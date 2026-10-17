„Wenn du morgens aufstehst, liegen manchmal seltsame Gerüche in der Luft, nach Gas oder Müll. Gerüche, bei denen man kaum atmen kann“, erzählt Tonia in der Küche ihrer Wohnung, während sie an ihrem Kaffee nippt. Sie lebt im Wohnkomplex Case Parcheggio im Viertel Tamburi der süditalienischen Stadt Taranto.

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In den „Parkplatz-Häusern“ sollten nach einem schweren Erdbeben im Jahr 1980 rund 500 Familien aus der historischen Altstadt für höchstens ein Jahr untergebracht werden – bis zur Fertigstellung von Sozialwohnungen. Doch aus einem Jahr wurden Jahrzehnte. Und die Asbestplatten, mit denen die Gebäude hastig errichtet wurden, verfielen mit der Zeit. Durch eindringendes Wasser lagen stark krebserregende Asbestfasern frei.

Tonia erkrankte an Darmkrebs. „Ich bin überzeugt, dass meine Krankheit von hier kommt. Als ich hier eingezogen bin, lag unter dem Kunststoffboden Asbest. Zehn Jahre lang habe ich damit gelebt, bis er sich gehoben hat“, schildert sie. Doch Tonia ist noch einem weiteren Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Denn die Case Parcheggio liegen direkt neben Europas einst größtem Stahlwerk, das früher „Ilva“ hieß und auch heute noch in der Bevölkerung so genannt wird.

Die Case Parcheggio © WZ/Chiara Swaton

Tonia Quarto in ihrer Wohnung © WZ/Chiara Swaton ‹ ›

Seit seiner Eröffnung 1965 stößt Ilva giftige Emissionen aus. An windigen Tagen peitschte der Wind einst tonnenweise Feinstaub von unüberdachten Lagerplätzen nach Tamburi. Noch 2018 wurden regelmäßig Schulen geschlossen, Bewohner:innen aufgefordert, Fenster am Vormittag nicht zu öffnen, und sportliche Aktivitäten im Freien untersagt. Später wurden die Mineralienlager abgedeckt und die Stahlproduktion massiv heruntergefahren. Doch bis heute warnt die apulische Umweltbehörde ARPA vor den berüchtigten „Wind Days“.

Ilva war stellenweise für rund 92 Prozent des gesamten gemessenen industriellen Dioxin-Ausstoßes in Italien verantwortlich. Zahlreiche Studien zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen der industriellen Verschmutzung und erhöhter Sterblichkeit sowie bestimmten Erkrankungen in Taranto.

Das Ilva-Stahlwerk © WZ/Chiara Swaton

Doch jetzt gibt es einen historischen Wendepunkt: Das Stahlwerk steht kurz vor dem vollständigen – gerichtlich erzwungenen – Aus des Heißbereichs, also des Teils der Anlage, wo Roheisen und Stahl unter hohen Temperaturen produziert werden. Der Grund: fortbestehende Gesundheitsgefährdung. Noch mehr als 2.000 Tonnen Asbest wurden in den Anlagen nachgewiesen und der Feinstaubausstoß ist zu hoch. Seit 9. Oktober befindet sich der letzte Hochofen nur noch im Stand-by. Tausende Beschäftigte sind in Kurzarbeit, Tausende weitere Jobs stehen auf der Kippe. In den letzten Tagen protestierten die Arbeiter gegen die ungewisse Zukunft des Werks.

Zehn Erwachsene und ein Kind aus dem Umfeld der Bürgerinitiative Genitori Tarantini zogen im Juli 2021 gegen den Betreiber des Stahlwerks vor Gericht. Die Tarentinerin Simona Peluso und ihr Sohn Andrea gehören dazu. Der 13-Jährige leidet an einer seltenen genetischen Erkrankung, von der es weltweit nur wenige dokumentierte Fälle gibt. „Nach fünf langen Jahren vor Gericht haben wir endlich Recht bekommen“, erzählt Simona voller Erleichterung. Die WZ trifft sie in einem Café im modernen Stadtteil von Taranto. Ganz ausgestanden ist der Rechtsstreit jedoch noch nicht: Am 20. Oktober befasst sich Italiens Kassationsgericht mit den Rechtsmitteln gegen die Entscheidung. Doch Simona bleibt optimistisch: „Wir sind zuversichtlich.“

Simona Peluso und ihr Sohn Andrea © Privat

Vom Werk leben, im Werk leiden

Zurück nach Tamburi, genauer gesagt: in die Mini Bar, die weit mehr als eine Bar ist. Seit jeher gilt sie als das Wohnzimmer des Arbeiterviertels. Hier kommen Nachbar:innen und Arbeiter:innen zusammen und sprechen über das alltägliche Leben oder Politik.

