wenn man sie nicht hören kann? Lena coacht beim ESC 2026 die Gebärden-Dolmetscher:innen. Sie erklärt uns, wie die Gehörlosen-Community ESC-Hits sichtbar macht: durch Gebärdensprache, Körper und Bewegung. Hier siehst du, wie faszinierend „Sign Performance“ in Action aussieht. Lass dich inspirieren und probiere es bei unserer kleinen Mitmach-Übung gleich selbst aus!

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Station 5: Naschmarkt – United by Music: Der Naschmarkt ist fast so laut, bunt und herrlich vielfältig wie der ESC. Entdecke, wie Musik und Kulinarik Gegensätze überwinden und Menschen weltweit verbinden. Wusstest du, dass beim ESC bereits in 79 Sprachen gesungen wurde? Ein perfekter Ort, um kurz innezuhalten, sich durch die Köstlichkeiten der Welt zu probieren und die Vielfalt der Welt und des ESC zu feiern.

Und jetzt eine Frage an dich:

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Station 6: Café Savoy – Wo Wien queere Geschichte schreibt: Willkommen im Savoy, einem Herzstück der queeren Wiener Szene. Während du vielleicht eine Melange genießt, erfährst du, warum der Song Contest für viele queere Menschen weit mehr ist als eine Show. Wir entschlüsseln die queeren Codes der ESC-History, feiern die schillernden Hymnen und Ikonen von heute und lassen die queeren Fans ihre ganz eigenen süßes ESC-Stories erzählen.