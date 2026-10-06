Wenn mein Vater richtig wütend wird, kommt er irgendwann immer auf denselben Punkt: Wir, seine Kinder, hätten es ihm zu verdanken, dass wir den österreichischen Pass besitzen.

Wie wir als Kinder afghanischer Geflüchteter zu diesem Pass kamen, weiß ich noch genau. Ich war ungefähr sieben Jahre alt, als uns Herwig van Staa, damals Innsbrucker Bürgermeister und ÖVP-Urgestein, im Rathaus die österreichische Staatsbürgerschaft verlieh. Was dort geschah, verstand ich nicht. Es erschien mir nicht wichtig. Erst Jahre später begriff ich, welches Privileg mir tatsächlich an diesem Tag überreicht worden war.

„Wie werde ich EU-Bürger:in?“

Denn in den folgenden Jahren und Jahrzehnten kamen immer wieder Verwandte, Bekannte und Freunde aus Afghanistan nach Europa, vor allem nach Österreich und Deutschland. Und fast immer stellten sie als Erstes dieselbe Frage: Wie bekomme ich den österreichischen Pass? Wie werde ich EU-Bürger:in?

Auf meinen vielen Reisen nach Afghanistan – die letzte liegt erst wenige Tage zurück – wurde mir immer wieder vor Augen geführt, wie viel Freiheit an einem Stück Papier hängen kann. Und wie viel Unfreiheit.

Der österreichische Pass gehört zu den besten der Welt. Man reist fast überallhin, ohne vorher um Erlaubnis bitten zu müssen, und man kann sich auf dieses Dokument verlassen. Der afghanische Pass ist das Gegenteil. Er ist ein Papiergefängnis. Im Henley Passport Index 2026 landet er erneut auf dem letzten Platz von 199 Pässen, mit visafreiem Zugang oder Visum bei Ankunft in gerade einmal 24 Ländern und Territorien. Der Abstand zum Spitzenreiter beträgt 168 Ziele, 2006 waren es noch 118. Die Welt ist für die einen größer geworden und für die anderen kleiner.

Flucht und Identitätsnachweis

Im Sommer 2015, als Europa von einer Flüchtlingskrise sprach, stand ich vor dem Kabuler Passamt im Westen der Stadt, nicht weit von unserem Haus. Ich wollte über die Schlange davor schreiben, die lang war, sehr lang. Viele Menschen wollten das Land verlassen, viele mussten es, wegen des Krieges und einer Sicherheitslage, die schon damals verheerend war. Seit der Rückkehr der Taliban hat sich die Lage in vielerlei Hinsicht weiter verschlechtert, vor allem für Frauen und Mädchen, und noch mehr Menschen werden aus dem Land gedrängt.

Nicht jede:r wollte sich Schleppern ausliefern und über die sogenannten illegalen Routen fliehen. Viele dachten pragmatisch: Ich brauche einen ordentlichen Identitätsnachweis, für mich und meine Familie. Mit dem Pass käme man vielleicht legal in ein Nachbarland, mit einem Visum. Von dort ginge es womöglich weiter. Und wer es irgendwann nach Europa schafft, hat zumindest ein Dokument in der Hand, das beweist, wer er ist.

Dieser afghanische Pass kostete 2015 mehr als mein österreichischer. Eine fünfköpfige Familie musste schnell mehrere tausend Dollar aufbringen, in einem der ärmsten Länder der Welt. Die korrupten Beamten in Kabul wussten genau, welches Geschäft sich da gerade auftat. Es lief jahrelang so weiter, zum Teil läuft es bis heute.

Visa für die meisten unerreichbar

Heute kommt man mit dem afghanischen Pass kaum noch irgendwohin. Visa für Arbeit, Ausbildung oder Studium sind für die meisten unerreichbar. Und trotzdem brauchen die Menschen ihn, gerade jetzt. Viele müssen ins Ausland, und das nicht nur wegen Flucht und Gewalt. Das Gesundheitssystem liegt am Boden, wer Krebs hat, findet in Afghanistan keine Behandlung und muss nach Pakistan oder in den Iran. Allein in meiner Familie gibt es mehrere Betroffene.

Frauen und Mädchen, denen die Taliban Studium und Arbeit verbieten, hoffen auf ein Ausbildungs- oder Arbeitsvisum. Und weil sich die meisten Botschaften aus Kabul zurückgezogen haben, führt fast jeder Behördenweg über ein Nachbarland, allen voran über Pakistan. Wer in Islamabad vor einer Botschaft vorsprechen will, braucht: einen Pass.

Absurde Realität

Wie absurd die Lage ist, zeigt schon das Dokument selbst. Obwohl die Taliban im August 2021 die Macht übernommen haben, wird der Pass weiterhin im Namen der früheren Islamischen Republik Afghanistan ausgestellt. Ein Staat, der nicht mehr existiert, prangt auf einem Papier, das kaum jemand anerkennt.

Das Problem reicht bis nach Wien. Auch in Österreich und Deutschland leben viele Menschen, die noch einen afghanischen Pass besitzen. Bei vielen läuft er bald ab, bei manchen ist er längst abgelaufen. Eine einheitliche afghanische Vertretung im Ausland gibt es nicht mehr. Botschaften und Konsulate werden von unterschiedlichen Akteuren kontrolliert.

Die Botschaft in Wien etwa wird bis heute von einer Botschafterin der gefallenen Republik geführt. Die Taliban erkennen sie nicht an, und sie erkennt die Taliban nicht an. Andere Vertretungen dagegen stehen inzwischen unter Kontrolle der Taliban. Für viele Betroffene ist das ein Dilemma. Sie sind vor genau diesen Taliban geflohen, und nun sollen sie ausgerechnet in deren Vertretungen vorstellig werden, ihre Daten hinterlassen und ihre Familien in Afghanistan nennen, um ein Dokument verlängern zu lassen. Wer das nicht wagt, bleibt ohne gültigen Pass zurück. Dazwischen stehen all jene, die nichts weiter wollen, als ihre Papiere in Ordnung zu bringen.

Wenn mein Vater wieder einmal wütend wird und mir vorhält, ich hätte ihm meinen Pass zu verdanken, widerspreche ich nicht mehr. Er hat recht. Aber nicht, weil wir es uns verdient hätten. Sondern weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankam und Glück hatte. Die Menschen in der Schlange vor dem Kabuler Passamt hatten dieses Glück nicht. Sie haben nicht weniger gearbeitet, nicht weniger gelitten und nicht weniger gehofft. Sie haben nur das andere Stück Papier.

Emran Feroz ist österreichisch-afghanischer Journalist und Autor. Für die WZ schreibt er alle zwei Wochen eine Kolumne über seine politischen Beobachtungen.