Einer der Stammgäste ist Mirko Maiorino, der von 2002 bis 2018 im Werk gearbeitet hat. Heute engagiert er sich politisch bei der Partito Liberale Italiano in Taranto. Er kennt beide Seiten des Konflikts: „Wer damals hier groß wurde, hatte eigentlich nur zwei Wege: zur Marine oder in die Fabrik. Ich mochte die Uniform nicht, also ging ich in die Fabrik.“ Schön sei die Arbeit jedoch nie gewesen: „Dort drinnen ist alles ein Sicherheitsproblem. Die Anlagen sind sehr alt und wurden nie richtig instandgesetzt.“

Mirko hat 16 Jahre im Stahlwerk gearbeitet © WZ/Chiara Swaton

Viele von Mirkos ehemaligen Kollegen sind vor ihrem 50. Geburtstag an Lungen-, Magen- oder Darmkrebs gestorben. In einigen Fällen sei sogar gerichtlich anerkannt worden, dass ihre Erkrankungen arbeitsbedingt waren. „Ich selbst hatte mit 43 einen Herzinfarkt. Aber ob das von Ilva, vom Rauchen oder von anderen Faktoren kam, werden wir nie wissen“, sagt er achselzuckend. Mirko hat schon früh gegen die Zustände im Werk protestiert. Dafür wurde er immer wieder von Kollegen kritisiert. „Heute geben mir vielleicht jene Recht, die damals wütend auf mich waren.“

Der Stahlboom, der krank machte

Lange galt Ilva als Symbol des italienischen Wirtschaftswunders: Es sollte den strukturschwachen Süden industrialisieren und wurde zu einem der wichtigsten Arbeitgeber der Region. Zu Höchstzeiten arbeiteten dort bis zu 22.000 Menschen.

Doch schon in den 1990er-Jahren wiesen Untersuchungen auf eine erhöhte Sterblichkeit in Taranto hin. 2012 kam ein für die Justiz erstelltes epidemiologisches Gutachten zu dem Ergebnis, dass zwischen 1998 und 2010 rund 386 Todesfälle in Taranto statistisch den industriellen Emissionen zugerechnet werden konnten – im Schnitt etwa 30 pro Jahr. Eine 2012 veröffentlichte Kohortenstudie mit rund 321.000 Bewohner:innen zeigte deutlich erhöhte Sterblichkeits- und Hospitalisierungsraten bei Herz-Kreislauf-, Atemwegs- und Krebserkrankungen in den Vierteln nahe der Industriezone, darunter Tamburi. Die Unterschiede blieben auch nach Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren bestehen.

Grafitti an der Mauer eines Schulgebäudes © WZ/Chiara Swaton

„Vorsicht ist aber geboten, wenn man einzelnen Schadstoffen genaue Anteile zuschreiben will. Die meisten dieser Krankheiten sind multifaktoriell (Anm.: sie haben mehrere Ursachen). Umweltfaktoren spielen dabei aber eine sehr wichtige Rolle“, erklärt Umweltepidemiologe Fabrizio Bianchi im WZ-Interview.

Kinder tauchen in den Gesundheitsdaten immer wieder als vulnerable Gruppen auf: Im SENTIERI-Bericht von 2023 zeigten sich bei Kindern und Jugendlichen in Taranto und der nahe gelegenen Gemeinde Statte Überschüsse bei Krankenhausaufenthalten wegen bösartiger Tumore und Leukämien – insbesondere bei Mädchen.

Das T-Shirt, das um die Welt ging

Ignazio D’Andria, der Betreiber der Mini Bar, steht hinter der Theke, greift routiniert nach einer Espressotasse und stellt sie unter die Maschine. Immer wieder begrüßt er Bekannte und wechselt ein paar Worte mit ihnen. Hier im Viertel kennen ihn alle.

