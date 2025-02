„Das ist ein Krieg nicht nur der Eliten, sondern der Russen“

Anatolii Podolski

Ich denke, Putin und sein Regime haben viel mehr Rückhalt in der Gesellschaft. In Deutschland, in Österreich gab es in den späten 1930er-Jahren und während des Zweiten Weltkriegs Widerstand gegen das Nazi-Regime. In Russland gibt es keinen Widerstand. Daher liegt dieser Krieg nicht nur in der Verantwortung eines Diktators, sondern auch in der Verantwortung der russischen Gesellschaft. Sie unterstützen Putin, vielleicht hassen sie Putin, vielleicht haben sie Angst vor Putin – aber sie haben in den letzten zehn Jahren nichts getan. Und was ist mit uns? Tschernihiw, Jahidne, Charkiw, Isyum, Butscha sind heute Symbole eines Massenmordes an ukrainischen Bürgern. Und es gibt Parallelen. Die Tschechoslowakei war 1938 ein demokratisches Land. Nazi-Deutschland hat behauptet, es müsse die deutschsprachige Bevölkerung auf dem Gebiet der Tschechoslowakei schützen. Genau so argumentiert das Putin-Regime heute. Das ist natürlich eine komplette Lüge.