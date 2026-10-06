Wie ein Pass die Welt schrumpfen lässt
- Von
- Emran Feroz
Mein österreichischer Pass eröffnet mir fast die ganze Welt. Der afghanische Pass sperrt Millionen Menschen ein, und trotzdem stehen sie für ihn Schlange.
- Der afghanische Pass bietet kaum Reisefreiheit und ist teuer, während der österreichische Pass große Vorteile verschafft.
- Viele Afghaninnen und Afghanen benötigen dringend einen Pass, doch Korruption und politische Unsicherheiten erschweren die Beschaffung.
- Die Ausstellung und Verlängerung afghanischer Pässe ist durch die Machtübernahme der Taliban und fehlende Vertretungen im Ausland problematisch.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Afghanischer Pass 2026: letzter Platz von 199 im Henley Passport Index
- Visafreier Zugang mit afghanischem Pass: nur 24 Länder
- 2015 kostete ein afghanischer Pass für 5 Personen mehrere tausend Dollar
- Taliban stellen Pässe weiter im Namen der alten Republik aus
Wenn mein Vater richtig wütend wird, kommt er irgendwann immer auf denselben Punkt: Wir, seine Kinder, hätten es ihm zu verdanken, dass wir den österreichischen Pass besitzen.
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Wie wir als Kinder afghanischer Geflüchteter zu diesem Pass kamen, weiß ich noch genau. Ich war ungefähr sieben Jahre alt, als uns Herwig van Staa, damals Innsbrucker Bürgermeister und ÖVP-Urgestein, im Rathaus die österreichische Staatsbürgerschaft verlieh. Was dort geschah, verstand ich nicht. Es erschien mir nicht wichtig. Erst Jahre später begriff ich, welches Privileg mir tatsächlich an diesem Tag überreicht worden war.
„Wie werde ich EU-Bürger:in?“
Denn in den folgenden Jahren und Jahrzehnten kamen immer wieder Verwandte, Bekannte und Freunde aus Afghanistan nach Europa, vor allem nach Österreich und Deutschland. Und fast immer stellten sie als Erstes dieselbe Frage: Wie bekomme ich den österreichischen Pass? Wie werde ich EU-Bürger:in?
Auf meinen vielen Reisen nach Afghanistan – die letzte liegt erst wenige Tage zurück – wurde mir immer wieder vor Augen geführt, wie viel Freiheit an einem Stück Papier hängen kann. Und wie viel Unfreiheit.
Der österreichische Pass gehört zu den besten der Welt. Man reist fast überallhin, ohne vorher um Erlaubnis bitten zu müssen, und man kann sich auf dieses Dokument verlassen. Der afghanische Pass ist das Gegenteil. Er ist ein Papiergefängnis. Im Henley Passport Index 2026 landet er erneut auf dem letzten Platz von 199 Pässen, mit visafreiem Zugang oder Visum bei Ankunft in gerade einmal 24 Ländern und Territorien. Der Abstand zum Spitzenreiter beträgt 168 Ziele, 2006 waren es noch 118. Die Welt ist für die einen größer geworden und für die anderen kleiner.
Flucht und Identitätsnachweis
Im Sommer 2015, als Europa von einer Flüchtlingskrise sprach, stand ich vor dem Kabuler Passamt im Westen der Stadt, nicht weit von unserem Haus. Ich wollte über die Schlange davor schreiben, die lang war, sehr lang. Viele Menschen wollten das Land verlassen, viele mussten es, wegen des Krieges und einer Sicherheitslage, die schon damals verheerend war. Seit der Rückkehr der Taliban hat sich die Lage in vielerlei Hinsicht weiter verschlechtert, vor allem für Frauen und Mädchen, und noch mehr Menschen werden aus dem Land gedrängt.