Gemeinsam mit Stammgästen der Mini Bar und der verstorbenen Journalistin Nadia Toffa startete Ignazio 2016 die Benefizaktion „Ie Jesche Pacce Pe Te“ („Ich bin verrückt nach dir“), um krebskranke Kinder in Taranto zu unterstützen. Sie druckten den Spruch auf unzählige T-Shirts. Toffa recherchierte damals für das bekannte TV-Magazin Le Iene zum Stahlwerk und machte die Initiative über das Fernsehen landesweit bekannt. Zwischen ihr und Ignazio entwickelte sich eine tiefe Freundschaft.

Ignazio D'Andria vor der Mini Bar in Tamburi © WZ/Chiara Swaton

Nadia Toffa und Ignazio D'Andria © WZ/Chiara Swaton ‹ ›

„Das T-Shirt ging um die ganze Welt. Ich habe sogar Fotos aus Japan bekommen. Mein Telefon hat die ganze Zeit geläutet. Manche konnten kein Italienisch und sagten einfach nur: ‚Bravo, bravo, bravo“, erzählt Ignazio mit Tränen in den Augen. „Wir haben mehr als 70.000 T-Shirts verkauft und 900.000 Euro gesammelt.“

Durch die Aktion konnte der Aufbau einer pädiatrischen Onkohämatologie ermöglicht werden. Dadurch müssen krebskranke Kinder für ihre Behandlung nicht mehr so häufig in weit entfernte Spezialzentren reisen. Nach Toffas Krebstod im Jahr 2019 wurde die Abteilung nach ihr benannt. Seit mehreren Jahren arbeitet Ignazio gemeinsam mit Unterstützer:innen an einem weiteren Projekt: ein Ferienhaus für krebskranke Kinder und ihre Familien.

Ein Viertel, das nicht aufgibt

Die Umweltbelastung hat Tamburi verändert. Der rot-schwarze Industriestaub hat sichtbare Schäden an den Häuserfassaden hinterlassen. Straßen und Gehwege sind beschädigt und voller Schlaglöcher. Wohin man blickt, liegt Müll. Schulen kämpfen mit rückläufigen Schüler:innenzahlen und es mangelt an öffentlichen Begegnungsräumen. Deshalb verbringen Kinder und Jugendliche viel Zeit auf der Straße.

„Viele der geschaffenen Angebote wurden nach kurzer Zeit wieder zerstört. Wir hatten mehrere kleine Parks, wo Besucher Spielgeräte abmontiert und Bänke herausgerissen haben“, erzählt der 20-jährige Simone. Er ist in Tamburi aufgewachsen und engagiert sich bei den Pfadfindern für das Viertel.

Der 20-jährige Simone © WZ/Chiara Swaton

Zivilgesellschaftliche und kirchliche Projekte versuchen, die Angebotslücke zu füllen: die Pfarre Santi Angeli Custodi ist ein wichtiger Bezugspunkt für Kinder und Familien geworden. Im Pfarrsaal besuchen Mädchen eine Tanzschule, während draußen Burschen auf dem Fußballplatz kicken.

Die befreundeten Mütter treffen sich hier regelmäßig. Eine von ihnen ist Michela Scarci. „Wir fühlen uns von den Institutionen im Stich gelassen. Wenn Wahlkampf ist, wird Tamburi zum gefragtesten Viertel Italiens. Doch alles, was sie uns versprochen haben, ist nie gekommen“, beklagt sie.

Burschen trainieren am Fußballplatz © WZ/Chiara Swaton

Michela Scarci (Mitte) mit Freundinnen © WZ/Chiara Swaton ‹ ›

Die WZ hätte gerne mit Tarantos Bürgermeister, Piero Bitetti, über die Probleme in Tamburi gesprochen. Doch auf mehrere Anfragen hat er nicht reagiert. Auch Acciaierie d’Italia, der Betreiber des Stahlwerks, wollte keine Stellungnahme abgeben.

Für die Bewohner:innen fühlt es sich an, als hätte die Politik das Viertel aufgegeben. Doch sie selbst glauben an eine bessere Zukunft. Sie halten zusammen, helfen einander, wo immer es geht, sind stolz auf ihre Identität. Gerade deshalb wollen viele von ihnen nicht wegziehen. Michela bringt es auf den Punkt: „Das wäre, als würde man die eigenen Wurzeln verlassen. Wir sind hier geboren. Warum verbessert man nicht das Viertel, anstatt dass wir fliehen müssen?“

Hinweis: Dieser Beitrag ist im Rahmen von „eurotours 2026“ entstanden, einem Projekt des Bundeskanzleramtes, finanziert aus Bundesmitteln.