Weit draußen, am westlichen Rand des Wiener Beckens, ruht eine Brache. Eine flaches Stück Land zwischen Gewerbehallen und Siedlungen. Niedrige Baumgruppen, Sträucher, Gestrüpp stehen neben der Bundesstraße. Brombeer-Ranken kriechen über den nassen Boden. Ein aufgescheuchtes Reh läuft über die Ebene. Winnetou-Wiese nennen sie die Einheimischen.

Für dich interessant: Was bedeutet Trump 2 für Österreichs Wirtschaft?

Ein unscheinbarer Name für eine unscheinbare Gstettn im niederösterreichischen Leobersdorf. Doch die Winnetou-Wiese ist nicht irgendeine Wiese. Auf der Winnetou-Wiese stand das zweitgrößte Frauen-Konzentrationslager auf österreichischem Boden. Wer genau hinsieht, sieht seine Spuren bis heute. Bröckelnde Fundamente. Eine hüfthohe Mauer im Unterholz. Die umgestürzten Betonsäulen des Eingangstors setzen Moos an. Eine Metallschüssel verrostet im Gras. Die stummen Zeugen des Nazi-Terrors rotten unbeachtet vor sich hin. Gedenkstätte gibt es auf der Winnetou-Wiese keine. Nicht einmal eine Tafel erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus.

Denn auf der Winnetou-Wiese soll ein Gewerbepark gebaut werden. Die Immobilien-Firma des Bürgermeisters von Leobersdorf hat die Gründe um 15 Millionen Euro an einen Bauunternehmer verkauft. Nach dem Verkauf wurde die Immobilie durch zwei Umwidmungen vom Gemeinderat aufgewertet – und die Firma des Bürgermeisters bekam 1,34 Millionen Euro extra. Der Deal mit den KZ-Gründen ist die Geschichte des persönlichen Profits eines Amtsträgers. Die WZ hat sie gemeinsam mit dem Falter recherchiert.

Bürgermeister und Immobilien-Hai

Ihre zentrale Figur ist Andreas Ramharter, der Bürgermeister von Leobersdorf. Seit 14 Jahren regiert er die 5.000-Seelen-Gemeinde. Seine Liste Zukunft Leobersdorf hat die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Der 62-Jährige ist ein Bürgermeister wie viele andere auch. Er ließ das Freibad sanieren, organisierte Pflegekräfte und den Bau einer Lärmschutzwand. Mit der Freiwilligen Feuerwehr rückte Ramharter jahrelang aus. In kurzen Facebook-Videos wünscht er den Menschen frohe Weihnachten. Als im September die Triesting über die Ufer trat, stand der Bürgermeister in Gummistiefeln im Bauhof. Ramharter ist beliebt bei den Leuten.

Doch der leutselige Provinzpolitiker hat auch eine andere Seite. Privat ist er ein beinharter Geschäftsmann. Ramharter jongliert mit Millionen. Er gründete Consulting-, Investment-, Immobilien-, Photovoltaik-Unternehmen. Im Zentrum seines Firmen-Netzwerks steht die sogenannte Prisma Holding GmbH. In der Esoterik ist das Prisma eine wichtige geometrische Figur. Ramharters Prisma lässt Grundstücke geomantisch harmonisieren, bevor sie verkauft werden. Dabei wird ein Stein vergraben, der Erfolg, Zufriedenheit und Glück bringen soll. Glück brachte Ramharter auch die Winnetou-Wiese. Er hat sie zu Geld gemacht.

Das Inserat und der Investor

Der Deal mit den KZ-Gründen begann mit einer Übernahme. Im Oktober 2021 schluckte die Prisma Development GmbH – die Andreas Ramharter und seinen drei Söhnen gehört – die SOGIP. Die schweizerisch-österreichische Gesellschaft hatte erfolglos versucht, Gewerbeparks in Leobersdorf zu entwickeln. Sie besaß große Flächen in der Gemeinde. Unter ihnen die Winnetou-Wiese, die nun der Prisma Development zufiel. Wie viel die Firma der Ramharters für die Wiese bezahlt hat, sagt uns der Bürgermeister nicht. Er lässt die Frage unbeantwortet.

Zwei Monate später tauchte die Winnetou-Wiese in einem Inserat auf. Auf der Prisma-Website wurden die KZ-Gründe lapidar als „Zone Nord“ vermarktet. Die Anzeige schwärmte von einem „hochqualifizierten Arbeitskräftepotential“, einer „exzellenten Standortqualität“, „der besten Verkehrslage des Landes“. Die beklemmende Geschichte des Grundstücks wurde mit keinem Wort erwähnt.

