Das Millionengrab am Cobenzl

Alle sind gekommen. Alle sind begeistert. Stadträtin Ulli Sima überschlägt sich vor Lob. Kollege Jürgen Czernohorszky stimmt ein. Bürgermeister Michael Ludwig schnippelt ein Band durch. Bernd Schlacher nippt aus seinem Weinglas. Der Gastro-Star ist zufrieden. Die Eröffnung seiner Weitsicht – einer pompösen Eventlocation am städtischen Wiener Cobenzl – läuft wie am Schnürchen. Dompfarrer Toni Faber gibt seinen Segen. Die Korken knallen. Die Gläser klirren. Es ist ein bedeckter Tag im Herbst 2022. Mit strahlenden Gesichtern genießen die Promis die Aussicht auf die wolkenbehangene Stadt.

18 Monate später ist das Strahlen aus den Gesichtern verschwunden. Die verantwortlichen Politiker:innen haben Sorgenfalten auf der Stirn. Kaum war das Eröffnungsfest vorbei, sprangen Schlacher und sein Investor ab. Sie haben den Bau des Luxus-Ensembles finanziert. Nun muss die Stadt das Geld zurückzahlen. Es geht um viele Millionen Euro.

Wie konnte es so weit kommen? Wieso scheitert ein so erfolgreicher Gastronom wie Bernd Schlacher an einem der schönsten Plätze der Stadt? War der verschwenderische Ausbau ein Fehler? Oder die Partnerschaft der Stadt mit einem privaten Investor? Die WZ und der Falter haben sich durch Pachtverträge, Ausschreibungen, Beschlüsse gearbeitet und mit einem Dutzend Beteiligten gesprochen, um Antworten zu finden.

Die Geschichte des Finanzdebakels beginnt mit einem Neustart. Es ist der 7. November 2019. Am Cobenzl klicken die Auslöser. Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) posiert mit Spaten vor einem Plakat. „Wir bauen für Sie das neue Café und Restaurant Schloss Cobenzl”, steht über dem Rendering des Architekturentwurfs. Der Spatenstich soll eine glänzende Zukunft einläuten.

Die schwere Vergangenheit ist vergessen: Über Jahre prozessierte die Stadt einen Vorpächter aus dem Schloss. Zu schmuddelig, zu verschlissen war ihr das altmodische – aber beliebte – Ausflugslokal. Jetzt kann sie das ein Hektar große Areal endlich umbauen. Dafür kooperiert die Stadtverwaltung mit privaten Geldgebern. Ein Public-Private-Partnership soll einen modernen Mix aus Event-Location und gehobener Ausflugs-Gastronomie auf den Cobenzl bringen – für die Wienerinnen und Wiener, wie die Verantwortlichen immer wieder betonen. Dass der Umbau die Wienerinnen und Wiener viele Millionen Euro kosten wird, ahnt beim Spatenstich noch niemand.

Der Mann, der das Geld bringen soll

Neben Sima lehnt auch Martin Rohla an einem Spaten. Rohla ist der Mann, der das Geld bringen soll. Er hat die Gastroketten Swing Kitchen und Habibi & Hawara aufgebaut. Zwei Jahre vor dem Spatenstich hat er den Zuschlag als Betreiber und Pächter von Schloss Cobenzl erhalten. Auch Frank Albert ist mit an Bord. Der deutsche Unternehmer hat die Immobilienfirma Supernova gegründet. Bekannt wurde Albert durch die Übernahme der bankrotten Heimwerkerkette Baumax. Im Vorjahr kaufte er die Möbelkette Kika/Leiner um kolportierte 350 Millionen Euro von Rene Benkos Signa. Albert wird ein gutes Gespür für lukrative Geschäfte nachgesagt. An der Weitsicht Cobenzl Immobilienentwicklungs GmbH ist er mit 30 Prozent beteiligt.

Den Unternehmern schwebt Großes vor: Hochzeitsparadies, Co-Working-Space, Hotel, Kulturbühne, Höhenstraßenmuseum, Restaurant. Klotzen statt kleckern. „Wir wollen den Wienern einen sehr vermissten Lieblingsort wiedergeben”, sagt Rohla vor Journalist:innen. Ambitionierte Pläne.

