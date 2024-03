Das Burgtheater – einmal ganz ohne Schauspieler:innen

Der letzte Vorhang ist gefallen. Der Applaus ist verklungen. Jetzt senkt sich, während die Zuschauer:innen das Haus verlassen, noch erfüllt von dem Abend, über Stück und Aufführung diskutierend, nach Hause streben oder versuchen, in einem der nahen Lokale noch einen Platz zu erhaschen, langsam, ganz langsam der eiserne Vorhang.

Das allabendliche Fest ist zu Ende. Das Burgtheater versinkt in Schlaf.

Das Burgtheater schläft niemals

Versinkt es wirklich in Schlaf? Nein – denn das Burgtheater schläft niemals. Höchstens gönnt es sich einen Halbschlaf, wenn die Zuschauer:innen nicht hinsehen können. Der Technische Leiter Johann Krainz weiß es, denn in allem, was Burgtheater ist, ist Burgtheater-Technik.

„Das Haus steht über Nacht nicht leer. Es ist ein Löschmeister rund um die Uhr da. Abgesehen vom Löschmeister ist der Portier der letzte, der geht, und zwar um 23 Uhr. Es kommt immer darauf an, wie lang noch jemand in der Garderobe ist“, erzählt Krainz. „Wie lange brauchen die Schauspieler:innen in der Garderobe noch fürs Abschminken oder fürs Umziehen?“

Nach dem Fallen des Vorhangs

Doch das ist es nicht allein. Was die Zuschauer:innen am Abend sehen oder demnächst sehen werden als nächste Premiere, mag die Krönung der Vorbereitungsarbeiten sein, doch die wollen getan werden. Als Zuschauer:in merkt man davon nichts.

Wo mit Elektrizität gearbeitet wird, bedarf es der Sicherungen: Die Sicherungskästen des Burgtheaters. © Fotocredit: Gregor Kuntscher

So herrscht nach dem Fallen der Vorhänge nicht nur in den Garderoben noch Betriebsamkeit. „Auch die Technik arbeitet bis 23 Uhr. Der Löschmeister macht die letzte Kontrolle und überprüft, ob sich noch jemand im Haus befindet. Arbeitet irgendjemand länger, muss das gemeldet werden. Dann kriegt der Portier oder der Löschmeister Bescheid. Es kann auch mögliche Nachtarbeiten geben, die im Vorfeld aber natürlich abgesprochen werden.“

Der Löschmeister macht seine regelmäßigen Rundgänge durch das Haus.

Hoch hinauf - tief hinunter

Was das bedeutet, zeigt Krainz dem Fotografen der WZ und mir auf einem Rundgang, der in die entlegensten Gänge und Winkel des Burgtheaters führt. Hinauf geht es Stockwerk um Stockwerk, dass man den Erfinder des Aufzugs lobpreisen möchte, und kaum, dass man von den Arbeitsgalerien oben hinuntergeschaut hat, wo Bühne und Zuschauerraum liegen, geht es wieder hinunter, tief unter Straßenniveau, und wieder möchte man den Erfinder des Aufzugs preisen, denn immer noch sind die Knie wackelig vom Blick in die Tiefe.

Doch was nützt ein Aufzug, wenn die Treppen und Gänge so eng sind, dass ich mich nur mit eingezogenem Bauch durchzwängen kann?

Tief unter dem Straßenniveau lagern die Materialien für die Dekorationen. © Fotocredit: Gregor Kuntscher

Und überhaupt: diese Gänge! Da geht es vorbei an den Garderoben für die Schauspieler:innen, an der Maskenbildnerei, wo allerlei lustige und furchtbare Gesichter an den Wänden hängen, neben der Unterbühne dann eine Reihe an kleinen Werkstätten für schnelle Reparaturarbeiten, Tischler-, Tapezierer-, Schlosserwerkstätten: das Burgtheater, eine Heimstatt der Handwerkbetriebe.

Ein bisschen Gruseln kommt in der Maskenbildnerei auf. © Fotocredit: Gregor Kuntscher

Selbst ein allfälliger Hausgeist, der wohl Zeit genug gehabt hätte, sich zurechtzufinden, würde sich verirren. Fast kommen einem die Geschichten von H. P. Lovecraft in den Sinn, eines amerikanischen Autors von Gruselerzählungen, zu deren Inventar labyrinthische unterirdische Gänge gehören, in denen das Grauen wohnt.

Doch nicht Grauen wohnt in den Gängen des Burgtheaters, sondern das Licht der Vorfreude auf die kommenden Abende.

Da hält der Surrealismus Einzug: Was macht ein ausgebranntes Autowrack im Burgtheater? (Natürlich wird es für ein Bühnenbild gebraucht.) © Fotocredit: Gregor Kuntscher

In den Untergeschossen fühle ich mich in eine surrealistische Landschaft versetzt mit Wiesen, die an Gerüsten lehnen, einem Autowrack, Spiegeln, einem voll ausgestatteten Zimmer.