Nicht jede:r wollte sich Schleppern ausliefern und über die sogenannten illegalen Routen fliehen. Viele dachten pragmatisch: Ich brauche einen ordentlichen Identitätsnachweis, für mich und meine Familie. Mit dem Pass käme man vielleicht legal in ein Nachbarland, mit einem Visum. Von dort ginge es womöglich weiter. Und wer es irgendwann nach Europa schafft, hat zumindest ein Dokument in der Hand, das beweist, wer er ist.
Dieser afghanische Pass kostete 2015 mehr als mein österreichischer. Eine fünfköpfige Familie musste schnell mehrere tausend Dollar aufbringen, in einem der ärmsten Länder der Welt. Die korrupten Beamten in Kabul wussten genau, welches Geschäft sich da gerade auftat. Es lief jahrelang so weiter, zum Teil läuft es bis heute.
Visa für die meisten unerreichbar
Heute kommt man mit dem afghanischen Pass kaum noch irgendwohin. Visa für Arbeit, Ausbildung oder Studium sind für die meisten unerreichbar. Und trotzdem brauchen die Menschen ihn, gerade jetzt. Viele müssen ins Ausland, und das nicht nur wegen Flucht und Gewalt. Das Gesundheitssystem liegt am Boden, wer Krebs hat, findet in Afghanistan keine Behandlung und muss nach Pakistan oder in den Iran. Allein in meiner Familie gibt es mehrere Betroffene.
Frauen und Mädchen, denen die Taliban Studium und Arbeit verbieten, hoffen auf ein Ausbildungs- oder Arbeitsvisum. Und weil sich die meisten Botschaften aus Kabul zurückgezogen haben, führt fast jeder Behördenweg über ein Nachbarland, allen voran über Pakistan. Wer in Islamabad vor einer Botschaft vorsprechen will, braucht: einen Pass.
Absurde Realität
Wie absurd die Lage ist, zeigt schon das Dokument selbst. Obwohl die Taliban im August 2021 die Macht übernommen haben, wird der Pass weiterhin im Namen der früheren Islamischen Republik Afghanistan ausgestellt. Ein Staat, der nicht mehr existiert, prangt auf einem Papier, das kaum jemand anerkennt.
Das Problem reicht bis nach Wien. Auch in Österreich und Deutschland leben viele Menschen, die noch einen afghanischen Pass besitzen. Bei vielen läuft er bald ab, bei manchen ist er längst abgelaufen. Eine einheitliche afghanische Vertretung im Ausland gibt es nicht mehr. Botschaften und Konsulate werden von unterschiedlichen Akteuren kontrolliert.
Die Botschaft in Wien etwa wird bis heute von einer Botschafterin der gefallenen Republik geführt. Die Taliban erkennen sie nicht an, und sie erkennt die Taliban nicht an. Andere Vertretungen dagegen stehen inzwischen unter Kontrolle der Taliban. Für viele Betroffene ist das ein Dilemma. Sie sind vor genau diesen Taliban geflohen, und nun sollen sie ausgerechnet in deren Vertretungen vorstellig werden, ihre Daten hinterlassen und ihre Familien in Afghanistan nennen, um ein Dokument verlängern zu lassen. Wer das nicht wagt, bleibt ohne gültigen Pass zurück. Dazwischen stehen all jene, die nichts weiter wollen, als ihre Papiere in Ordnung zu bringen.
Wenn mein Vater wieder einmal wütend wird und mir vorhält, ich hätte ihm meinen Pass zu verdanken, widerspreche ich nicht mehr. Er hat recht. Aber nicht, weil wir es uns verdient hätten. Sondern weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankam und Glück hatte. Die Menschen in der Schlange vor dem Kabuler Passamt hatten dieses Glück nicht. Sie haben nicht weniger gearbeitet, nicht weniger gelitten und nicht weniger gehofft. Sie haben nur das andere Stück Papier.
