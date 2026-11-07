„Ich möchte einen Tag lang ein Mann sein.“ Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz mit dem leicht frustrierten Unterton schon von meiner Frau gehört habe. Und ich verstehe sie. Weil ich es als Mann in vielerlei Hinsicht leichter habe. Das sagt nicht nur ihr (und auch mein) subjektives Empfinden, das sagen auch die nackten Zahlen.

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So ist beispielsweise das Einkommen des Mannes in einer Paarbeziehung in Österreich im Durchschnitt um 77,3 Prozent höher als jenes der Frau. Nicht zuletzt deshalb, weil er in der Regel mehr bezahlte Wochenstunden hat als sie. Einerseits ist die Wahrscheinlichkeit, als Mann in Österreich einen Vollzeitjob zu haben, mit 60,2 Prozent wesentlich höher (Frauen: 42,9 Prozent), andererseits ist seine Beteiligung an der unbezahlten Hausarbeit (Kochen, Putzen, Wäschewaschen) im Durchschnitt um 25,8 Prozentpunkte geringer. Und: Obwohl oder gerade weil sie laut Statistik um viereinhalb Jahre länger leben wird als er, darf er sich im Verhältnis auf mehr Zeit bei guter Gesundheit im letzten Lebensabschnitt ab 65 Jahren freuen (nämlich 50,3 Prozent gegenüber 43,4 Prozent).

Woher ich das alles weiß? Das European Institute for Gender Equality (EIGE, EU-Agentur für Geschlechtergerechtigkeit) veröffentlicht jedes Jahr einen „Gender Equality Index“, der mir im Zuge der soeben zu Ende gegangenen „Europäischen Woche der Gleichstellung der Geschlechter“ untergekommen ist. Im EU-Parlament haben sich in den vergangenen Tagen gleich 20 Ausschüsse mit dem Thema befasst.

Geringster Einkommensunterschied in Bulgarien

Was nun den „Gender Equality Index“ betrifft, so wird dieser vom EIGE auf dessen Website so aufbereitet, dass man durchspielen kann, wie viel besser es einem als Mann in den verschiedenen EU-Ländern geht. Da sieht man zum Beispiel, dass der Gender Pay Gap nur in Deutschland (88,1 Prozent Unterschied) und Italien (ganze 112,4 Prozent) noch höher ist als in Österreich, wobei die meisten Länder zwischen 30 und 50 Prozent liegen. Interessanterweise ist der Gender Pay Gap in Bulgarien, dem ärmsten Staat der EU, mit 21,1 Prozent am geringsten.

Aber auch in anderen Bereichen steht Österreich in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit nicht besonders gut da. In der Kategorie „Knowledge“ (Wissen – in erster Linie Bildungsteilnahme und -erfolg) liegen wir ziemlich genau im EU-Mittelfeld, während sich hinter dem Spitzenreiter Irland Rumänien vor Frankreich und den Niederlanden einreiht. Auch im Bereich „Zeit“ (Kinderbetreuung, Langzeitpflege und Hausarbeit) reicht es für Österreich nur für Rang 16 von 27. Die Spitzenreiter hier: Dänemark, Belgien und die Niederlande. Bei „Power“ (politische und gesellschaftliche Macht) liegen wir immerhin auf Platz 10 – allerdings mit nur halb so vielen Punkten wie der EU-Primus Schweden. Immerhin ist unser Gesundheitssystem das viertgerechteste in Bezug auf Männer und Frauen hinter Belgien, Schweden und den Niederlanden.

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Dafür ist Österreich das absolute Schlusslicht, wenn es ums Geld geht: In Bezug auf den Zugang zu finanziellen Ressourcen, Einkommen, Pensionsunterschiede und Armutsrisiko geht es österreichischen Frauen also rein statistisch im Verhältnis zu Männern am schlechtesten in der EU, auch wenn sie freilich in absoluten Zahlen im Durchschnitt sicher finanziell besser dastehen als Sloweninnen, Bulgarinnen und Slowakinnen (in diesen Ländern ist das Geschlechterverhältnis beim Einkommen am ausgeglichensten).

In dieses Bild passt, dass Österreich die EU-Richtlinie für mehr Lohntransparenz immer noch nicht umgesetzt hat, obwohl die Frist dafür schon am 7. Juni verstrichen ist. Die Richtlinie sollte dabei helfen, den „Equal Pay Day“ weiter nach hinten zu verschieben. An diesem Tag haben die Männer im Durchschnitt bereits jenes Einkommen erreicht, für das die Frauen noch bis Jahresende arbeiten müssen – in Österreich ist der Stichtag dafür heuer auf den 5. November gefallen.

Jede dritte Frau in Österreich hat Gewalt erlebt

Die österreichischen Zahlen sind auch beim Thema geschlechterspezifische Gewalt genauso alarmierend wie in vielen anderen Ländern der EU: Hierzulande war laut dem „Gender Equality Index“ jede dritte Frau ab 15 Jahren schon mindestens einmal von Gewalt betroffen. Dass es in Finnland, Schweden, Ungarn und Dänemark rund die Hälfte oder sogar mehr sind, macht die Situation in Österreich nicht besser. Und am anderen Ende der Statistik könnten die 12 Prozent in Bulgarien, die 17 Prozent in Polen oder die jeweils 20 Prozent in Portugal und Tschechien womöglich nicht die ganze Realität abbilden.

Es gibt jedenfalls noch viel zu tun beim Gewaltschutz. Wie viel, damit befasst sich ab kommender Woche unter anderem der neue Podcast „CULPA“ meiner Kollegin Eva Sager, die mit zahlreichen von Gewalt betroffenen Frauen gesprochen hat.