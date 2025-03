Nichts zu essen, überall Schüsse und Flüchtlingsströme aus allen Richtungen: Vor den Soldaten der russischen Besatzungsmacht waren sie tagelang auf der Flucht gewesen. Doch jetzt brannte die Mittagssonne, der Hunger war unerträglich und mein vierjähriger Vater wollte keinen Schritt weitergehen. An jenem Apriltag kurz vor Kriegsende 1945 setzte er sich aus Protest an den Straßenrand in den Staub, obwohl in der Ferne bereits wieder die nächsten Schüsse zu hören waren. „Meine Großmutter hat mir fest zugeredet. Wien ist nicht mehr weit, sagte sie. Doch aus meiner Sicht waren wir unendlich weit weg von zu Hause“, erzählt mein Vater.

Wegen der zu Kriegsende besonders intensiven Bombenangriffe auf die Städte wurden viele Frauen und Kinder damals aufs Land umquartiert. Meine Großmutter, meine Urgroßmutter und mein Vater landeten zu Weihnachten 1944 in Neudorf bei Staatz im Weinviertel direkt an der heutigen tschechischen Grenze, damals Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. Doch als die russische Rote Armee ins Burgenland und bald darauf in Richtung Wolkersdorf und Mistelbach vorrückte, ging es nicht mehr um die Flucht vor Luftangriffen, sondern um die Gefahr aus dem Osten. Auch die Richtung Prag zurückweichende deutsche Wehrmacht stellte eine große Bedrohung dar.

Flüchtlingsstrom „wie ein müder Faschingszug“

Mein Vater erinnert sich: „Meine Mutter entschied sich für den Marsch in die entgegengesetzte Richtung. In Wien war unser Zuhause, unsere Verwandten waren dort. Wir brachen nach der Messe am Ostersonntag 1945 (also am 1. April, Anm.) auf. Die Bäuerin, bei der wir untergebracht waren, gab uns Schmalzbrote und eine Flasche Haustrunk aus dem eigenen Keller mit. Alles wurde mit ein paar Decken und Kleidern in einem Kinderwagen verstaut, die Bäuerin machte jedem von uns ein Kreuz auf die Stirne und los ging’s.“

Nach etwa 15 Kilometern Fußmarsch blieben die drei für ein paar Nächte in einem Heustadl bei Hörersdorf (siehe untenstehende Karte), weil das NS-Ortskommando sie nicht in Richtung Wien durchließ. Doch eines Morgens waren die Kontrollen plötzlich weg. Vermutlich hatten sich die Nazis vor den heranrückenden Russen aus dem Staub gemacht. „Also ging es weiter nach Wolkersdorf. Noch vor Erreichen der Stadt wurden wir von der Front überholt. Unser Flüchtlingszug war inzwischen zu einem Treck von 200 bis 300 Leuten angewachsen. Später erzählte man mir, er hätte sich wie ein müder Faschingszug dahingeschleppt. Männer, vielleicht Deserteure, vielleicht Nazis, die sich schuldig gemacht hatten, waren als Frauen verkleidet, um unerkannt zu bleiben, Frauen wiederum als Männer oder mit von Asche gebleichten Haaren als alte Mütterchen, um Vergewaltigungen zu entgehen“, erzählt mein Vater.

„Es war das reinste Wunder!“

Und plötzlich reichte es ihm. Er wollte nicht mehr weitermarschieren. Er setzte sich auf den Boden, maulte und heulte – und sah mitten in seinem Gezeter auf einmal im Straßengraben einen Riesenlaib Brot. „Der Laib Brot war so schwer, dass ich ihn gar nicht allein heben konnte. Er muss von irgendeinem Wagen heruntergefallen sein. Er war noch ein, zwei Tage über unsere Ankunft in Wien hinaus unsere einzige Nahrung“, sagt er.

