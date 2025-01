Infos und Quellen

Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, doch noch immer gibt es unzählige Geschichten zu erzählen und Hintergründe zu beleuchten. Die WZ erzählt diese in einer Artikelserie. WZ-Trainee Daniela Pirchmoser wollte dafür in größerer Dimension auf die Wichtigkeit des Erinnerns im Sinn der Kriegsprävention blicken. Ihre berufliche Erfahrung im Rahmen eines Verwaltungspraktikums im Außenministerium kommt ihr dabei zugute.

Raphael Schäfer, Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg

Als Zweiter Weltkrieg wird der zweite global geführte Krieg sämtlicher Großmächte von 1. September 1939 bis 2. September 1945 bezeichnet. In Europa begann er mit dem von Adolf Hitler befohlenen Überfall auf Polen. In Ostasien befand sich das Kaiserreich Großjapan unter Kaiser Hirohito bereits seit Juli 1937 im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg mit der Republik China und ab Mitte 1938 in einem Grenzkrieg mit der Sowjetunion. Der japanische Angriff auf Pearl Harbor Anfang Dezember 1941 eröffnete den Pazifikkrieg. Über 60 Staaten waren direkt oder indirekt am Zweiten Weltkrieg beteiligt, mehr als 110 Millionen Menschen trugen Waffen.

Allein in der damaligen Sowjetunion forderte der Zweite Weltkrieg rund 24 Millionen Menschenleben. In China fielen etwa 20 Millionen Menschen dem Japanisch-Chinesischen Krieg zum Opfer – eine Zahl, die aufgrund mangelnder Dokumentation besonders schwierig feststellbar ist. In Deutschland starben rund 7,7 Millionen Menschen, während in Österreich etwa 385.000 Todesopfer zu beklagen waren.

Mit Schoa wird die Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen durch die Nationalsozialisten und ihre Helfer bezeichnet. Juden ziehen in der Regel den Begriff der Schoa vor, da dieses hebräische Wort „Katastrophe“ und „Untergang“ bedeutet, während das häufiger verwendete griechische Wort „Holocaust“ „Brandopfer“ bedeutet und sich auf biblische Opferrituale bezieht, bei denen das Opfertier zur Gänze verbrannt wurde. Von den etwa 200.000 österreichischen Jüdinnen und Juden mussten oder konnten etwa 120.000 fliehen. Etwa 70.000 österreichische Jüdinnen und Juden und rund 10.000 österreichische Roma und Sinti wurden in Konzentrationslager verschleppt und dort ermordet. Das größte Konzentrationslager in Österreich war Mauthausen. Dort wurden von 1938 bis 1945 insgesamt etwa 100.000 Menschen getötet.

Mit dem Ergebnis des Zweiten Weltkriegs änderten sich auch die politischen und sozialen Strukturen in der ganzen Welt. Die Organisation der Vereinten Nationen wurde gegründet, deren ständige Mitglieder im Sicherheitsrat die Hauptsiegermächte des Zweiten Weltkriegs wurden: USA, Sowjetunion bzw. Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Die europäischen Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich verloren allerdings ihre Übersee-Besitzungen, die meisten ihrer Kolonien wurden unabhängig.

Der Völkerbund war eine 1920 gegründete internationale Organisation, die den Frieden sichern, Konflikte zwischen Staaten friedlich lösen und internationale Zusammenarbeit fördern sollte. Er entstand nach dem Ersten Weltkrieg als Teil des Vertrags von Versailles und gilt als Vorläufer der Vereinten Nationen. Trotz einiger Erfolge, wie der Schlichtung kleinerer Konflikte, scheiterte der Völkerbund letztlich daran, große Mächte wie die USA dauerhaft einzubinden und Aggressionen wie die der Achsenmächte zu verhindern, was zu seiner Auflösung 1946 führte.

Die Vereinten Nationen wurden 1945 gegründet und umfassen heute 193 Mitgliedstaaten. Die Hauptsitze der internationalen Organisation befinden sich in New York City (USA), Genf (Schweiz), Wien (Österreich) und Nairobi (Kenia). Der aktuelle Generalsekretär ist António Guterres aus Portugal, der dieses Amt seit dem 1. Jänner 2017 innehat. Die Struktur der UN umfasst sechs Hauptorgane, darunter die Generalversammlung (alle Mitgliedstaaten), den Sicherheitsrat (15 Mitglieder, davon 5 ständige mit Vetorecht), und das Sekretariat unter der Leitung des Generalsekretärs. Der Vatikanstaat und Palästina sind als Beobachterstaaten in der VN vertreten, aber keine Voll-Mitglieder.

Der Algerienkrieg war ein bewaffneter Konflikt um die Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich in den Jahren 1954 bis 1962. Trotz vorausgegangener terroristischer Widerstandsattacken gelang es dem französischen Militär zunächst, die Oberhand zu behalten. Kriegsverluste und Menschenrechtsverletzungen inklusive Folter durch französische Truppen machten die Auseinandersetzung in Frankreich jedoch sehr unpopulär. Der Krieg endete im März 1962 mit einer Verhandlungslösung, welche die Unabhängigkeit Algeriens zur Folge hatte.

Als Mau-Mau-Krieg wird der Kampf der antikolonialen Unabhängigkeitsbewegung in der Kolonie Kenia gegen die Herrschaft der weißen Siedler:innen und der Kolonialmacht Großbritannien bezeichnet (1952–1960). Die britische Kolonialmacht reagierte auf die Rebellion mit einem engmaschigen Netz aus Internierungslagern, in dem nahezu die gesamte afrikanische Bevölkerung Zentralkenias zusammengepfercht wurde. Obwohl die Widerstandsbewegung am Ende der 1950er-Jahre besiegt war, führte ihr Kampf doch dazu, dass Großbritannien 1963 Kenia in die Unabhängigkeit entlassen musste.

