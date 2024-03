Das dreckige Geschäft mit der Reinigung

Genese

Die Arbeitsbedingungen von plattformvermittelter Arbeit, beispielsweise Uber, Mjam oder Lieferando, waren in den vergangenen Jahren medial vielfach Thema – Plattformen, die Reinigungskräfte vermitteln, jedoch kaum. Das mag auch daran liegen, dass Taxi-Fahrer:innen und Fahrradbot:innen im öffentlichen Raum sehr präsent sind – Reinigungskräfte arbeiten, nahezu unsichtbar, ausschließlich in Privaträumen. Das nahm WZ-Autor Johannes Greß zum Anlass, sich diesen Bereich einmal genauer anzusehen. Dankenswerterweise nehmen sich seit einigen Jahren einige Wissenschafter:innen dem Thema plattformvermittelter Reinigungsarbeit an, was dem Autor den Einstieg ins Thema deutlich erleichterte.

Gesprächspartner:innen

Quellen