Das Trauma nach dem Massaker der Hamas

Genese

Treten katastrophale Ereignisse wie jetzt in Israel unerwartet ein, spielt die menschliche Psyche verrückt. Autor Michael Schmölzer konnte in Afghanistan mit traumatisierten deutschen Soldaten sprechen, die ihm erzählten, wie sie mit der Last des Krieges fertig werden. In Israel sind jetzt zahllose Menschen damit beschäftigt, viele werden mit den fürchterlichen Erlebnissen der letzten Tage ein Leben lang kämpfen.

Gesprächspartnerinnen

Mit Theresia Falkner vom Institut für Traumatherapie konnte Autor Michael Schmölzer eine Autorität für das Thema gewinnen.

Die Traumatherapeutin Regina Lackner hat den Autor im Gespräch darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass die Opfer des Hamas-Überfalls jetzt in einem ersten Schritt in Sicherheit gebracht werden. Danach es wichtig, dass die Menschen das bekommen, was sie brauchen, um sich sicher zu fühlen. "Das kann eine Umarmung sein, eine Decke oder Gesellschaft." Oder dass Kinder, die eigentlich schon zu alt dafür sind, wieder im Bett der Eltern schlafen dürfen. Bei den von der Hamas genommenen Geiseln muss man laut Lackner leider damit rechnen, dass diese mit hoher Wahrscheinlichkeit "multiple Traumatisierungen" erleiden. Hier ist eine Flucht und damit ein Ausweg nicht möglich.