Die Jugoslawienkriege waren eine Serie von Kriegen auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, die von 1991 bis 2001 geführt wurden und mit dem Zerfall des Staates verbunden waren. Heute gliedert sich die Region in die Staaten Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Slowenien und Serbien.

Das Massaker von Srebrenica war ein Kriegsverbrechen während des Bosnienkriegs. Über mehrere Tage – im Kern vom 11. bis zum 19. Juli 1995 – verübten Soldaten der Armee der Republika Srpska (Vojska Republike Srpske, VRS), der Polizei und des serbischen Paramilitärs den Mord an mehr als 8.000 Bosniak:innen. In Srebrenica befanden sich 400 bis 450 leicht bewaffnete niederländische Blauhelm-Soldaten der Vereinten Nationen. Sie waren den Angreifern militärisch weit unterlegen und hatten keine Erlaubnis für den Einsatz von Waffengewalt zur Durchsetzung ihres Auftrags. Das Massaker gilt als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Prozesse vor internationalen Gerichten belegten, dass die Verbrechen nicht spontan erfolgten, sondern systematisch geplant und durchgeführt wurden und als Völkermord einzuordnen sind.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) ist die erste permanente Institution, die geschaffen wurde, um die schwersten Verbrechen wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu verfolgen. Sein Ziel ist es, Straflosigkeit zu bekämpfen und Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen, wenn nationale Justizsysteme dazu nicht in der Lage oder nicht willens sind. Dabei ist der IStGH jedoch auf die Zusammenarbeit seiner Mitgliedsstaaten angewiesen, da er keine eigene Durchsetzungsmacht besitzt. Der Gerichtshof wird von 123 Staaten anerkannt. Einige bedeutende Länder verweigern jedoch die Anerkennung, darunter die USA, Russland, China und Indien. Auch Israel hat das Statut zwar unterzeichnet, aber nie ratifiziert, und erkennt die Zuständigkeit des IStGH nicht an. Eine besondere Rolle spielt die Ukraine, die das Römische Statut ebenfalls nicht ratifiziert hat, jedoch die Zuständigkeit des IStGH für bestimmte Verbrechen auf ihrem Staatsgebiet anerkennt.

Im März 2023 hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) einen Haftbefehl gegen Präsident Wladimir Putin erlassen. Der juristische Vorwurf lautet „Kriegsverbrechen“. Konkret geht es um die Verschleppung von Kindern aus der Ukraine nach Russland, die spätestens ab Februar 2022 stattgefunden haben sollen. Erstmals wurde damit ein Staatschef eines ständigen Mitgliedslandes des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen auf diese Weise gesucht. In Russland kann der Internationale Strafgerichtshof ihn nicht festnehmen lassen. Mit einem Prozess in absehbarer Zeit ist also eher nicht zu rechnen. Nichtsdestotrotz ist Putin durch die Haftbefehle in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Würde er in Staaten reisen, die Mitglied des Gerichtshofs sind, würde ihm dort die Verhaftung drohen.

Der Haftbefehl gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant wurde im Mai 2024 vom IStGH ausgestellt. Ihnen werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen vorgeworfen, darunter Aushungern von Zivilisten, Angriffe auf die Zivilbevölkerung und systematische kollektive Bestrafung, die seit dem 8. Oktober 2023 verübt worden sein sollen. Der Haftbefehl hat jedoch – wie im Falle Putins – vorerst hauptsächlich einen symbolischen Charakter, schränkt aber deren Bewegungsfreiheit ein.

Die Anti-Personenminenkonvention (Ottawa-Konvention) trat 1999 in Kraft und umfasst derzeit 164 Vertragsparteien, darunter auch Österreich. Militärmächte wie die USA, Russland und China gehören aber nicht zu den Vertragsstaaten. Die Konvention beinhaltet das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Anti-Personen-Minen und deren Vernichtung. Jährlich präsentiert die internationale Landminenkampagne den Landminen-Monitor. 5.757 Menschen wurden durch diese Waffen und Blindgänger im Jahr 2023 getötet oder verletzt, 84 Prozent davon stammen aus der Zivilbevölkerung. Gründe dafür: Zunahme der bewaffneten Konflikte und die Verseuchung durch improvisierte Minen seit 2015.

Das Übereinkommen über das Verbot von Streumunition (Oslo-Konvention) trat 2010 in Kraft. Mittlerweile haben 111 Staaten die Oslo-Konvention ratifiziert, 12 weitere Staaten haben sie unterzeichnet. Die Konvention umfasst ein kategorisches Verbot von Einsatz, Entwicklung, Herstellung, Lagerung und Transfer von Streumunition, die unsagbares Leid in der Zivilbevölkerung verursacht. Litauen hat am 26. Juli 2024 ein Gesetz erlassen, mit dem der Austritt aus dem Übereinkommen genehmigt wird. Laut dem jährlich präsentierten Streumunitionsmonitor wurden im Jahr 2023 weltweit 219 Menschen durch Streumunition getötet oder verletzt. Seit dem vollständigen Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 wurden in der Ukraine über 1.000 Opfer von Streumunition verzeichnet. Im Jahr 2023 wurden außerdem in neun anderen Ländern – Aserbaidschan, Irak, Demokratische Volksrepublik Laos, Libanon, Mauretanien, Myanmar, Syrien, Ukraine und Jemen – neue Todesopfer durch Streumunition verzeichnet.