Die Gründe des ehemaligen Konzentrations- und Zwangsarbeiter:innenlagers sind seit Jahrzehnten als Betriebsgebiet gewidmet. © Illustration: WZ, Bildquelle: Google Maps, Archiv Strobl

Thomas Rattensperger sprang auf das Inserat an. Im Internet findet man nichts über den Bauunternehmer. Er scheut die Öffentlichkeit. Rattensperger ist in einer wenig prestigeträchtigen Branche: Er baut Gewerbeparks. Derzeit entwickelt eine seiner Firmen eine 50.000 Quadratmeter große Gewerbefläche im burgenländischen Parndorf. In Hainburg in Niederösterreich steht bereits ein Fachmarktzentrum aus dem Haus Rattensperger. Auf den KZ-Gründen in Leobersdorf will Rattensperger Gewerbehallen aufstellen.

Die Gründe dafür kaufte Rattenspergers Tra Leo GmbH & Co KG der Prisma Liegenschafts GmbH, einer Tochter der Prisma Development GmbH, in zwei Tranchen ab. Auch die Prisma Liegenschafts GmbH gehört Andreas Ramharter und seinen Söhnen. Der erste Kaufvertrag ist mit dem 31. August 2022 datiert, der zweite mit dem 22. Februar 2023. Für die acht Hektar große Winnetou-Wiese zahlte Rattensperger der Prisma insgesamt 15,25 Millionen Euro. Die KZ-Gründe waren verkauft. Doch es war nicht das letzte Mal, dass die Ramharters mit ihnen verdienen sollten.

Millionenschwere Klauseln

Denn die Kaufverträge enthalten zwei Klauseln, sogenannte Kaufpreisbesserungen. Rattensperger wollte zwei Umwidmungen auf seiner – großteils bereits als Bauland-Betriebsgebiet gewidmeten – Wiese. Ein als öffentliche Verkehrsfläche gewidmeter Streifen entlang der Bundesstraße sollte zu Bauland Betriebsgebiet werden. Eine zweite öffentliche Verkehrsfläche – die zwar niemals gebaut wurde, aber die Gründe zerschnitt – zur Privatstraße. Ramharters Firma verpflichtete sich, diese Umwidmungen „nach Treu und Glauben aktiv zu betreiben und bestmöglich zu unterstützen“, wie es in beiden Kaufverträgen heißt. Rattensperger sicherte der Prisma im Gegenzug eine Zusatzzahlung von insgesamt 1,34 Millionen Euro zu, sollten die Umwidmungen bis Ende des Jahres 2024 besiegelt sein. Dafür brauchte es eine Mehrheit im Gemeinderat und grünes Licht vom Land Niederösterreich.

Und die gab es.

Wenige Monate nach dem Verkauf – im Juli 2023 – trat die erste der beiden angestrebten Widmungen in Kraft. Der Firma der Ramharters brachte das 684.000 Euro.

Die zweite Umwidmung wurde erst diesen Herbst beschlossen. Am Abend des 5. Septembers 2024 kam der Gemeinderat von Leobersdorf im Rathaus zusammen. Der größte Brocken der Sitzung war ein ganzes Bündel an Änderungen im Flächenwidmungsplan. Eine der Änderungen betraf die gewünschte Privatstraßen-Widmung auf den KZ-Gründen. Alle 20 anwesenden Gemeinderät:innen stimmten zu – auch Ramharter. Dass sein Familienunternehmen mit dem Beschluss 662.000 Euro erhält, war bei der Sitzung kein Thema. Für befangen erklärte sich der Bürgermeister nicht. „Wir haben uns als Marktgemeinde Leobersdorf mehrfach schon mit der Frage der Befangenheit von Organen auseinandergesetzt und achten auch sehr genau auf die Einhaltung der entsprechenden gesetzlichen Vorgaben“, schreibt Ramharter in einer Stellungnahme. Um 21:02 Uhr war die Gemeinderatssitzung beendet. Die Lokalpolitiker:innen verließen das Rathaus.

Drei Gewerbehallen geplant

Für den Bürgermeister war die Sache damit erledigt. Er war die KZ-Gründe los, der Gemeinderat hatte die vereinbarten Umwidmungen beschlossen, Ramharters Firma stand die Kaufpreisbesserung zu. Knapp 16,6 Millionen Euro legte Rattensperger insgesamt auf den Tisch.

