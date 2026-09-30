Das Geschäft mit dem Ausspähen

Im vergangenen Juli bestätigte die Forschungsgruppe Citizen Lab, was wie Satire klingt: Das iPhone des griechischen Journalisten und Ex-Europaabgeordneten Stelios Kouloglou wurde mindestens dreimal mit der israelischen Spionagesoftware Pegasus infiziert. Kouloglou saß damals im PEGA-Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments, einem Gremium, das den Missbrauch genau dieser Spionagesoftware aufklären sollte. Die Ermittler wurden also ausgespäht, während sie ermittelten. Konsequenzen: keine.

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Man sollte bei Pegasus nicht von einem Skandal sprechen, denn Skandale enden irgendwann. Pegasus ist allerdings ein laufendes Geschäftsmodell der israelischen NSO Group. Eine Telefonnummer reicht der Software aus, um heimlich Kamera, Mikrofon und Chats zu kapern – ohne dass das Opfer einen gefälschten Link anklicken muss (sogenannte „Zero-Click“-Angriffe).

Vor allem für Journalist:innen ist das fatal. Denn hinter vielen Nummern in deren Telefonen steht jemand, der ein Risiko eingegangen ist. Wer ein Reporterhandy knackt, knackt alle, die den Reporter:innen vertraut haben.

Trotz Gerichtsurteilen macht NSO weiter Geschäfte, weicht auf Regionen mit schwacher Aufsicht wie Jemen aus und drängt auf den US-Markt. Washington schwächt derweil den Druck auf die Branche und hob Sanktionen gegen Manager der Konkurrenzfirma Intellexa (Predator) auf

Andere Spionagesoftware, die Pegasus ähnelt, kommt schon längst weltweit zum Einsatz: Gegen Journalist:innen, Aktivist:innen und auch gegen Geflüchtete und Migrant:innen, wie etwa in den USA, wo sie von der Einwanderungsbehörde ICE verwendet wird.

Erst vor Kurzem warnten Großbritannien, die USA und die Niederlande Journalist:innen vor iranischer Spyware. Richtig so. Doch das Muster kennt man: Überwachung ist ein Verbrechen, wenn sie aus Teheran kommt. Kommt sie aus Israel, den USA oder der EU, ist sie ein Exportprodukt oder eben „rechtmäßig".

Auch Österreich will künftig Schadsoftware auf Handys spielen. Der Verfassungsgerichtshof entscheidet diesbezüglich voraussichtlich diesen Herbst. Die Werkzeuge kommen vom selben Markt. Wer mitkauft, finanziert mit.

Wer Pressefreiheit ernst meint, muss nicht nur Reporter:innen vor Teheran oder Moskau schützen, sondern eine gesamte Branche trockenlegen, die an ihrer Überwachung verdient.