„Wir schliefen in der Wohnung über dem Shop, zu fünft in einem Zimmer, bekamen manchmal Essen und etwas Geld auf die Hand“, erinnert sich Tomas. Der Slowake war wie viele seiner Kolleg:innen im Sewa-Shop in Wien nicht offiziell angestellt. Er ist ein Ex-Mitglied der spirituellen Gemeinschaft Sri Chinmoy, die mit gratis Meditationskursen auf Plakaten wirbt.

Er will anonym bleiben, also nenne ich ihn Tomas. „Die meiste Zeit arbeitete ich im Shop auf der Mariahilferstraße“, erzählt der Slowake im Gespräch mit der WZ. Auch im „My Secret Garden“ hat er immer wieder ausgeholfen. Das vegetarische Restaurant im Raimundhof ist ebenfalls ein sogenanntes Divine Enterprise, also ein göttliches Unternehmen, das von Anhänger:innen des spirituellen Lehrers Sri Chinmoy, den sogenannten Disciples (Jünger), gegründet wurde. Dort arbeiten wiederum Disciples – sowohl angestellt als auch schwarz.

Obwohl der Guru Sri Chinmoy 2007 starb, lebt seine Philosophie weiter. Und einer der Grundpfeiler dieser Philosophie ist es „Selfless Service“ zu leisten. Mindestens drei Stunden täglich, denn bedingungsloser, selbstloser Dienst sei ebenso zielführend, die eigene Göttlichkeit zu erkennen, wie die höchste Form der Meditation, erklärte der spirituelle Lehrer. Da passt es gut, dass der Geschäftsführer von Sewa in Österreich, Frank Perlick, auch das Lotus Zentrum in Wien leitet und Meditationskurse gibt.

© Fotocredit: Anja Stegmaier

© Fotocredit: Anja Stegmaier

© Fotocredit: Anja Stegmaier

© Fotocredit: Anja Ste ‹ ›

Vom Naturkostlädchen zum internationalen Imperium

„Ich war von Beginn an ein treuer Anhänger des Gurus“, erzählt Tomas. Er war Teil des Teams, das Madal Bal in der Slowakei gegründet hat. Die Unternehmensgruppe ist mittlerweile eine Aktiengesellschaft, die unter anderem hinter den Sewa-Shops steht. Madal Bal startete 1978 als Naturkostgeschäft in der Schweiz, gegründet von Andreas Beyer, der mit dem Handel eines Sirups zum Fasten groß wurde. Heute steckt hinter dem von Sri Chinmoy verliehenen spirituellen Namen, eine Holding mit Sitz in der Schweiz, die Geschäfte in mehr als zehn Ländern in Europa betreibt und laut eigenen Angaben mehr als 400 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Unternehmer Andreas Beyer, der in der Community unter dem Namen Kailash bekannt ist, ist zudem Präsident des Vereins, der hinter dem Sri Chinmoy Center in Zürich steht, sowie spiritueller Leiter und Lehrer.



Zum Kerngeschäft von Madal Bal gehören die Shops in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien und Tschechien, die vor allem Billigstwaren und Restpostenprodukte aus Indien und China verkaufen, und der Großhandel mit Reformprodukten. In der Slowakei, in Tschechien, Ungarn und Mazedonien bringt zudem der Großhandel mit Werkzeugen großen Umsatz. Das Geschäft läuft so gut, dass eigene Logistikzentren gebaut und Lager- und Warenbewirtschaftung als weiterer Geschäftszweig ausgebaut wurden.

„I love shopping“

Der Guru ermutigte zu Lebzeiten stark den Gründungswillen seiner Schüler:innen. „Er segnete die Businesses, gab ihnen spirituelle Namen und nannte sie göttlich“, erzählt Tomas. Die Divine Enterprises hatten die Funktion, für das Auskommen des Gurus und seiner Community zu sorgen, aber auch die spirituelle Botschaft und „das Licht des Gurus“ zu verbreiten. Im Idealfall arbeiten nur Disciples in Divine Enterprises miteinander, um spirituelle Praxis und Erwerbsarbeit zu vereinen. Der Fokus dabei liege auf selbstlosem Dienst, Harmonie und innerer Entwicklung. Faire Bezahlung ist nicht vorgesehen. Im Gegenteil.

