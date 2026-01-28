Den USA gehört ein Teil von TikTok – was ist mit der EU?

Im Januar 2025 fürchteten zahlreiche Content Creators in den USA um ihre Zukunft. Auf TikTok veröffentlichten sie ihre vermeintlich letzten Videos, bevor die Social-Media-Plattform aus den App Stores verschwand. Allerdings dauerte das Aus nur wenige Stunden, dann war TikTok in den USA wieder verfügbar. Eine langfristige Lösung gab es jedoch erst ein Jahr später: Seit Mitte Januar 2026 hat TikTok die Forderung der US-Regierung erfüllt und bündelt seine Geschäfte in einer in den USA ansässigen Firma.

Wem TikTok USA künftig gehört

Der Streit um TikTok dauerte viel länger an: Im Jahr 2020 unternahmen die USA erste Versuche, mehr Kontrolle über die App zu erlangen. Der Grund: Hinter TikTok steckt das chinesische Technologieunternehmen Bytedance. Wir erinnern uns: Die beiden Wirtschaftsmächte befinden sich seit Langem in einem Handelskonflikt. Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch sein Vorgänger Joe Biden wollten den Einfluss Chinas auf den US-Markt eindämmen.

Das Ultimatum Trumps lautete schließlich, dass Bytedance sein US-Geschäft an ein in den USA ansässiges Unternehmen verkaufen müsse. Nach monatelangen Verhandlungen zeichnete sich ein Deal ab, der seit 23. Januar 2026 fix ist. Das Joint Venture „TikTok USDS“ gibt in den USA ansässigen Investoren und Unternehmen die Kontrolle über die Plattform. Die Investmentfirmen Silver Lake und MGX sowie der Softwarekonzern Oracle besitzen jeweils 15 Prozent der neuen Firma. 35 Prozent gehören weiteren Investoren, darunter die Dell-Familie, 20 Prozent bleiben bei Bytedance.

Unter den Miteigentümern lässt sich eine Nähe zur Politik erkennen: So gelten Dell-Gründer Michael Dell und Oracle-Gründer Larry Ellison als Trump-Unterstützer. Ellison plant, mit dem von ihm finanzierten Medienkonzern Paramount Skydance das Filmstudio Warner Bros. und dessen TV-Sender zu übernehmen. Setzt sich Paramount mit einem feindlichen Übernahmeangebot durch, würde das mehr politischen Einfluss bedeuten. Ähnlich könnte es jetzt auch bei TikTok USA passieren. Kritiker:innen befürchten, dass die Inhalte der Kurzvideo-Plattform rechtsextrem werden könnten. Offiziell heißt es, dass die Daten der 200 Millionen Nutzer:innen in den Vereinigten Staaten sicherer behandelt werden, da sie auch dort gespeichert werden. Den Algorithmus besitzt allerdings weiterhin ByteDance. Die US-Firma zahlt eine Lizenz für die Nutzung und Veränderung des Algorithmus.

Welchen Einfluss TikTok in der EU hat

In der gleichen Woche wie die Ankündigung der US-Firma lenkt Bytedance die Aufmerksamkeit aber auf einen anderen Markt: die Europäische Union. Das Unternehmen veröffentlichte eine Studie, die den Einfluss der Social-Media-App auf die Wirtschaft verdeutlichen soll. Demnach hat TikTok im Jahr 2025 Unternehmen in der EU 31 Milliarden Euro eingebracht. Klein- und mittelständische Unternehmen sollen durch Werbung auf der Plattform direkt und indirekt 13 Milliarden Euro erwirtschaften. Laut der TikTok-Studie profitierte Deutschland mit 7,2 Milliarden Euro am meisten.

Mit dieser Studie will sich TikTok offenbar als wichtiger Partner für Europa etablieren. Im Herbst rügte die EU-Kommission TikTok wegen fehlender Transparenz im Rahmen des Digital Services Act, der Online-Plattformen zu mehr Schutz der Nutzer:innen verpflichtet. Da TikTok mit Änderungen und verbessertem Kinderschutz reagierte, blieb Bytedance eine Strafe bisher erspart. Aktuell hat die EU-Kommission ein größeres Augenmerk auf Meta, Google und Apple gelegt. Mit der steigenden Popularität von TikTok könnte sich das allerdings ändern.

Auch wenn Europas Beziehungen zu China ähnlich kompliziert sind wie die der USA, hat sich die EU in der Vergangenheit weniger an TikToks Einfluss gestört als die US-Regierung. Die Gründung einer lokal ansässigen Firma mit lokalen Investor:innen könnte jedoch eine Blaupause dafür sein, wie geopolitische Konflikte gelöst und umgangen werden können. Wie stark die neuen Eigentümer:innen von TikTok USA tatsächlich in die Inhalte und den Algorithmus eingreifen, könnte schon sehr bald spürbar werden. Denn aktuell sprechen sich viele Influencer:innen und Nutzer:innen auf TikTok gegen die tödlichen Eskalationen der US-Einwanderungsbehörde ICE aus.