Dein Feed entscheidet mit
Ein Klick, ein Swipe, und schon bestimmt der Algorithmus mit, wie wir entscheiden.
- Algorithmen filtern Inhalte nach unserem Verhalten und zeigen uns personalisierte Empfehlungen an.
- Diese Filterblase schränkt unsere Entscheidungsfreiheit und die Entdeckung neuer Inhalte ein.
- Empfehlungen sollten bewusst hinterfragt und gezielt durch eigene Recherchen ergänzt werden.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Algorithmen analysieren Likes, Kommentare und Sehgewohnheiten der Nutzer.
- Inhalte werden personalisiert gefiltert und sortiert.
- Nutzer bewegen sich dadurch oft in einer sogenannten Filterblase.
Spotify empfiehlt dir den neuesten Song von Ikkimel, und TikTok empfiehlt dir ein Proteinpulver für dein Krafttraining. Oft reicht ein Klick und wir sind direkt in der nächsten Empfehlung gefangen. Doch wie frei sind unsere Entscheidungen eigentlich noch?
- Mehr für dich: KI-Blase: Warum der Tech-Markt gerade einbricht
Der Algorithmus beobachtet unser Verhalten ganz genau: Wo vergeben wir ein Like? Was kommentieren wir? Und welche Videos schauen wir wirklich bis zum Ende an? Aus all diesen Interaktionen lernt er ständig dazu. Anschließend sortiert er Inhalte und bewertet sie danach, wie wahrscheinlich es ist, dass sie uns gefallen oder uns zum Weiterklicken bringen.
Das macht vieles erstmal praktisch, denn ohne diese Vorauswahl wäre das Angebot im Internet nur schwer zu überblicken. Gleichzeitig bedeutet das aber auch: Wir sehen nicht alle Empfehlungen, sondern nur die, die vorher für uns gefiltert wurden. So entsteht eine personalisierte Welt, die sich stark an dem orientiert, was wir sowieso schon mögen. Das ist zwar bequem, aber wer sagt eigentlich, dass uns nicht auch ein neues Restaurant oder ein ungewohntes Musikgenre gefallen könnte?
Die eigentliche Frage ist deshalb nicht, ob wir noch selbst entscheiden, sondern wie diese Entscheidungen vorbereitet werden. Denn auch wenn wir selbst auswählen, stecken wir in einer Filterblase fest, die es uns nicht erlaubt, unseren Horizont zu erweitern und Neues zu entdecken.
Umso wichtiger ist es deshalb, nicht alles einfach zu übernehmen, sondern Empfehlungen auch mal zu hinterfragen.
Hier noch 3 Tipps, wie ihr Dinge von nun an selbst entscheiden könnt:
1. Empfehlungen bewusst hinterfragen
Nicht automatisch klicken, nur weil etwas vorgeschlagen wird. Kurz überlegen: Warum sehe ich das gerade?
2. Gezielte Umwege machen
Aktiv nach Inhalten suchen, die nicht im eigenen Feed auftauchen würden. Das erweitert den Blick.
3. Eine Nacht drüber schlafen
Nicht sofort auswählen. Ein Moment Abstand hilft, den Einfluss von Vorschlägen zu reduzieren.
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Bei @algokind erfährst du, wie Algorithmen Entscheidungen formen – verständlich, nah und ohne Panik. Eine Initiative der WZ.
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