„Die Leiter der Zentren sagten uns, dass viel Geld und hohe Löhne das spirituelle Leben zerstören und dass die materielle Welt uns auf unserem Weg zurückhält“, erzählt Tomas. Der Handel mit Ramsch in den Sewa-Shops unter dem Motto „I love shopping“ passt nicht dazu. „Es war einfach ein gutes Geschäft, das Profit brachte“, erklärt Tomas den Widerspruch.

Die Divine Enterprises, insbesondere Madal Bal ermöglichten dem Guru alles, was er wollte, denn die Firmengruppe war extrem profitabel, so Tomas. „Wenn es den Geschäftsführer von Madal Bal nicht gäbe, wären wir so arm wie eine Kirchenmaus!“, habe Sri Chinmoy einmal gesagt, erinnert sich der Slowake.

Das "My Secret Garden" wirbt auf der Wiener Mariahilferstraße - und für die Meditationskurse und Konzerte der Gemeinschaft. © Anja Ste

Gehaltserhöhung ist Gottesbeleidigung

Arm sind am Ende die Mitarbeiter:innen. Tomas arbeitete zunächst „schwarz“ in Sewa-Shops in Wien. In den Nullerjahren wurde er Geschäftsführer von Madal Bal in der Slowakei und verantwortete dort die Hochphase der Expansion. Als leitender Angestellter war sein Bankkonto trotzdem leer, da er nicht mehr als 900 Euro monatlich verdiente. Nach 15 Jahren als General Manager fragte er erstmals nach einer Gehaltserhöhung. Sein Chef Andreas Beyer antwortete: „Über den Ruhestand nachzudenken und sich Sorgen um die Zukunft zu machen, ist eine Beleidigung des Meisters, Gottes und deiner Seele. Wenn du versuchst Geld zu verdienen, um deine eigene Zukunft zu verbessern, ergibt das nur Sinn, wenn du dein Leben ohne Guru geplant hast und ohne spirituelles Leben. Solange du Teil des Zentrums bist und bei Madal Bal, brauchst du dir um deinen Lebensunterhalt keine Sorgen machen.“



Tomas und andere Aussteiger:innen berichten, dass sie mit dem Ausstieg aus der Gemeinschaft alles verloren haben und es schwer sei, sich in der Gesellschaft zurecht zu finden. Keiner der Disciples darf und will Kontakt zu Ex-Mitgliedern haben, der Job im Divine Enterprise ist weg, der Platz in der geteilten Unterkunft ist weg. Es gibt wenig oder keine Nachweise über geleistete Arbeitsjahre oder Joberfahrung. „Du bist 40 oder 50 Jahre alt und beginnst bei Null“, sagt Tomas.

Finanzielle und emotionale Abhängigkeit

Wie ein launischer Vater, der seinen Kindern mal mehr, mal weniger Taschengeld gibt, sorgt sich Madal Bal um seine Mitarbeiter:innen. Tomas erzählt, dass die Angestellten jederzeit fragen konnten, ob sie Geld für eine Reise oder ein Flugticket bekommen würden. Für spirituelle Reisen und Seminare war es zwar leicht, freizubekommen. Einmal im Jahr sollten Disciples nämlich nach New York reisen, um den Geburtstag des Gurus zu feiern.

Wenn das Geschäft aber mal nicht so gut lief, erhielten die Disciples nur das Nötigste: Essen und einen Schlafplatz in einer der Wohnungen von Madal Bal. „Kannst du aushelfen?“ oder „Du musst für weniger Geld arbeiten, es läuft momentan schlecht“ waren Sätze, die er immer wieder hörte, erzählt Tomas. Zur Arbeit gezwungen wurde er aber nie.

Hier kommt die psychologische Komponente ins Spiel. Wer Disciple wird, verschreibt sein ganzes Leben dem Guru und seiner Philosophie. Es gibt nur noch den „Path“, den einen richtigen Weg. Der Kontakt zu Familie und Freund:innen außerhalb bricht ab. „Du bist neu, jung und willst Aufmerksamkeit und Anerkennung der Gruppe“, sagt Tomas. Also arbeiten Disciples zehn oder zwölf Stunden am Tag, absolvieren ihr Sport- und Meditationsprogramm und schlafen in sehr einfachen Zimmern zusammen mit anderen. Der gesamte Alltag ist verplant, es gibt keine Zeit, nachzudenken: alles Merkmale, die auf Sekten zutreffen.

„Es ist wie in einem goldenen Käfig“, sagt Tomas. Er sei auch glücklich gewesen. Er habe geglaubt, dass er sonst nichts brauche. Rückblickend sei es aber ein Leben wie das eines „Drogenabhängigen“ gewesen.