Von dieser Begebenheit weiß ich, seit ich mich erinnern kann. Denn immer, wenn meine Großmutter zu Lebzeiten davon erzählte, sagte sie: „Es war das reinste Wunder!“

76 Kilomter zu Fuß von Neudorf bei Staatz bis nach Wien: Der Fluchtweg meines damals vierjährigen Vaters und meiner Oma in den letzten Kriegstagen 1945. Erst nach Kriegsende am 8. Mai ging es weiter nach Guntramsdorf. © Illustration: WZ

Historiker:innen haben errechnet, dass sich mit Beginn des Vorrückens der Roten Armee in Ostpreußen und in den Karpaten eine Flüchtlingswelle von Deutschen, Österreicher:innen und NS-Kollaborateur:innen aus Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Jugoslawien in Richtung Westen in Bewegung setzte, die bis zum Fall Wiens und Berlins 14 Millionen Menschen umfasste. Auch dass meine Großmutter, mein Vater und meine Urgroßmutter vom nördlichen Weinviertel aus schließlich die Wohnung meiner Großtante in Wien-Fünfhaus nach Todesängsten und Strapazen unbeschadet erreichten, obwohl die Floridsdorfer Brücke zum Zeitpunkt ihrer Ankunft bereits gesprengt worden war, grenzte für meine Oma an ein Wunder. „Ich weiß heute nicht mehr, wie wir über die Donau gekommen sind. Ich weiß nur, dass wir eines Tages in der Schanzstraße ankamen“, sagt mein Vater.

Vom Krieg in den Frieden ins Nichts

Wie lang sich die drei in der Wohnung in der Schanzstraße im 15. Wiener Gemeindebezirk versteckten, weiß mein Vater nicht mehr. Wohl aber erinnert er sich daran, dass man dort aus gutem Grund Unterschlupf suchte. „Meine Mutter fürchtete damals österreichische Vernaderer und Wendehälse mehr als die Russen. Sie war, gleich nachdem 1938 die NSDAP in Österreich legalisiert wurde, der Partei beigetreten, um endlich eine Wohnung zu bekommen. Der Leumundsbürge, den sie dafür brauchte, schlug ihr vor, den Beitritt um zwei Jahre rückzudatieren, damit das mit der Wohnung schneller ging“, sagt mein Vater. „Ab Ende April 1945 konnte man aber als Illegale plötzlich in einem Viehwagen nach Sibirien landen. Was meiner Oma und ihrer Familie einen Vorteil gebracht hatte, stellte jetzt eine Gefahr für Leib und Leben dar.” (Siehe Infos und Quellen.)

Erst nach dem offiziellen Kriegsende am 8. Mai trauten sie sich, Richtung Guntramsdorf weiterzugehen. Ihr Ziel war ihr Haus in der Holzwebersiedlung (heute Neu-Guntramsdorf), benannt nach Franz Holzweber, der am Dollfuß-Attentat vom 24. Juli 1934 beteiligt war und dafür von den Nazis heroisiert wurde (siehe Infos & Quellen).

Nur der Küchenofen stand noch da

Mein Vater war damals erstaunt: „Die Dörfer im Süden von Wien sahen ganz anders aus als die zerbombte Wienerstadt mit ihren Ruinen. Plötzlich gab es wieder unbeschädigte Häuser, putzig und schön.“ Auch ihr Siedlungshaus war zwar nahezu unbeschädigt, aber es fehlten die Einrichtungsgegenstände. „Wir hatten überhaupt nichts – keine Betten, keine Tische, keine Sessel, keine Scheiben in den Fensterflügeln und vor allem nichts zu essen. Nur ein schwerer Küchenofen stand noch da. Das Backrohr war mit Strom zu beheizen, aber Strom gab es nicht. Die Kochfelder beheizte man mit Holz, aber auch das gab es nicht. Glücklicherweise war es im April nicht mehr so kalt, die Bedrohung, zu erfrieren, war also nicht akut. Wo und wie wir geschlafen haben, ist mir nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß nur, dass es stockfinster war, wenn wir die Fenster zugemacht haben, weil es nur Fensterläden gab, aber keine Scheiben.“

Unmittelbar nach der Ankunft in der Siedlung musste meine Großmutter sich bei der sowjetischen Kommandantur in Mödling melden. Sie wurde zur Zwangsarbeit in die Gärten von Steinhof abkommandiert. Von meinem Großvater hieß es, dass er, ebenfalls NSDAP-Mitglied, von seinem Arbeitsplatz im Postamt Wien-Westbahnhof weg verhaftet worden war. Eine Tante übernahm das Kommando über meinen Vater Werner, Jahrgang 1941, und seinen Bruder Heinz, Jahrgang 1933. Es sollte mehr als ein Jahr dauern, bis die beiden ihre Mutter wieder zu Gesicht bekamen, die erst Mitte 1946 aus der Zwangsarbeit entlassen wurde. Der Vater kam erst Ende der 1940er-Jahre zurück.