Emran Feroz ist österreichisch-afghanischer Journalist und Autor. Für die WZ schreibt er alle zwei Wochen eine Kolumne über seine politischen Beobachtungen.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Der 11. September 2001: Am Morgen des 11. September 2001 kaperten 19 Al-Qaida-Terroristen vier zivile US-Passagierflugzeuge und steuerten sie gezielt in zentrale Symbole der wirtschaftlichen und militärischen Macht der USA. Zwei Maschinen zertrümmerten die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York City, eine weitere traf das Pentagon bei Washington, D.C., während die vierte nach Widerstand der Insassen auf einem Feld in Pennsylvania abstürzte. Die Anschläge kosteten fast 3.000 Menschen das Leben und veranlassten US-Präsident George W. Bush zur Ausrufung des globalen „Kriegs gegen den Terror“ (War on Terror). Dieser Tag markiert einen fundamentalen Einschnitt in der internationalen Sicherheitspolitik und bildete den unmittelbaren Auslöser für tiefgreifende Geopolitische Verschiebungen, verschärfte Überwachungsgesetze sowie darauffolgende großflächige Militärinterventionen im Nahen Osten und in Zentralasien.
- Der 7. Oktober 2001: Weniger als einen Monat nach den Anschlägen begannen die USA und ihre Verbündeten am 7. Oktober 2001 mit der Operation Enduring Freedom (OEF) den Kriegseinsatz in Afghanistan. Damit begann der „Krieg gegen den Terror“ der USA. Durch intensive B-52-Luftangriffe, Marschflugkörper und punktuelle Spezialeinsätze in Kombination mit Bodentruppen verschiedener afghanischer Milizen zielte die Militäroperation darauf ab, die al-Qaida-Führung um Osama bin Laden zu zerschlagen und das beherbergende Taliban-Regime zu stürzen. Dieser Tag markierte den Beginn einer zweitjahrzehntelangen US- und NATO-Militärpräsenz, die zwar das erste Taliban-Regime binnen weniger Wochen auflöste, jedoch schlussendlich im August 2021 mit dem Abzug der internationalen Truppen und dem erneuten Kollaps der afghanischen Republik endete.
- Der 15. August 2021: Am 15. August 2021 übernahmen die Taliban nahezu kampflos die Kontrolle über die afghanische Hauptstadt Kabul und besiegelten damit das Ende der fast 20-jährigen NATO-Militärmission sowie den Zusammenbruch der vom Westen gestützten Islamischen Republik. Nach einer blitzartigen Offensive durch das ganze Land und der Flucht von Präsident Ashraf Ghani drangen Taliban-Kämpfer noch am selben Tag in den Präsidentenpalast ein. Die Bilder verzweifelter Menschen am internationalen Flughafen von Kabul, die versuchten, auf US-Militärmaschinen zu gelangen, wurden weltweit zum Symbol für das chaotische Scheitern der westlichen Intervention. Mit der Machtübernahme riefen die Taliban erneut ihr „Islamisches Emirat“ aus. Sie leiteten damit eine Welle systematischer Entrechtung – insbesondere von Mädchen und Frauen – sowie die erneute Isolation des Landes ein.
- Fluchtsommer 2015: Während der Sommer 2015 in Europa vor allem mit der Ankunft von Geflüchteten über die Balkanroute assoziiert wird, vollzog sich in Afghanistan zeitgleich eine historische Ausreisewelle. Getrieben von der Verschlechterung der Sicherheitslage, unter anderem nach dem partiellen Abzug internationaler Kampftruppen sowie von perspektivloser Armut, grassierender Korruption und dem Erstarken der Taliban spitzte sich die Lage im Land zu. Das Hauptpassamt in Kabul wurde zum Epizentrum dieser Bewegung: Täglich belagerten Tausende Menschen die Behörde, um biometrische Reisedokumente für die Flucht gen Europa zu erlangen. Afghan:innen stellten im Jahr 2015 nach den vom Bürgerkrieg betroffenen Syrer:innen die zweitgrößte Gruppe von Asylsuchenden in der EU.
Quellen
- Henley Passport Index
- Wir wollen leben! von Emran Feroz ist 2025 im Verlag Westend erschienen, 96 Seiten, ISBN: 9783987913396
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