Dein Feed entscheidet mit

Spotify empfiehlt dir den neuesten Song von Ikkimel, und TikTok empfiehlt dir ein Proteinpulver für dein Krafttraining. Oft reicht ein Klick und wir sind direkt in der nächsten Empfehlung gefangen. Doch wie frei sind unsere Entscheidungen eigentlich noch?

Der Algorithmus beobachtet unser Verhalten ganz genau: Wo vergeben wir ein Like? Was kommentieren wir? Und welche Videos schauen wir wirklich bis zum Ende an? Aus all diesen Interaktionen lernt er ständig dazu. Anschließend sortiert er Inhalte und bewertet sie danach, wie wahrscheinlich es ist, dass sie uns gefallen oder uns zum Weiterklicken bringen.

Das macht vieles erstmal praktisch, denn ohne diese Vorauswahl wäre das Angebot im Internet nur schwer zu überblicken. Gleichzeitig bedeutet das aber auch: Wir sehen nicht alle Empfehlungen, sondern nur die, die vorher für uns gefiltert wurden. So entsteht eine personalisierte Welt, die sich stark an dem orientiert, was wir sowieso schon mögen. Das ist zwar bequem, aber wer sagt eigentlich, dass uns nicht auch ein neues Restaurant oder ein ungewohntes Musikgenre gefallen könnte?

Die eigentliche Frage ist deshalb nicht, ob wir noch selbst entscheiden, sondern wie diese Entscheidungen vorbereitet werden. Denn auch wenn wir selbst auswählen, stecken wir in einer Filterblase fest, die es uns nicht erlaubt, unseren Horizont zu erweitern und Neues zu entdecken.

Umso wichtiger ist es deshalb, nicht alles einfach zu übernehmen, sondern Empfehlungen auch mal zu hinterfragen.

Hier noch 3 Tipps, wie ihr Dinge von nun an selbst entscheiden könnt:

1. Empfehlungen bewusst hinterfragen

Nicht automatisch klicken, nur weil etwas vorgeschlagen wird. Kurz überlegen: Warum sehe ich das gerade?

2. Gezielte Umwege machen

Aktiv nach Inhalten suchen, die nicht im eigenen Feed auftauchen würden. Das erweitert den Blick.

3. Eine Nacht drüber schlafen

Nicht sofort auswählen. Ein Moment Abstand hilft, den Einfluss von Vorschlägen zu reduzieren.