Sie platzen ein Jahr später. Rohla steigt aus. Die Corona-Pandemie durchkreuzt sein Geschäftsmodell. Der Business-Plan geht nicht auf. Hotel, Co-Working-Space, Kulturbühne werden verworfen. Die Stadt sucht händeringend einen neuen Pächter.

Hohes Risiko für Stadt

Und wird bei Bernd Schlacher fündig. Der zögert erst. „Die Stadt hat mich ein paarmal gefragt”, sagt er gegenüber WZ und Falter. Schlussendlich springt er kurzfristig ein. Auch Investor Albert glaubt noch an das Projekt und bleibt. Schlacher gilt als erfahrener, vor allem aber erfolgreicher Gastronom. Zu seinem Unternehmen Motto Group gehören das „Motto am Fluss“ am Donaukanal und das „Hotel Motto“ auf der Mariahilfer Straße. In seiner Bäckerei verkauft er „Motto Brot“. Seine Cateringfirma ist exklusiver Partner der Hofburg. Was Schlacher angreift, funktioniert.

20 Millionen Euro verschlang der Umbau des Cobenzl-Areals. © Fotocredit: WZ

Im Wiener Rathaus atmet man auf. Endlich übernimmt ein Profi das Lokal. Schlacher soll den Karren aus dem Dreck ziehen. Am Cobenzl kehrt Ruhe ein. Die MA 49 (Forst- und Landwirtschaftsbetriebe), die das Areal verwaltet, bietet ihm einen attraktiven Pachtvertrag – mit hohem Risiko für die öffentliche Hand. Der Gastronom sollte die Pacht ursprünglich für 30 Jahre bekommen, als Sicherheit für die getätigten Investitionen. Die Stadt verzichtete sogar auf ihr ordentliches Kündigungsrecht bis Ende 2051. Sollte der Vertrag dennoch früher enden, muss die Stadt Schlacher die Investitionskosten ersetzen. Doch noch sind alle guter Dinge.

Im November 2022 eröffnet Schlachers Weitsicht Cobenzl. Rathaus-Prominenz pilgert zum Cobenzl. Kellner servieren Weißwein. Glückliche Stadträte und ein glücklicher Bürgermeister blicken in Fernsehkameras. „Es ist großartig geworden", sagt Michael Ludwig.

Kritik an kostspieligem Projekt

Im Schloss wurde edles Parkett verlegt, Kronleuchter erhellen den Kuppelsaal. Hinter imposanter Glasfassade geben sich die Wohlhabenden das Ja-Wort. Sechs Veranstaltungsräume in drei Gebäuden und ein Restaurant für insgesamt über 1.000 Gäste bietet die Weitsicht. Sie spielt alle Stücke. Der Entwurf stammt vom Wiener Architekturbüro Mostlikely Architecture und seinem Berliner Partner Realarchitektur. Mostlikely gewann auch die Wettbewerbe für die Umgestaltung der Sunken City auf der Donauinsel und der neuen Markthalle am Naschmarkt – beide waren, wie auch der Umbau am Cobenzl, im politischen Verantwortungsbereich von Stadträtin Sima.

Wir haben mit Architekten über die Pläne gesprochen. Viele sehen sie kritisch. „Die Grundlage des Architekturwettbewerbs war übertrieben. Man wollte, dass dort unter anderem eine Tiefgarage errichtet wird, damit immer vier Veranstaltungen parallel laufen können, dass mehrere hundert Menschen nebeneinander feiern“, sagt Architekt Lukas Groh, der mit einem Partner auch einen Entwurf einreichte. Doch die Tiefgarage wurde nie gebaut.

„Das Rondell ist ein zu aufwendiges Projekt und zu protzig geworden“, sagt die Architektin Judith Eiblmayr, die Teil der Ausschreibungs-Jury war. „Die Betreiber haben auf Nobel-Gastronomie gemacht. Doch man muss jeden hereinlassen, auch wenn man in Wanderschuhen daherkommt.“ Schicke Architektur, die auf ein Upgrading der Gäste abzielt, sei nicht demokratisch.

