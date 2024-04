Das Millionengrab am Cobenzl

Genese

Das Lokal und Areal am Wiener Cobenzl gehören seit über hundert Jahren der Stadt – und damit all ihren Bürger:innen. In den vergangenen Jahrzehnten war es immer wieder in den Medien. Es ging um Verwahrlosung, Rechtsstreitigkeiten, Pächterwechsel. Zuletzt poppte die Meldung auf, dass die öffentliche Hand privaten Investoren viele Millionen zurückzahlen muss. WZ und Falter wollten den Fall noch einmal rekonstruieren. Schließlich geht es um das Geld von uns allen.

Gesprächspartner:innen

Martin Rohla, Geschäftsführer Goodshares GmbH

Jürgen Unger, Geschäftsführer Weitsicht Cobenzl Immobilienentwicklungs GmbH

Bernhard Schlacher, Geschäftsführer Motto Holding GmbH

Martin Ruzicka und Georg Demmer, Zwischennutzung „Luftschloss Cobenzl“

Büro von Jürgen Czernohorszky, Amtsführender Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal

Stadt Wien: Klima, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb MA 49

Andreas Januskovecz, Forstdirektor, Leiter MA 49

Angelika Leitner-Suritsch, Marketing DoN Group

Judith Eiblmayr, Architektin, Mitglied der Preisjury

Stadt Wien, MA 21B Stadtteilplanung und Flächenwidmung

Daniel Resch (ÖVP), Bezirksvorsteher Döbling

Gerhard Hertenberger, Initiative Denkmalschutz

Lukas Groh, Groh Wagner Architekten

Gastronom:innen in Wien

Daten und Fakten

Cobenzl-Chronologie

Ursprünglich gehörte das Areal am Reisenberg den Jesuiten, die hier eine Villa besaßen.

1776 wurde das einstige Schloss Cobenzl von Johann Philipp Graf Cobenzl rund 500 Meter weiter oberhalb des jetzigen Cobenzl-Ensembles erbaut.

Die Allgemeine Holländisch-Österreichische Baugesellschaft ließ das Schloss 1869-1899 zu einem Schlosshotel umbauen. Es wurde 1966 abgerissen.

Die Stadt Wien unter Bürgermeister Karl Lueger kaufte 1907 das Areal – in etwa so groß wie der heutige Bezirk Mariahilf – , in deren Eigentum es bis heute ist.

1910 verpachtete die Stadt das Cobenzl an Julius Kühn und Ludwig Täuber, die einen Cafe-Pavillon und eine Gastwirtschaft errichteten.

1934 wurde der Bau der Höhenstraße beschlossen. Die ersten Busse verkehrten zum Cobenzl und es wurde zu einem beliebten Naherholungsziel für die Wiener:innen. Das Schloss wurde modernisiert und die Familie Hübner übernahm das Lokal.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schlosshotel verwüstet und 1945 als Flüchtlingslager verwendet.

In den 1950er-Jahren wurde das bis heute bekannte Rondell-Café gebaut. Es war bis 2017 in Betrieb.

1972 endete die Pächterschaft der Hübners und das Schloss stand leer und verwahrloste.

1980 brannte der südliche Trakt des Restaurants ab.

1982 wurde das Cobenzl von Olaf Auer übernommen. Er errichtete ein kleines Schloss an der Stelle des abgebrannten Traktes und eröffnete das „Auer Schloss Restaurant Cobenzl“.

2012 kündigte die Stadt den Pachtvertrag mit Auer auf. Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) wollte das „in die Jahre gekommene Restaurant“ renovieren.

Am 14. März 2017 wurde das Gelände zwangsgeräumt. Auer betrieb das Schloss 37 Jahre.

Vom Frühjahr 2017 bis Herbst 2018 war die Agentur Luftschloss Cobenzl Zwischenpächter der Liegenschaft. Sie betrieben das Café und machten Veranstaltungen im Schloss.

Im November 2017 wurde öffentlich, dass der Unternehmer Martin Rohla neuer Pächter und Betreiber des Cobenzl wird. Er hätte das Gebäude ab Sommer 2020 nach einer Renovierung übernehmen sollen.

Im September 2019 genehmigt der Gemeinderat Wien den Pachtvertrag mit der Weitsicht Cobenzl Immobilienentwicklungs Gmbh.

Im November 2019 erfolgte der Spatenstich für die Renovierung.

Rohla stieg wegen Unsicherheiten aufgrund der Corona-Krise 2020 aus. Am 1. Dezember 2020 wurde der Gastronom Bernd Schlacher als neuer Pächter präsentiert.

Am 19. April 2021 war Baustart für das neue Projekt.

Im Herbst 2022 wurden in der „Weitsicht Cobenzl“ die ersten Gäste begrüßt.

Im Frühjahr 2023 kündigt Schlacher überraschend den Vertrag – wegen „schlechter wirtschaftlicher Lage und Inflation“.

22. Dezember 2023: Die Pacht wird von der Stadt neu ausgeschrieben.

Am 27. März eröffnet das Cobenzl erneut: Neuer Pächter ist die DoN Group von Josef Donhauser, die unter anderem auch das Catering in den ÖBB-Zügen macht.

Quellen

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien