Genese

Bei diversen Stadtrundgängen und Stadtführungen fiel WZ-Redakteur Edwin Baumgartner auf, dass neue Denkmäler und Mahnmale in den seltensten Fällen selbsterklärend sind. Wiederholt ertappte er sich dabei, dass er ratlos vor einem dieser Kunstwerke stand und herauszufinden versuchte, was gemeint sein könnte. Er kam zum Schluss, dass der Wert dieser Denkmäler und Mahnmale darin liegt, in der Fragestellung eine Möglichkeit des Gedenkens zu schaffen.

Daten und Fakten

Olaf Nicolai, 1962 in Halle/Saale geboren, ist ein deutscher Künstler, der mit unterschiedlichen Medien arbeitet. Zu seinen Konzepten gehören vergrößerte Alltagsgegenstände ud entfremdete Werbegrafiken. In zahlreichen Werken wendet er sich gegen diktatorische Regime.

Ian Hamilton Finlay (1925-2006) war ein schottischer Lyriker, Schriftsteller und Künstler. Er ist vor allem mit experimenteller Lyrik hervorgetreten.

Paul Strudel (1648-1708) war ein österreichischer Bildhauer.

Lodovico Ottavio Burnacini (1636-1707) war ein italienischer Architekt, der sich in Wien niederließ. Er ist vor allem als Bühnenbildner hervorgetreten.

Alfred Hrdlicka (1928-2009) war ein österreichischer Bildhauer, Zeichner, Maler und Grafiker. Hrdlicka bekannte sich zeitlebens zum Kommunismus. Er trat vehement gegen Faschismus und Antisemitismus auf.

Coop Himmelb(l)au wurde 1968 von Wolf D. Prix, Helmut Swiczinsky und Michael Holzer in Wien gegründet und ist seither in den Bereichen Architektur, Stadtplanung, Design und Kunst tätig.

Als Trümmerfrauen werden die Frauen bezeichnet, die nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen deutschen und österreichischen Städten halfen, die Kriegsschäden zu beseitigen. Unter den Trümmerfrauen waren bezahlte Aufräumarbeiterinnen ebenso wie zwangsverpflichtete ehemalige Nationalsozialistinnen. Darauf bezieht sich die Kritik an einem undifferenzierten Gedenken.

Che Guevara, mit vollem Namen Ernesto Guevara (1928-1967), war ausgebildeter Allgemeinmediziner und Chirurg. Als marxistischer Revolutionär und Guerilla-Führer war er eine der prägenden Gestalten der kubanischen Revolution. Er wird einerseits als Volksheld verehrt, andererseits wird ihm vorgeworfen, Erschießungen von Revolutionsgegnern und die Folter Homosexueller angeordnet zu haben.

Ivica Osim (1941-2022) war ein bosnischer Fußballspieler, der sich als Fußballtrainereinen Namen machte. Er trainierte von 1994 bis 2002 das Team von Sturm Graz. 2003 übernahm er den japanischen Verein JEF United, 2006 bis zu einem Schlaganfall im Jahr darauf war er Teamchef der japanischen Nationalmannschaft.

