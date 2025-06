Michaela Hudetschek-Kührer sitzt gut gelaunt in einem kleinen Büro in Hollabrunn. Das Zimmer wirkt wie eine Zwischenlösung: weiße Wände, ein Schreibtisch mit Papierstapeln, ein Regal voller Ordner. Die 33-Jährige strahlt Herzlichkeit und Energie aus – trotz der Doppelbelastung als frischgebackene Mutter. „Ich habe freie Zeiteinteilung. Das genieße ich sehr“, sagt sie und rückt einen Flyer zurecht. „So kann ich meinen Arbeitstag planen, und dass ich für Familie und Menschen vor Ort da bin.“

Flexibel und nah an den Menschen

Michaela arbeitet als Community Nurse – ein Beruf mit vielen Facetten und Verantwortung. Sie betreut über 4.000 Einwohner:innen in der Stadt Hollabrunn und 21 Katastralgemeinden, gemeinsam mit einer Kollegin. „Wir haben 40 Wochenstunden, die wir uns teilen“, sagt sie im Gespräch mit der WZ. Der Job ist flexibel, aber fordernd. „Ich habe keinen starren Dienstplan wie im Krankenhaus. Ich kann selbst entscheiden, wann ich zu welchem Haus fahre. Das gibt mir nicht nur Freiheit, sondern auch die Möglichkeit, individuell auf Bedürfnisse einzugehen.“

Die Nähe zu den Menschen schätzt sie besonders. „Man kommt in die Haushalte, lernt Familien kennen, wird Teil einer Lösung. Das ist etwas ganz anderes als im stationären Bereich.“ Sie erzählt von Besuchen, die zwei Stunden oder länger dauern. „Da sitzt man mit einer älteren Dame am Küchentisch. Es geht nicht nur um Blutdruck oder Pflegegeld, sondern ums Zuhören, um Ängste, um Einsamkeit.“ Denn dafür hat der Hausarzt keine Zeit ­– sofern es in der Nähe überhaupt eine Praxis gibt.

Besonders eindrücklich ist Manuela ein Fall in Erinnerung geblieben: ein älteres Ehepaar, die Frau pflegt ihren demenzkranken Mann und ist mit der Situation zunehmend überfordert. „Manchmal reicht ein kleiner Impuls, ein Anruf oder ein E-Mail an die richtige Institution wie etwa „Essen auf Räder“ – und die Situation entspannt sich.“ Und was viele nicht wissen: Die Hilfe ist kostenlos. „Uns bezahlt die Gemeinde, das Land.“

Community Nurse Michaela Hudetschek-Kührer. © Bildquelle: Verena Franke

Das Modell Community Nursing startete 2022 als EU-finanziertes Pilotprojekt. Mit 54,2 Millionen Euro wurden 270 diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen in 117 Initiativen österreichweit gefördert. 2024 lief die EU-Förderung aus, seither tragen manche Bundesländer die Kosten. „Wir fördern die Projekte so weiter, wie sie im EU-Programm gelaufen sind. Aber wie es nach 2026 weitergeht, ist offen – das ist eine Frage des Geldes und der Ressourcen“, sagt Beate Missoni zur WZ. Sie ist Mitarbeiterin der Abteilung Gesundheitsstrategie im Fachbereich Sozialplanung der Landesregierung Niederösterreich. Missoni betont, dass Community Nurses ein zentrales Element in der Pflegereform sind, der Übergang zur Landesfinanzierung aber große Unterschiede zwischen den Bundesländern gezeigt habe: Manche führen die Angebote fort, andere haben sie gestoppt.

Michaelas Aufgaben sind vielfältig: präventive Beratung, Unterstützung bei bestehenden Gesundheitsproblemen und Entlastung pflegender Angehöriger – auch von Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten. „Ohne die Angehörigen würde unser Gesundheitssystem nicht mehr funktionieren“, betont sie. „Und: Wir geben den Menschen Orientierung und Stabilität.“ Besonders wichtig ist ihr die Lotsenfunktion: „Wir bauen Brücken zwischen den Institutionen, die sonst wenig miteinander reden. Es geht auch darum, den Weg durch den Förderdschungel zu zeigen.“

Schlüssel für gesunde Gemeinden

Die Bedeutung des Berufs ist unbestritten. Linda Eberle von der Gesundheit Österreich GmbH beschreibt Community Nursing als „völlig neues, innovatives Berufsfeld, das Gesundheitsförderung und Prävention verbindet“. Sie unterstreicht: „Die Community Nurse ist da, bevor ein akuter Versorgungsbedarf entsteht, vorbeugend und alltagsnah.“ Gesundheit beginne nicht im Spital, sondern „im Wohnzimmer, am Küchentisch, im Gespräch“. Länder wie England seien hier weiter, weil Community Health dort schon länger etabliert sei. Österreich befinde sich „im Mittelfeld – mit Potenzial nach oben“. Eberle sieht das Modell als „Schlüssel für mehr gesunde Lebensjahre und ein stärkeres soziales Netz in den Gemeinden“.

Dass der Bedarf groß ist, zeigte sich schon vor dem EU-Projekt. Gabriele Tauscher, die 2020 in einem gemeinsamen Community-Nurse-Projekt von Lanzenkirchen und Bad Erlach in Niederösterreich arbeitete, erinnert sich: „Wir haben mit 20 Stunden im Monat angefangen, aber die Nachfrage war enorm. Schnell wurde klar, dass wir mehr Zeit brauchen, um allen gerecht zu werden.“ Sie erzählt von Momenten, die ihr besonders nahegingen. „Es hat mich glücklich gemacht zu sehen, dass ich den Klient:innen das Gefühl geben konnte: Ich bin nicht mehr allein in diesem Dickicht.“ Tauschers Nachfolgerin steht heute mit 20 Stunden in der Woche bereit.

Große Unbekannte: Die Finanzierung

Die Herausforderungen bleiben, wie etwa die bereits angesprochene Finanzierung nach 2026. Michaela macht deutlich: „Community Nurses entlasten das Gesundheitssystem: Krankenhäuser, Hausärzte, mobile Dienste, alle profitieren.“ Doch viele, so Missoni, wünschen sich endlich Planungssicherheit.

Community Nursing sei mehr als ein Pilotprojekt, sagt sie. „Es ist ein Ansatz, der zeigt, wie wohnortnahe, niederschwellige Gesundheitsarbeit die Menschen dort abholt, wo sie sind.“ Doch die Zukunft hängt von der Politik ab. Ohne gesicherte Finanzierung und zusätzliches Personal droht das Netz zu reißen, das dort stützt, wo das Leid der Menschen oft nicht gesehen wird.