Das Klima auf der Kippe

Ilona Otto

Das Klimaticket war schon mal ein guter Anfang. Es ist aber noch sehr teuer. Die Politik profitiert noch immer zu sehr von einer fossilen Welt. Es gibt viele Abhängigkeiten. Und es ist schwierig, so mutig zu sein. Deshalb sind FFF-Bewegungen, die Letzte Generation, die Klimakleber, so wichtig. Das führt zu einer Veränderung, auch, wenn man es vielleicht momentan nicht so sieht. Aber diese Bewegung setzt sich in den Köpfen von Entscheidungsträger:innen fest. Das kann dann zu mehr Fahrradwegen, grünen Flächen oder eben zum Ziel der Stadt Wien, bis 2040 klimaneutral zu sein, führen.