Alter und Krankheit bringen dieses „High“ zudem schnell an seine Grenzen. „Du denkst, der Guru wird dir helfen, gesund zu werden. Du liest seine Bücher, singst seine Lieder und meditierst.“ Geld und Krankenversicherung haben in solchen Fällen die wenigsten. Als guter Disciple brauche man laut dem Guru sowieso nicht zu Ärzt:innen gehen, erinnert sich Tomas.

Das Millionengeschäft und die Privatstiftung

Mitarbeiter:innen arbeiten in Divine Enterprises für wenig oder kein Geld. Das haben neben Tomas drei weitere Ex-Disciples in verschiedenen Ländern der WZ berichtet. Der Gewinn wird nämlich heute wie damals gebraucht, um die zahlreichen Meditationszentren zu finanzieren, in denen gratis Konzerte, Kurse, Läufe und Seminare angeboten werden, um neue Mitglieder anzuwerben. Achtzehn Jahre nach dem Tod des Gurus, werden professionelle Disciples auf der ganzen Welt finanziert, die die spirituelle Community organisieren, anleiten und Kurse geben, erzählt Tomas. Die Geschäftsführer:innen leben kein so einfaches Leben, wie ihre Mitarbeiter:innen. Die erfolgreichsten Unternehmer:innen spielen sich frei, sie folgten dem Guru zu Lebzeiten bei seinen Reisen um die Welt und lebten in der Nähe ihres spirituellen Lehrers in New York.

So auch Andreas Beyer, der Gründer von Madal Bal. Der Schweizer reist heute als spiritueller Vortragender um die Welt (siehe Video). Der Handel mit den Restposten erwies sich für ihn lange als Millionengeschäft. 2008 beliefen sich die Umsatzerlöse im Jahresabschluss von Madal Bal in Österreich auf fast zehn Millionen Euro. Das war laut diversen Jahresabschlüssen im Durchschnitt die gesamten Nullerjahre der Fall. Und das sind lediglich die Summen, die das Unternehmen in Österreich mit den Sewa-Shops erwirtschaftete.

Die Tochterfirmen der Madal-Bal-Aktiengesellschaft wurden im Jahr 2007an die Madal Bal Holding AG in der Schweiz verkauft. Der Verkaufserlös betrug 6.576.500 Euro. Per Gesellschafterbeschluss wurde entschieden, diesen Betrag als Gewinnausschüttung an den Eigentümer auszuzahlen.

Laut Website des Sri Chinmoy Centres Zürich hat Beyer seine Firmen vor Jahren einer Stiftung geschenkt und lebt zurückgezogen in den Bergen. Gleichzeitig ist er seit 2006 Präsident der Compassion-Service Stiftung, einer gemeinnützigen Privatstiftung in der Schweiz.

Die Stiftung hat den Zweck der „Förderung der spirituellen Entwicklung des Menschen durch Meditation, Selbst-Transzendierung und selbstlosen Dienst gemäß der Philosophie Sri Chinmoys“ und ist - weil gemeinnützig - von Steuern befreit. Im Stiftungsrat sitzt auch Frank Perlick, der Sewa-Manager in Österreich. Fast eins zu eins finden sich die Mitglieder des Stiftungsrates auch im Vorstand des Vereins, der hinter dem Sri Chinmoy Center in Zürich steht. Andreas Beyer kann als Präsident mit Einzelunterschrift zeichnen. Der Schweizer kann über das Konstrukt der Stiftung von den Gewinnen der Unternehmen profitieren.

Nach dem Tod des Gurus ist die Anzahl der Anhänger:innen stark zurückgegangen. Auch, weil Vorwürfe zu sexuellem Missbrauch gegen ihn von zahlreichen Frauen aus der Bewegung bekannt wurden. (Link) Deshalb arbeiten mittlerweile auch Menschen in Divine Enterprises, die keine Disciples sind, sagt Tomas. Der Rest lebe nach wie vor so, als wenn der Guru noch am Leben wäre. „Er ist überall. In dir, in deinem Herzen. Er sieht dich von oben und kümmert sich um all deine Probleme.“

Das Lotuszentrum in Wien sowie Andreas Beyer wurden von der WZ um eine Stellungnahme gebeten, diese Bitte blieb bis heute unbeantwortet.

Erfahre mehr über die spirituelle Bewegung hinter den Meditationsplakaten.