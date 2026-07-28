Fabian Reicher

Wenn Jugendliche sich queerfeindlich äußern, muss ich intervenieren und Position beziehen. Wir versuchen nicht in die Argumentation zu gehen, sondern auf die biographische Ebene einzugehen, also die persönlichen Hintergründe und Erfahrungen der Jugendlichen. Manchmal ist es reine Provokation oder das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Die Ablehnung stammt auch oft von einer Angst vor sexuellen Übergriffen. Diese Angst wird durch queerfeindliche Propaganda, speziell die Vermengung von Homosexualität und Pädophilie, erzeugt.

Mit der queeren Rapperin Schwesta Ebra bin ich an Schulen unterwegs, wo wir anfangs viel Ablehnung erleben. Letztens waren wir an einer Schule, wo eine Schülerin direkt meinte: “Wir wollen sowas hier nicht, das ist nichts für uns.” Wir fragen die Schüler:innen dann, welche Schimpfwörter sie aus dem Rap kennen. Dann kommen sie schnell drauf, dass sich 90% der Schimpfwörter gegen Frauen richten und 10% gegen homosexuelle Männer. Dann reden wir über ihre eigenen Ausgrenzungserfahrungen und erzeugen dadurch einen Common Ground, damit die Kinder verstehen, dass die Abwertung von Menschen, egal aufgrund welcher Eigenschaft, ein Problem ist. Dann machen wir Videos mit ihnen für Social Media zu diesen Themen und gehen damit auch viral. Die meisten Kinder wollen mitmachen, weil es ihnen Spaß macht und wir ein gemeinsames Erlebnis schaffen. Wenn Kids mit Vorbehalten dann an einem Video mit einer offen queren Rapperin teilnehmen, ist das ein riesiger Schritt. Es geht im Kern um diese Begegnung, weil die Kids ein positives Erlebnis mit einer queeren Person haben. Das ist der Ansatz, der funktioniert: Den Kids ermöglichen, ihre Meinung zu sagen und Begegnungen zu schaffen, wodurch mehr Sichtbarkeit und Identifikation stattfindet.