Vorbau der Dekorationen

„Wir sind ein Repertoiretheater und haben, von der Sommerpause abgesehen, nur zwei spielfreie Tage im Jahr“, erläutert Krainz. „Anhand des Spielplans können wir uns richten und den Vorbau verschiedener Dekorationen im Vorfeld schon zusammenbauen. Würden wir das nicht so machen, könnten wir unsere Probenzeiten und Vorstellungszeiten nicht einhalten.“

Was bedeutet das? – Ein Beispiel bitte. „Ein Beispiel ist das Stück ,Kasimir und Karoline‘ – das Bühnenbild besteht aus einem riesigen, fahrbaren Dekorationsteil, das mehrere Zimmer umfasst. Würden wir diese Konstruktion nicht im Vorfeld zusammengebaut haben, könnten wir an diesem Tag keine Probenzeit auf der Bühne mehr ermöglichen, da wir dann schon um 7 Uhr mit dem kompletten Aufbau anfangen müssten. So aber schaffen wir für ,Kasimir und Karoline‘ einen kompletten Aufbau mit allen Gewerken in nur drei Stunden.“

Theater nur mit Schauspieler:innen und ein, zwei Requisiten auf der Bühne – das war einmal. Dergleichen gab es in der Antike und in den Dramen William Shakespeares und seiner Zeitgenossen. Sie bedienten sich der „gesprochenen Kulisse“. Das bedeutet, dass der Ort des Geschehens aus dem Dialog erkennbar wurde. Seit dem Barock jedoch wurden die Theater nach und nach mit immer mehr Bühnentechnik ausgestattet.

Wo ist die Souffleurmuschel geblieben?

Nur eines hatte mir gefehlt, als wir die Bühne betreten hatten, etwas, das ich seit meiner Jugend zumindest mit den größeren Theatern verbinde. Krainz weiß keinen Trost, denn: „Die Souffleurmuschel ist etwas aus der Mode gekommen, durch viele unterschiedliche Bühnenbilder ist es eher der Fall, dass die Souffleusen und Souffleure je nach Dekoration ihren Platz wechseln, sie sitzen beispielsweise im Zuschauerraum, links oder rechts auf der Seitenbühne oder im seltenen Fall im Souffleurskasten.“

Wenigstens wird immer noch souffliert und nicht über Ohrstöpsel eingesagt, das ist ein kleiner Trost.

Alte Mauern – moderne Technik

Das Burgtheater mag verhältnismäßig alte Mauern haben – doch was sich technisch in ihnen abspielt, ist auf dem neuesten Stand. Dem entspricht die personelle Ausstattung: „Wir haben ca. 150 Technikerinnen und Techniker auf der Bühne beschäftigt“, sagt Krainz, „und die arbeiten in drei Gruppen im Schichtsystem. Eine Gruppe besteht aus ca. 50 Technikern.“

Die Technik unterstützt die Magie der Bühne. Manchmal sehen es die Zuschauer:innen, ohne es zu merken, dann wieder fliegt eine Schauspielerin oder ein Schauspieler durch den Bühnenraum. Nicht filmgleich sind diese technischen Tricks, und das ist gut so, denn während man als Zuschauer:in beim Film längst weiß, dass digital alles möglich ist, erlaubt es die Burgtheatertechnik zu staunen.

Bei allen Abläufen spielt die Technik mit

Doch das will minutiös vorbereitet sein, und keineswegs nur bei Aufführungen, die für die Technik einen Aufwand bedeuten. Deshalb ist Krainz in alle Abläufe eingebunden: „Wir in der technischen Leitung planen den kompletten technischen Ablauf im Haus jeweils ca. eineinhalb Monate vor der jeweiligen Probe bzw. Vorstellung. In einer kleinen Runde wird regelmäßig besprochen, wie der Spielplan der nächsten Wochen und Monate aussieht.“

Bitte raten: Was kann das sein? (Naturgemäß ist es die Kunsthaarsammlung des Burgtheaters.) © Fotocredit: Gregor Kuntscher

Wie muss man sich solch eine Planung vorstellen? „Priorität hat die Abendvorstellung, von der aus wir planen. Der Vorhang muss aufgehen. Damit die Abendvorstellung pünktlich stattfinden kann, müssen wir bei der technischen Planung die Auf- und Abbauzeiten der Repertoirestücke berücksichtigen. Unser Tagesablauf besteht daraus, dass wir in der Früh zum Teil noch das Bühnenbild von der Abendvorstellung abbauen müssen. Danach folgt der Aufbau eines neuen Bühnenbilds für die Proben tagsüber. Nachmittags wird dieses Bühnenbild wieder abgebaut und ein neues für die Abendvorstellung gesetzt. Je nach Aufwand der Abendvorstellung und der Probendekoration planen wir also die Probenzeiten, die tagsüber stattfinden.“

Auf bis zu 60 Wochenstunden kann es eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Technik bringen, wobei natürlich die kollektivvertraglichen Bestimmungen eingehalten werden. Bei Einstellungsgesprächen weist Krainz auf solche Unwägbarkeiten deutlich hin. Das ist kein Job, den man für eine angenehme Work-Life-Balance erledigt, für diesen Beruf bedarf es der Leidenschaft für das Theater.

Ein neuer Tag

Und dann, nach der Nacht, erhebt sich das Burgtheater aus dem Halbschlaf und putzt sich heraus für den Tag. „Als erstes kommen in der Früh Hausarbeiter, Reinigung und Portier. Sie sperren um sechs Uhr das Haus auf.“

Im Steuerungsraum sorgen die Techniker:innen für den reibungslosen Ablauf der Vorstellung. © Fotocredit: Gregor Kuntscher

Dann folgen die Vorarbeiten und die Proben, und am Abend wird der eiserne Vorhang nach oben gleiten, das Publikum wird in den Saal strömen, dann wird die Aufführung beginnen, und am Ende, wenn wieder der Applaus einsetzt, gilt er den Schauspieler:innen und der Aufführung, doch unbewusst einbezogen sind all die für das Publikum Unsichtbaren und Halb-Sichtbaren, die Handwerker:innen des Burgtheaters, die Mitarbeiter:innen der Verwaltung, die Garderobieren, die Inspizient:innen, die ein waches Auge auf den Ablauf der Aufführung hatten, und ganz bestimmt nicht zuletzt all die Techniker:innen, die diese Aufführung, bescheiden im Hintergrund werkend, ermöglicht haben.

Denn sie alle sind das Burgtheater.