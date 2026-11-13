Rund zehn Jahre ist es her, dass das Pariser Klimaabkommen – genau am 4. November 2016 - in Kraft getreten ist. Darin verpflichtete die sich Weltgemeinschaft, die Erderwärmung auf höchstens 2 Grad zu begrenzen und Anstrengungen für 1,5 Grad zu unternehmen. Es folgten zehn Jahre der Klimakonferenzen – genannt ,,Conference of the Parties" oder COP - mit Absichtserklärungen, Verhandlungen und Versprechen. Und dennoch sind die CO₂ -Emissionen auch heuer wieder gestiegen (siehe Infos und Quellen).

Mehr für dich: Wenn aus Ungleichheit Wut wird

Was haben die Weltklimakonferenzen also gebracht? Die Antwort ist widersprüchlich. Einerseits hat das Pariser Abkommen die Klimapolitik verändert: Erneuerbare Energien werden international ausgebaut, immer mehr Menschen fahren keine Benziner, sondern Elektroautos, und die meisten Regierungen haben begriffen, dass sie sich es nicht leisten können, den Klimawandel zu ignorieren.

„Man soll nicht alles schlechtreden“, sagte Renate Christ, langjährige Leiterin des Sekretariats des Weltklimarats IPCC, kürzlich bei einem Briefing des Netzwerks Klimajournalismus in Wien. Sie hat recht: Ohne das Pariser Abkommen wäre die Welt vermutlich auf einem noch gefährlicheren Erwärmungspfad. „Die COP-Konferenzen haben massive Wirkung“, bekräftigte Yamide Dagnet, Senior Vice President der US- Naturschutzorganisation NRDC, im Fachmagazin Nature. Auch das ist richtig: Als das Pariser Abkommen im Herbst 2015 unterschrieben wurde, steuerte die Welt auf eine ungebremste Erwärmung von 4 Grad Celsius zu. Laut dem „Emissions Gap Report“ der UNO stehen uns nun bis zum Ende des Jahrhunderts immerhin mit zwischen plus 2,6 und 2,8 Grad Celsius ein etwas kleineres Plus bevor.

Emissionen steigen trotz Rückgangs bei Fossilen

Dennoch gibt es wenig Anlass zur Selbstzufriedenheit. Das Abkommen und die Maßnahmen wirken, aber sie reichen nicht. Die globalen Emissionen steigen weiter. Der Weg geht weiter in Richtung weltweite Extremtemperaturen, Eisschmelze und steigende Meeresspiegel. Und der vorläufige Klima-Zustandsbericht der Weltmeteorologie-Organisation WMO bestätigt, dass das laufende Jahr eines der vier wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden dürfte – nur knapp hinter dem Rekordjahr 2024.

Es genügt also nicht, bloß eine noch schlimmere Entwicklung verhindert zu haben. Denn das verbleibende CO₂-Budget, um die Erderwärmung langfristig auf 1,5 Grad zu begrenzen, wäre bei gleichbleibenden Emissionen in weniger als vier Jahren aufgebraucht, heißt es weiter im Emission Gap Report.

Demgegenüber gibt es auch eine gute Nachricht: Im laufenden Jahr werden erstmals seit der Covid-19-Pandemie die Emissionen durch Kohle, Öl und Gas sinken. Entscheidend dafür sei vor allem der Einbruch beim Ölverbrauch als Reaktion auf den Iran-Krieg, berichtet das internationale Forschungsprojekt „Global Carbon Project“ in seinem jährlichen Überblick, wie viel CO₂ sich in der Atmosphäre befindet und neu hineingelangt.

Die Aufgabe der Klimapolitik verändert sich

Zugleich üben die Studienautor:innen Kritik: „Der Rückgang der CO₂ -Emissionen aus fossilen Brennstoffen ist ermutigend, doch eine Reduzierung, die teilweise auf geopolitische Schocks zurückzuführen ist, stellt keine nachhaltige Klimalösung dar“, schreibt Studienleiter Pierre Friedlingstein vom Global Systems Institute in Exeter. Obwohl erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge den Anstieg des Energiebedarfs zunehmend ausgleichen, ist eine weitere Beschleunigung der Bemühungen in diese Richtung erforderlich, wenn die globalen Emissionen nachhaltig zurückgehen sollen.

Dass die Emissionen insgesamt weiter steigen, liegt laut der Analyse an der Landnutzung. Vor allem Brände in trockengelegten Torflandschaften und die Verschlechterung des Zustandes von Wäldern, insbesondere am Äquator, hätten heuer mehr Emissionen verursacht. Auch die Wirkung des Klimaphänomens El Niño, das die Erwärmung der Weltmeere zur Folge hat, werde sich weiter verstärken, betonen die Autor:innen des Global Carbon Project.

Damit verändert sich gewissermaßen die Aufgabe der Klimapolitik. Es geht nicht mehr nur darum, eine bestimmte Temperaturgrenze nicht zu überschreiten, sondern auch darum, wie stark und wie lange sie überschritten wird, und ob es gelingt, die Erderwärmung langfristig wieder zu senken.

Die Atmosphäre reagiert nicht auf Diplomatie

Laut dem Emission Gap Report der Vereinten Nationen müssten die Treibhausgasemissionen viel stärker sinken als derzeit, um zum Ende des Jahrhunderts wieder bei 1,5 Grad oder darunter zu landen (siehe Infos und Quellen). Die erforderliche steile Abwärtskurve ist aber nicht absehbar: Selbst, wenn die Länder all ihre geplanten Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, würde es laut den UN-Berechnungen nicht reichen. Und neuartige Verfahren zur CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre würden derzeit innerhalb eines ganzen Jahres gerade einmal jene Menge ausgleichen, die weltweit durch fossile Brennstoffe innerhalb von 30 Minuten freigesetzt wird.

Gerade deshalb wäre es also falsch, Weltklimakonferenzen für überflüssig zu erklären. Denn ohne internationale Vereinbarungen, gemeinsame Regeln und gegenseitige Kontrolle wird es kaum gelingen, die Emissionen weltweit zu senken.

Die Tatsache, dass die COP31 heuer offiziell ohne die USA, die nach China zweitgrößten Emittenten, über die Bühne geht, erschwert die Aufgabe. Dennoch darf die COP nicht zum Ritual werden, bei dem sich die Staaten auf immer neue Ziele verständigen, deren Umsetzung sie dann schuldig bleiben.

Auf der COP31 in Antalya geht es deshalb um mehr als um die Zukunft eines Temperaturziels. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Klimapolitik. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen vor. Was fehlt, ist die Geschwindigkeit, mit der sie umgesetzt werden. Denn die Atmosphäre interessiert sich nicht für diplomatische Erfolge. Sie reagiert auf Treibhausgase.