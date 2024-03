Genese

Anfang Juli erschien der Artikel „Das Dubai vom Weinviertel“. Wir erzählten die Geschichte eines umstrittenen Bauprojekts in der Gemeinde Grafenwörth – und die Verwicklungen des Bürgermeisters und Präsidenten des Österreichischen Gemeindebundes, Alfred Riedl. In den Tagen nach der Veröffentlichung bekamen wir viele Mails und Anrufe, darunter auch Hinweise auf weitere Grundstücksdeals des Bürgermeisters. Wieder wühlten wir uns durch Grundbuchauszüge und Kaufverträge, sprachen mit Expert:innen, Politiker:innen und Gemeinderäten von Grafenwörth. Die Ergebnisse der Recherche könnt ihr in dieser Geschichte lesen.

Gesprächspartner:innen

Für diese Geschichte sprachen wir mit Bürger:innen, Bürgermeister:innen, Mitarbeiter:innen der WET Gruppe, Menschen, die Riedl Land verkauften, Gemeinderäten, Politiker:innen, die Riedl seit vielen Jahren kennen. Die meisten wollten namentlich nicht genannt werden. Außerdem sprachen wir mit:

Daten und Fakten

Um diesen externen Inhalt zu verwenden, musst du Tracking Cookies erlauben. Cookie Einstellungen

Quellen

Das Thema in anderen Medien

Nach Veröffentlichung unserer Geschichte haben zahlreiche Medien das Thema aufgegriffen.