Das Zukunftsdepot: Wer viel hat, spart mehr Steuern

Zehn Tage sind nicht viel Zeit, um ein Gesetz zu prüfen, dessen Folgen sich über 18 Jahre aufbauen müssen. Aber weil es – politisch – schnell gehen hat müssen, hat die Koalition der geneigten Öffentlichkeit gerade einmal diese zehn Tage – vom 30. Oktober bis Montag dieser Woche – gegeben, um ihre Pläne für das „Zukunftsdepot“ zu begutachten. Immerhin trotzdem: 50 Stellungnahmen sind zusammengekommen, du kannst sie alle auf der Parlamentshomepage nachlesen. Selbiges wird in den nächsten Tagen auch das Finanzministerium machen, wo der Gesetzesentwurf jetzt überarbeitet und noch vor Jahresende seinem Beschluss im Parlament zugeführt werden soll.

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Schauen wir uns also dieses Zukunftsdepot ein bisschen genauer an – jenes Projekt, das Kanzler Christian Stocker (ÖVP) Ende August im ORF-Sommergespräch vorgestellt hat (honorable mention: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hatte eine ähnliche Idee schon 2024 in ihrem auf die Nationalratswahl hinführendem Buch „Wendepunkt“ ventiliert) und auf das sich die Koalition nach sieben Wochen Diskussion – ist genug Geld da, wollen wir das überhaupt, usw – Mitte Oktober geeinigt hat.

Also, die Idee´: Eltern sollen ab 1. Juli 2027 für jedes Kind unter 18 ein eigenes Wertpapierdepot eröffnen und bis zu 5.000 Euro im Jahr darauf einzahlen können. Das Geld gehört technisch gesehen dem Kind, ist aber bis zu dessen 18. Geburtstag gebunden. Die Kursgewinne, die bis dahin anfallen, bleiben steuerfrei – normalerweise holt sich die Republik davon ja 27,5 Prozent Kapitalertragsteuer, die dann – gemeinschaftliche Bundesabgabe – auf Bund, Länder und Gemeinden aufgeteilt werden.

Die Grundzüge stehen in dem Entwurf, mit dem die Koalition einen neuen § 108j ins Einkommensteuergesetz schreiben will. Erlaubt sind nur Publikumsfonds und ETFs – Anlageformen, die die Investitionen auf eine breit gestreute Anzahl an Wertpapieren aufteilen – mit höchstens einem Prozent laufender Kosten oder Bundesanleihen über das „Bundesschatz-Zukunftskonto“; Depotgebühren dürfen die Banken keine verlangen. Für Kinder, die 2027 und 2028 zur Welt kommen, legt der Bund 500 Euro Startguthaben drauf – auch wenn die Eltern gar kein Depot eröffnen, dann veranlagt die Bundesfinanzierungsagentur das Geld im Bundesschatz. (Sie borgt sich also 18 Jahre lang selbst Geld im Namen Dritter, was für Fiskalnerds – ahem – ziemlich lustig ist.)

Die Idee dahinter: Einerseits sollen junge Menschen mit einem Startkapital für Ausbildung, Wohnen, Berufseinstieg und vielleicht sogar Unternehmensgründung ins Erwachsenenleben einsteigen. Andererseits sollen sich die Österreicher:innen – Eltern genauso wie die Kinder, denen das Geld dann zugute kommt – an den Kapitalmarkt, seine Chancen und Risiken gewöhnen.

Wie viel Steuerersparnis ist wirklich drin?

Schauen wir uns an, worin diese Chancen bestehen könnten. Das Kanzleramt rechnet auf zukunftsdepot.gv.at ein Beispiel vor: 50 Euro im Monat, bei einer angenommenen Rendite von sieben Prozent im Jahr – in der Rückschau der vergangenen Jahre nicht völlig unrealistisch, aber milde optimistisch –, heißt: Mit 18 liegen 22.855 Euro im Depot, davon 11.555 Euro Wertzuwachs – „dank KESt-Befreiung spart ihr rund 3.178 Euro an Steuern“.

Wer nichts einzahlen kann und nur den Startbonus liegen lässt, erspart sich nach dieser Logik in 18 Jahren 327 Euro Steuer. Bei 25 eingezahlten Euro im Monat sind es schon rund 1.750 Euro Ersparnis, bei 100 Euro rund 6.000. Und wer die volle Begünstigung von 5.000 Euro im Jahr ausschöpft – 417 Euro im Monat pro Kind –, kommt auf rund 24.000 Euro, mehr als das 70-Fache jener Depots, in denen nur der „Startbonus“ liegt. (Kinder, die vor 2027 oder nach 2028 geboren sind, bekommen keinen Startbonus.)

Zwei Einschränkungen. Die sieben Prozent Rendite über 18 Jahre sind eine Annahme, böswillige Interpret:innen würden vielleicht sogar „spekulativ“ dazu sagen. Die Arbeiterkammer hält in ihrer Stellungnahme vier Prozent für realistischer, dann halbieren sich die Beträge ungefähr: 141 Euro beim Startbonus, rund 11.400 Euro beim Höchstbetrag.