Das Rondell ist ein zu aufwendiges Projekt und zu protzig geworden. Architektin Judith Eiblmayr

Schicke Architektur braucht ein gut betuchtes Publikum, um ihre Baukosten reinzuspielen. 20 Millionen kostet das neue Ensemble. Zahlen wollen es die privaten Partner. Eine der treibenden Kräfte hinter dem Public-Private-Partnership ist Andreas Januskovecz. Als Forstdirektor und Leiter der MA 49 ist er für die Pachtverträge am Cobenzl verantwortlich. Januskovecz sitzt in der Jury des Wettbewerbs. Er spricht sich von Beginn an für eine Modernisierung aus – ohne die öffentliche Hand zu belasten. „Die Stadt wird dort nicht investieren“, sagt Januskovecz 2017 zum Falter.

Doch es kommt anders. Die Stadt muss schon bald Geld zuschießen. 2019 sichert sie vertraglich zu, 1,8 Millionen Euro beizusteuern. Im August 2020 erhöht sie ihr Investment nochmals um 2,5 Millionen Euro. WZ und Falter liegen die beiden Beschlüsse des Wiener Gemeinderates vor. Sie wurden einstimmig angenommen. Insgesamt kommen also 4,3 Millionen von den Steuerzahlern. Dabei sollte es bei weitem nicht bleiben.

Die Stadt muss Millionen überweisen

Denn das Worst-Case-Szenario tritt ein. Schlacher und Albert kündigen den Pachtvertrag nur fünf Monate nach der Eröffnung; ein Jahr später – im heurigen Februar – sperrt die Weitsicht zu. Das Lokal war nicht rentabel. „Wenn bei einem so hohen Investment die Zinsen von zwei auf 5,5 Prozent steigen, kann man in der Gastronomie nichts verdienen”, sagt Schlacher zu WZ und Falter. Zu wenige Wiener:innen kamen für einen Aperol Spritz um sieben Euro den Berg herauf. Bezahlen werden sie trotzdem.

Schlacher und Albert wollen ihr Geld zurück – die restlichen 16 Millionen Euro. Sie stehen ihnen – laut Pachtvertrag – zu. Wie viel die Stadt tatsächlich überweisen muss, klärt derzeit ein Sachverständiger. Das Gutachten ist noch nicht fertig, heißt es von der zuständigen MA 49.

Schlacher und sein Investor rechnen mit einer hohen zweistelligen Summe. „Den Betrag, den wir für unsere Investitionen zurückbekommen, haben wir noch nicht festgelegt – es wird aber nüchtern betrachtet der Betrag sein, den wir investiert haben, abzüglich der Abschreibung”, sagt Jürgen Unger, Geschäftsführer der Weitsicht Cobenzl Immobilienentwicklungs GmbH zu WZ und Falter.

Systemgastronomie soll den Cobenzl retten

Das Public-Private-Partnership war keine Lösung für den Cobenzl. Es hinterließ ein Luxus-Ensemble auf öffentlichem Grund – einen protzigen Investorentraum, von Steuerzahler:innen finanziert. Stadträtin Sima hat aus dem Desaster gelernt. Zuletzt gab sie sich kritisch gegenüber Kooperationen mit privaten Investoren.

Seit drei Wochen hat der Cobenzl seine Tore wieder geöffnet. Still und leise übernahm die DoN Group das Architekturjuwel. Das größte private Catering-Unternehmen des Landes bewirtet die Fahrgäste der ÖBB, sitzt in Flughäfen und Bahnhöfen, managt die Franchise-Kette Vapiano. An den Investitionen für den Neubau beteiligt sich die Firma nicht. Wie hoch die Pacht ist, will uns weder die DoN Group noch die Stadt sagen. „Wir haben Stillschweigen vereinbart“, sagt Forstdirektor Januskovecz.

Ob die DoN Group den Wiener:innen den Cobenzl schmackhaft machen kann? „Die Nachfrage ist enorm, über 150 Buchungsanfragen sind seit der Wiedereröffnung bei uns eingegangen”, sagt eine Sprecherin der Gruppe. Rauschendes Promi-Fest gab es diesmal keines. Eine dünne Aussendung ging an die Medien. Als wäre der Stadt der Verschleiß ihrer Pächter:innen peinlich.