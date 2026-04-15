Coachella ist schon lange nicht mehr bloß ein Musikfestival. Sonst könnte sich der Hauptact Justin Bieber nicht erlauben, für eine Gage von 10 Millionen Dollar mit dem Laptop auf der Bühne zu seinen YouTube-Videos Karaoke zu singen. Beim Coachella geht es um Geld, Influencer:innen und virale TikToks. Ein Besucher erzählt online, dass er heuer nicht mehr so lange bei Food-Trucks anstehen muss, weil „alle Ozempic nehmen“ und niemand Hunger hat. Eine andere Userin sagt, dass sie für Tickets, Hotel und Verpflegung mindestens 12.000 Dollar ausgegeben hat. Coachella ist der Inbegriff von Realitätsfremdheit.

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Viele Influencer:innen werden von Marken zum Coachella eingeladen, verbringen die zwei Festival-Wochenenden jedes Jahr in riesigen Villen und machen Werbung für Produkte. Das ist schließlich ihr Job – so ihr Argument. Warum sind dann alle so sauer? „Bin ihr jetzt entfolgt“, schreibt eine Userin zu dem TikTok einer Influencerin, die ihr Coachella-Outfit zeigt.

Die Kommentare unter vielen Coachella-Postings ähneln sich: Follower:innen sind enttäuscht und schockiert darüber, wie „tone deaf“ (zu Deutsch: taktlos oder weltfremd) ihre Influencer-Vorbilder sind. In Kriegszeiten will man privilegierten Menschen nicht beim Feiern zusehen, schon gar nicht in einem Land, das unter US-Präsident Donald Trump maßgebliche Kriegspartei ist.

Influencer:innen werden seit ihrer Existenz kritisiert, nicht zuletzt, weil die Berufsgruppe vor allem weiblich ist und Kritik oft sexistisch geprägt. Aber die Erwartungshaltung an sie war vor ein paar Jahren eine andere. Früher waren die Kommentarspalten von Influencer:innen mit Komplimenten und Zuspruch gefüllt, heute fragt mindestens eine Person unter jedem Posting: „Warum sagst du nichts zu…“.

Darf man von Influencer:innen politische Haltung einfordern? Ich finde, man darf zumindest erwarten, dass sie sich ihrer Reichweite und Verantwortung bewusst sind. Für politische Inhalte und Analysen gibt es Journalist:innen. Aber alles ist politisch, selbst ein Musikfestival in einer kleinen Stadt in Kalifornien.

Das Festival ist nicht einfach ein Festival, in einem Land im Krieg. Es wird von der Anschutz Entertainment Group organisiert, deren Gründer und Milliardär Philip Anschutz in der Vergangenheit hohe Geldsummen an konservative und republikanische Organisationen gespendet haben soll.

Das Festival selbst findet im Coachella Valley statt, einem Gebiet, wo mehr als ein Viertel der Bevölkerung auf oder unter der Armutsgrenze lebt – rund doppelt so viel wie im kalifornischen Durchschnitt. Viele Menschen arbeiten in der Agrarwirtschaft unter prekären Bedingungen, während das Festival und Nachbarstädte wie Palm Springs von Tourismus und Wohlstand profitieren.

Viele der Arbeiter:innen rund um Coachella Valley sind Migrant:innen, etwa Gastarbeiter:innen aus Mexiko, was sie zur Zielscheibe für die Einwanderungspolizei ICE macht. Der andere Hauptact des Coachella, die kolumbianische Sängerin Karol G, sagte erst kürzlich in einem Interview, dass ihr von vielen abgeraten wurde, sich gegen ICE zu positionieren, weil sie sonst die Entziehung ihres US-Visums riskieren könnte.

Kein Wunder also, dass das erste Wochenende des Festivals weitgehend ohne politische Botschaften über die Bühne ging.