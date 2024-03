Aus dem Archiv der Wiener Zeitung, Wiener-Zeitung-Beilage Abendpost vom 29. Oktober 1895, Seite 3 , aus Dr. Karl Luegers Rede nach der Wahl: „Bei den letzten Wahlen hat nicht eine Partei gesiegt, sondern das ganze christliche Volk hat den Sieg über seine Feinde errungen. […] Das Volk von Wien will, daß in den Schulen christlicher und nationaler Geist walte, daß die Kinder von Männern ihres Standes und Glaubens unterrichtet, daß den Kindern in den Schulen die Liebe zu ihrer Nation, zu ihrem Glauben und zu ihrem Vaterlande Oesterreich eingeprägt werde.“

Aus dem Archiv der Wiener Zeitung, Wiener-Zeitung-Beilage Abendpost vom 13. November 1895 Seite2f, K. k. Bezirkshauptmann Erich Graf von Kielmansegg am 12. November: „Sollte der Wiener Gemeinderath bei der am 13. November 1895 stattfindenden Bürgermeisterwahl den Gemeinderath Dr. Karl Lueger, dessen erste Wahl seine k. u. k. Apostolische Majestät mit der Allerhöchsten Entschließung vom 9. November 1895 nicht zu bestätigen geruht haben, neuerlich zum Bürgermeister erwählen und sich dadurch mit der Allerhöchsten Willensmeinung in Widerspruch setzen, so sind der Herr Bezirkshauptmann ermächtigt, in meinem Namen die Auflösung des Wiener Gemeinderathes gemäß des § 101 des Gemeindestatutes sofort in offener Sitzung auszusprechen.“