Zweitens: Das Kanzleramt rechnet großzügiger, als es der Gesetzesentwurf hergibt. Steuerfrei sind laut § 108j nämlich nur realisierte Wertsteigerungen, also Kursgewinne. Laufende Erträge wie Dividenden und Zinsen bleiben KESt-pflichtig, auch wenn ein Fonds sie nicht ausschüttet, sondern wieder veranlagt. Unterstellen wir, dass zwei der sieben Prozentpunkte aus solchen laufenden Erträgen stammen (die orangen Balken), schrumpft die Ersparnis um rund 30 Prozent: auf etwa 2.200 Euro im 50-Euro-Beispiel des Kanzleramts, auf rund 16.800 Euro beim Höchstbetrag. (Voll steuerfrei ist nur das Bundesschatz-Zukunftskonto, weil dessen Anleihen keine laufenden Zinsen zahlen. Dafür ist dort auch weniger Rendite zu erwarten.) Am Verhältnis zwischen oberen und unteren Ersparnis-Simulationen ändert das aber nichts.

Wer mehr einzahlt, bekommt mehr geschenkt

Der Elefant im Begutachtungs-Raum ist die Verteilungsfrage, oder, anders gesagt: Wen die Republik mit dieser neuen indirekten Förderung eigentlich unterstützt. Die AK hat anlässlich des Vorhabens ausgewertet, wie viel Familien heute zurücklegen: Die Hälfte kann demnach gar nichts sparen oder veranlagen, weitere 30 Prozent nur kleine Beträge unter 100 Euro im Monat. Und nur neun Prozent der Kinder leben in Haushalten, die mehr als 2.500 Euro pro Kind und Jahr sparen, vier Prozent in solchen, die den vollen Rahmen ausschöpfen könnten. Der ÖGB kommt in einer eigenen parallelen Rechnung auf nur noch zwei Prozent der Elternhaushalte.

Das Finanzministerium, das den Entwurf vorgelegt hat, widerspricht dem dem Grunde nach nicht. In seiner Folgenabschätzung geht es von durchschnittlich 70 Euro Einzahlung im Monat aus und hält selbst fest, dass Haushalte mit höherem Einkommen und Vermögen die Höchstgrenze eher nutzen werden. Gleichzeitig erwartet es, dass 2031 für rund 60 Prozent aller Minderjährigen – 900.000 Kinder – zusätzlich angespart wird.

Drei Kritikpunkte kann man aus den Stellungnahmen an dem Vorhaben destillieren: Die erste ist die Verteilungsfrage. AK, ÖGB, Caritas, Volkshilfe und die Grünen – du wirst mir nachsehen, wenn ich in dem Fall von der „linken Reichshälfte“ sprechen würde – argumentieren sinngemäß, dass hier vor allem jene gefördert werden, die ohnehin für ihre Kinder vorsorgen können; die Volkshilfe lehnt das Depot zum Beispiel ab, „weil es soziale Ungleichheit stabilisiert, anstatt sie zu minimieren“. Dazu kommt die Herkunft des Geldes: Das Startguthaben wird aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) bezahlt, also aus jenem Topf, aus dem auch die Familienbeihilfe kommt – die bis 2028 nicht an die Inflation angepasst wird –, und einem Fonds, der ohnehin längst ein größeres Defizit aufweist.

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Die zweite Richtung ist das Gegenteil in rechts: Der Finanzbranche geht der Entwurf nicht weit genug. Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und Wiener Börse wollen auch laufende Erträge wie Dividenden steuerfrei stellen, der Anlegerverband IVA will Einzelaktien zulassen.

Die dritte Richtung betrifft das Handwerk und das Geld. Der Verfassungsdienst im Kanzleramt hält die Bedingung, dass das Kind binnen 62 Tagen nach der Geburt mit Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet sein muss, für heikel: Das mache den Startbonus „von biografischen Zufälligkeiten“ abhängig. Der Rechnungshof kritisiert die kurze Frist – und dass die Folgenabschätzung mit den Kosten erst am 5. November nachgereicht wurde, als die Frist schon fast um war.

Schauen wir uns an, was das Ganze den Steuerzahler kosten wird:

2030 summiert sich das auf 136,6 Millionen Euro: 80 Millionen für die Startguthaben, 43 Millionen Steuerausfall, der Rest für die Verwaltung. Wie der FLAF das stemmen soll, dessen Reservefonds Ende 2025 mit gut drei Milliarden Euro im Minus war, sei auch nicht dargelegt, kritisiert der Rechnungshof.

Weil die Folgenabschätzung 2030 endet, steht der große Teil der Kosten aber nicht in den parlamentarischen Materialien. Für 2029 und 2030 rechnet das Ministerium mit je 15 Millionen Euro Steuerausfall. Der große Brocken fällt aber erst an, wenn die Kinder 18 werden und ihre über Jahre angesammelten Kursgewinne endgültig steuerfrei gestellt werden – also ab Mitte der 2040er-Jahre, Jahrgang für Jahrgang. Nehmen wir die Annahmen des Ministeriums beim Wort (60 Prozent Beteiligung, das sind rund 50.000 Kinder pro Jahrgang, und 70 Euro im Monat), kommen wir dann überschlagsmäßig auf 50 bis 200 Millionen Euro pro Jahr, je nach Rendite. Die Grünen rechnen mit 190 Millionen, die AK mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag, bei hoher Nutzung mit mehreren hundert Millionen. Weit mehr jedenfalls als die 20 Millionen Euro im Jahr, die die Regierung ankündigt.

Das wird dann aber eher eine andere Regierung betreffen.. Wenn – und das ist ein großes WENN – die Regeln für das Zukunftsdepot so lange unangetastet bleiben überhaupt – und nicht ein:e gierig:e Zukunfts-Finanzminister:in sich die Millionen per neuem Gesetz einverleibt und die Begünstigung beseitigt.