Was der Bauunternehmer auf den Gründen genau vorhat, will er uns nicht sagen. Eine Anfrage von WZ und Falter lässt er unbeantwortet. Bei der Bezirkshauptmannschaft Baden hat Rattensperger jedenfalls um die Genehmigung für drei „Hallengebäude samt Außenanlagen“ angesucht.

Bis heute stehen Mauerreste auf der Winnetou-Wiese. © Bildquelle: Gregor Kuntscher

Von der NS-Vergangenheit seiner Gründe lässt sich der Unternehmer nicht aufhalten. Über 400 Frauen sperrte die SS hier hinter elektrisch geladenen Stacheldrahtzaun. Sie waren ausgehungert und froren in den unbeheizten Baracken. Die meisten Frauen wurde in der Sowjetunion, Polen und Italien aus ihren Familien gerissen und verschleppt. Die Jüngsten waren 16 Jahre alt. Die Nazis selektierten sie im Vernichtungslager Auschwitz und brachten sie in Viehwaggons ins KZ nach Leobersdorf. In der Nachbargemeinde Hirtenberg fertigten die Häftlinge unter Stockschlägen Zündkappen in der wichtigsten Patronenfabrik der Nazis – den Gustloff-Werken Hirtenberg. In Geschichtsbüchern wird das Konzentrationslager in Leobersdorf deshalb KZ Hirtenberg genannt. Neben dem KZ stand außerdem ein Zwangsarbeiter:innen- und Kriegsgefangenenlager mit vielen tausenden Häftlingen.

Die Geschichte als Tatort nationalsozialistischer Verbrechen verleiht der Winnetou-Wiese historische Bedeutung – für die Wissenschaft, für die Angehörigen der Opfer, für Schulklassen, für die Republik Österreich. Viele ehemalige Konzentrationslager sind Gedenkstätten, etliche stehen unter Denkmalschutz. Selbst wenn es keine baulichen Überreste mehr gibt, dienen sie als Orte der Erinnerung. Ein Gewerbepark auf den Mauern von KZ-Baracken deckt die Vergangenheit zu. Er verhindert ihre Aufarbeitung. Es besteht ein öffentliches Interesse, Plätze wie die KZ-Gründe von Leobersdorf zu bewahren.

Ramharter blockte ab

Das wusste auch Bürgermeister Ramharter. Das hinderte ihn nicht, seine Liegenschaft zu Geld zu machen. Ramharter wischte alle Bedenken weg. Die gab es zuhauf.

Schon im Jahr 2021 klopfte ihm das KZ-Mauthausen Memorial Center auf die Schulter. Die Bundesanstalt war über Ramharters Inserat gestolpert. Das Mauthausen Memorial hat die Aufgabe, die Nazi-Verbrechen in den Konzentrationslagern „im öffentlichen Gedächtnis zu verankern und zu bewahren“, wie es im Gedenkstättengesetz heißt. „Unmittelbar nach Bekanntwerden der geplanten Verwertung des Areals zu gewerblichen Zwecken, machte das Mauthausen Memorial auf die Problematik einer kommerziellen Überbauung aufmerksam“, schreibt uns das Mauthausen Memorial. „Wir waren bemüht, die Entscheidungsträger für die Geschichte des Lagers zu sensibilisieren.“

Mehrmalige Versuche, einen Dialog herbeizuführen, scheiterten. KZ-Mauthausen Memorial Center

Ramharter interessierte das wenig. Die Anfragen des Mauthausen Memorial habe er abgeblockt. „Mehrmalige Versuche, einen Dialog herbeizuführen, scheiterten“, heißt es vom Mauthausen Memorial. Ramharter erinnert sich anders. Die Prisma sei im Austausch mit dem Mauthausen Memorial und dem Bundesdenkmalamt gestanden, beantwortet er unsere Anfrage.

Das Bundesdenkmalamt (BDA) bestätigt, „Gespräche mit Stakeholdern“ geführt zu haben. Unter Denkmalschutz hat es die KZ-Gründe nicht gestellt – wenn auch mit Bauchweh. „Der Umgang mit Orten der NS-Opfer ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die – wie sich auch hier zeigt – weit über die Aufgaben des Bundesdenkmalamtes hinausgreift“, heißt es auf Anfrage. Es gibt keinen Denkmalschutz für die Geschichte eines Ortes, keinen Schutz von Erinnerungen, keinen Schutz vor dem Vergessen. Das BDA beschäftigt sich mit Kunstwerken, Ausgrabungen, Bauwerken – mit materiellen Dingen.

Kein Denkmalschutz für KZ-Gründe

Und von denen gibt es auf den KZ-Gründen nur noch Bruchstücke. WZ und Falter liegen die Berichte von zwei archäologischen Untersuchungen vor. Sie stießen auf Fundamente von Baracken, Betonfußböden, Kanalschächte, Porzellanteller, Medikamentenfläschchen, Metallgeschirr, Projektile aus der NS-Zeit. Zu wenig, um das Areal zu schützen, wie uns das BDA schreibt: „Aus derzeitiger Sicht sind diese Reste – auch im Vergleich mit anderen ehemaligen, archäologisch feststellbaren Lagern, die unter Denkmalschutz stehen – im Sinn des Denkmalschutzgesetzes nicht ausreichend, um sie unter Denkmalschutz zu stellen.“

Baracken-Reste standen dem Geschäft des Bürgermeisters also nicht im Weg. Manche soll er trotzdem abtragen haben lassen, wie zwei mutmaßliche Augenzeug:innen unabhängig voneinander berichten. Ihre Namen wollen sie nicht offenlegen. Der Redaktion sind sie bekannt. Im Jahr 2022 hätte ein Bagger-Fahrer versucht, die Mauerreste einer Baracke abzureißen. „Das war eine Nacht- und Nebelaktion“, sagt einer der beiden. Ramharter widerspricht den Aussagen. „Es wurde seit der Übernahme durch Prisma nie versucht, Reste des Lagers zu entfernen“, beantwortet er eine Anfrage von WZ und Falter.

Lokalhistoriker kämpfte für Gedenkstätte

Bis heute steht eine Mauer zwischen Königskerzen im Gras. Der fingerdicke Stamm eines Götterbäumchens wächst aus einer Betonritze. „Hier waren Kriegsgefangene untergebracht, das KZ war auf der anderen Seite“, sagt Erich Strobl. Seine schweren Bergschuhe stecken tief in der nassen Winnetou-Wiese. Strobl hat eine Passion. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der Lokalhistoriker mit der Geschichte der Munitionsfabrik Hirtenberg, sammelt Dokumente, studiert vergilbte Pläne, sitzt auf einem Fotoarchiv. Strobls Expertise hat Gewicht. Die Wissenschaft wendet sich an ihn, wenn sie Fragen zum Lager hat.

Gemeinsam mit einer kleiner Gruppen engagierter Bürger:innen setzte sich Strobl für eine Gedenkstätte ein. „Unsere Vorstellung war es, am Areal des ehemaligen Konzentrationslagers ein Mahnmal aufzustellen“, sagt er. „Mit Bürgermeister Ramharter war das nicht möglich.“ Also fand Strobl gemeinsam mit dem Mauthausen Memorial eine Alternative. Einen halben Kilometer vom Areal des ehemaligen Konzentrationslagers entfernt wird nun der Opfer gedacht. In der Nachbargemeinde Hirtenberg steht seit April 2024 eine Stele aus 40 gestapelten Betonprismen. Sie tragen die Namen der Außenlager von Mauthausen.

Der Lokalhistoriker Erich Strobl setzte sich vehement für eine Gedenkstätte ein. Auf den KZ-Gründen war sie nicht möglich. © Fotocredit: Falter/Mavric

Bei der Enthüllung wurden die Initiator:innen vor der Stele fotografiert. Auf einem Bild steht Strobl neben dem Hirtenberger Bürgermeister Karl Brandtner (SPÖ) und Mitarbeiter:innen der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Sogar Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist drauf. Nur einer fehlt – Andreas Ramharter, der Bürgermeister von Leobersdorf.

Der schaut lieber in die Zukunft. Die Vergangenheit ist schlecht für das Geschäft. Nazis schrecken Investor:innen ab. Ramharter hat es trotzdem geschafft. Als Teilinhaber seiner Immobilien-Firma hat er die KZ-Gründe für viel Geld verkauft. Als Bürgermeister hat er im Gemeinderat für Umwidmungen gestimmt, die den Kaufpreis noch um rund zehn Prozent erhöht haben. Über 16 Millionen Euro brachte ihm die Winnetou-Wiese.

Ein unscheinbarer Name für eine unscheinbare Brache. Eine dunkle Wolkendecke hängt über der Ebene. Auf kargen Zweigen leuchten rote Hagebutten. Das Reh ist im Unterholz verschwunden.